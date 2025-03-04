趨勢科技推出業界首套資訊保安大型語言模型 主動式人工智能保安助企業預測及防範網絡攻擊

Trend Cybertron強化主動式風險管理、威脅模型建立、攻擊路徑預測並提供具體可行啟示香港 - 2025年3月4日 - 全球網絡保安方案領導廠商趨勢科技（東京證券交易所股票代碼：4704）發佈將改變企業應對資訊保安風險方式的突破性人工智能代理——Trend Cybertron，是業界第一套專為支援主動式資訊保安而設計的網絡保安大型語言模型（LLM）。這套全新的人工智能引擎採用了最精準的本地端風險評估與業界最具深度的全球威脅情報，以預測及防範在任何環境中針對整體組織受攻擊面的威脅。
Trend Cybertron 結合代理式人工智能的推理能力與趨勢科技累積35 年的資料、威脅情報及專業能力，打造出一套威力強大的網絡保安代理：https://www.trendmicro.com/predictions/artificial-future-security-predictions-for-2025
趨勢科技執行長陳怡樺表示：「趨勢科技正打造一套獨一無二的網絡保安人工智能代理，我們大量蒐集了業界最高質素的資料來強化能力，讓客戶更輕鬆主動管理資訊保安風險。我們的客戶和合作夥伴都已經開始見到降低成本及改善資訊保安狀況的成效。」
這套以人工智能打造資訊保安防護的全新方式，並非只是一套獨立的 LLM，而是充分運用 Trend Vision One™ 的所有核心技術，包括威脅資料、數據分析及引擎等，提供一套真正的全方位解決方案來應付企業所有的網絡保安工作。
全球企業正苦於應付日益複雜的資訊保安挑戰，包括掌握受攻擊面、管理各自為政的技術堆疊、回應威脅、克服警報疲勞問題及整合人工智能等，這些全都讓資訊保安團隊疲於奔命、身心俱疲。Trend Cybertron 能串聯來自全球的即時數據與歷史資料，進而：
- 預測需求並預判風險來加速實現資訊保安成效。
- 降低警報超載情況，提高精準的優先次序判斷來預防警報疲勞。
- 讓既有的風險感測器發揮更大價值，提供更多、更強大的啟示。
South London and Maudsley NHS Foundation Trust 技術長 Stuart MacLellan 表示：「趨勢科技平台中的人工智能功能以獨特方式進化，它能隨時計算出我們瞬息萬變的風險狀況，並關聯數百萬位元的資料來提供客製化威脅情報，讓我們的整體資訊保安策略能夠化被動為主動。」
Trend Cybertron™ 已無縫整合至旗艦級 Trend Vision One™ 平台，即日起提供予全球客戶使用。這套領先業界以主動式資訊保安為重點的做法，能讓資訊科技團隊精準預測及預判整體受攻擊面上的風險與威脅活動，讓資訊科技團隊在風險演變成資訊保安事件之前預先防範。
IDC 安全與信任部門集團副總裁 Frank Dickson 表示：「網絡保安一直以來都以偵測為主，預防一向都不受重視。趨勢科技希望能改變市場『如果攻擊從未發生，那就沒有偵測必要』的觀念。趨勢科技運用人工智能再加上其自身的資訊保安曝險管理，讓企業從黑客角度看到威脅，然後在風險演變成事故之前預先制止，為壓力繁重的資訊保安團隊帶來巨大的投資回報。趨勢科技承諾在 2025 年讓主動式預防成為焦點。」
Trend Cybertron 將在無可比擬的情報與人工智能專業的基礎上進行訓練，包括：
- 來自趨勢科技 2.5 億個感測器及業界最全面的威脅情報，隨時守護全球 175 個國家逾 50 萬家企業內超過 8,200 萬台設備，單在 2023 年就攔截了超過 1,600 億次威脅。
- 能執行資料分類、發掘漏洞，並能偵測深偽（deepfake）、網絡釣魚、惡意程式、橫向移動、用戶異常狀況，以及詐騙的機器學習技術。
- 超過 3,000 名累積了數十年專業知識的資訊保安專家，以及 700 多項網絡保安專利。
- 趨勢科技 Zero Day Initiative™（ZDI）漏洞懸賞計劃 20 多年來的進階漏洞與零時差漏洞研究，能比業界平均提早 70 天預先提供防護給客戶。
其成果就是一套韌性超高、快速演進的系統，能獨力執行風險管理作業，並獨自作出判斷來預測、了解及防範全球每月數十億次的資訊保安威脅。讓客戶作出明智的資訊保安決策，妥善管理自己的網絡資訊保安狀況、資料隱私與合規。
趨勢科技企業平台長金敬秀表示：「Trend Cybertron 象徵網絡保安的一次典範轉移，結合了進階人工智能與數十年的人類智慧，提供真正的主動防護。我們善用全球的即時與歷史情報，再配合涵蓋每一受攻擊面的全方位可視性，讓企業能預測及防範威脅、降低風險、打造更具韌性的未來。」
Trend Cybertron 在關鍵領域重新定義了產業標準：
- 運用人工智能打造的資訊保安防護：趨勢科技打破了長久以來的資訊保安藩籬，完整串聯所有可用的資訊來全方位了解資訊保安、情報與資料。資訊保安團隊一旦能夠安全存取來自所有保安防護層的資料，就能做出明智決策，並擁有超越任何網絡保安平台所能提供的理解深度。平均可降低 17% 的資料外洩風險，節省潛在風險每年所導致的數百萬美元損失。
- 專為人工智能設計的資訊保安防護：人工智能的快速擴展也引發了資料安全的疑慮。全世界越來越多企業和政府機構都在訓練自己的專屬 LLM 以降低相關風險。趨勢科技讓企業比以往更安全、更輕鬆地在所有層面保護訓練資料、防止異常狀況、攔截針對其人工智能模型的網絡攻擊。
- 具體可行的啟示：有了涵蓋端點、雲端、網絡、電郵、身份、人工智能及資料的完整監測資料，趨勢科技就能為客戶提供即時預測，解決數千個潛在攻擊路徑可能帶來的衝擊。此外，該平台還能學習並適應客戶的特殊環境，發掘及解決新的漏洞與攻擊途徑。完整的可視性與自動化優先次序判斷，讓企業全天候 24 小時都能快速有效地防範風險。
- 簡化工作流程：新的人工智能模型是專為強化趨勢科技旗艦級資訊保安平台而設計，可確保企業不論處於網絡資訊保安的哪個階段，都能將這項技術與現有資訊保安堆疊無縫整合。資訊保安團隊在不同程度的作業上都將減輕負擔並更便利執行任務。
- 支援領導階層：Trend Vision One™ 能超越其他網絡資訊保安平台，讓資訊保安領導人從被動的防禦者化身為主動的業務推手。透過將資訊保安從成本中心轉化為創新動力，趨勢科技讓資訊保安領導人有效地以業務風險觀點來闡述資訊保安風險，同時兼顧營運安全與未來成長。趨勢科技研究顯示，這對全球許多企業來說都是一項關鍵議題。
人工智能能力的強弱取決於用來訓練它的資料及打造它的專家團隊。趨勢科技經驗豐富的全球資訊保安團隊，與位於加拿大渥太華的人工智能專家密切合作，不斷精進每個開發階段，確保新的人工智能代理微調至最有效的主動式資訊保安。
在產業分析師眼中，趨勢科技是各項關鍵資訊保安領域的表表者，包括用戶端防護、受攻擊面管理、雲原生應用程式防護平台、網絡分析與可視性、網絡偵測與回應等。此外，趨勢科技更是資訊保安界導入人工智能的先驅，截至 2024 年第 3 季止，其人工智能創造的年度經常性收入已突破 2 億美元。
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關於趨勢科技
趨勢科技為網絡資訊保安方案全球領導廠商，致力建立一個安全的數碼資訊交換世界。憑著數十年的資訊保安專業經驗、全球威脅情報與持續不斷的創新，趨勢科技跨雲端、網絡、裝置及用戶端、透過人工智能驅動的網絡資訊保安平台隨時守護著全球數十萬家企業機構及數百萬用戶。作為雲端及企業網絡資訊保安領導廠商，趨勢科技的平台提供了各種強大的進階威脅防禦技術，專為如 AWS、Microsoft 及 Google 的環境提供最佳化、中央化視野及更快更有效的偵測與回應威脅。趨勢科技共有 7000 多名員工，遍布全球 70 個國家及地區，協助企業機構保護其連網世界。www.trendmicro.com