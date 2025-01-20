趨勢科技榮獲 2024 年 Gartner® Peer Insights™ 雲原生應用程式防護平台「客戶首選」

關於趨勢科技

趨勢科技為網絡資訊保安方案全球領導廠商，致力建立一個安全的數碼資訊交換世界。憑著數十年的資訊保安專業經驗、全球威脅情報與持續不斷的創新，趨勢科技跨雲端、網絡、裝置及用戶端、透過人工智能驅動的網絡資訊保安平台隨時守護著全球數十萬家企業機構及數百萬用戶。作為雲端及企業網絡資訊保安領導廠商，趨勢科技的平台提供了各種強大的進階威脅防禦技術，專為如 AWS、Microsoft 及 Google 的環境提供最佳化、中央化視野及更快更有效的偵測與回應威脅。趨勢科技共有 7000 多名員工，遍布全球 70 個國家及地區，協助企業機構保護其連網世界。www.trendmicro.com.hk