趨勢科技榮獲 2024 年 Gartner® Peer Insights™ 雲原生應用程式防護平台「客戶首選」

根據曾體驗產品或服務的專業人士所給予的回饋和評價
香港 - 2025年1月20日 - 全球網絡保安方案領導廠商趨勢科技（東京證券交易所股票代碼：4704） 宣佈，該公司榮獲 2024 年 Gartner Peer Insights「雲原生應用程式防護平台客戶心聲」評選為「客戶首選」。Gartner 定義雲原生應用程式防護平台（CNAPP）為一套緊密整合資訊保安防護與合規的系統，專為保護雲原生基礎架構和應用程式而設計。
了解趨勢科技雲端防護：https://www.trendmicro.com/zh_hk/business/products/hybrid-cloud.html
趨勢科技企業平台長金敬秀表示：「企業一直在努力解決資訊保安工具氾濫的問題，因為它們無法提供完整的風險可視性、全方位多重雲防護及有效的偵測與回應能力來保護混合雲。我們很高興成為榮獲 CNAPP 客戶首選的四家廠商之一，而且客戶『推薦意願』高達 96%（根據 Gartner Peer Insights 雲原生應用程式防護平台市場調查至 2024 年 12 月為止所收到的 81 則評價）。我們相信，這獎項明確反映了我們對創新的堅持，及透過提供絕佳體驗來協助客戶解決複雜的動態基礎架構最迫切挑戰的承諾。」
趨勢科技平均獲得了 4.7 星的客戶評價，其中近四份三（72%）是五星評價、27% 是四星評價。特別在「產品功能」及「銷售體驗」的表現獲得高分，雙雙達到 4.7 星（根據 2024 年 12 月為止所收到的 81 則評價）。
今時今日，企業正採用更多的雲原生應用程式來創造競爭優勢，但網絡資訊保安方案卻仍在後面苦苦追趕。
各自為政的單點方案不僅缺乏自動化功能，更造成許多資訊保安漏洞，讓風險乘虛而入，同時也加劇保安與開發團隊在面臨推出市場壓力時的摩擦。
Trend Vision One™ – Cloud Security 為客戶提供一套現代化的 CNAPP 方法，以集中式平台深入掌握風險的可視性，提供像執行期防護這類的防範措施，以及專為降低風險暴露而設計的快速回應動作。
將以下功能集中至單一平台，企業就能消除開發與資訊保安團隊之間的摩擦、改善合規及持續防範雲端風險：
- 雲端配置錯誤檢查，檢查是否有開放的 Amazon S3 儲存體、數據庫與網絡連接埠。
- 雲端工作負載（如執行個體和容器）的執行期監控與防護。
- 自動化偵測容器、虛擬機器及無伺服器功能中的漏洞。
- 掃描 CVE 漏洞、機密、敏感資料與惡意程式。
- 基礎架構程式碼（IaC） 與容器映像掃描，可更早偵測風險，讓問題在部署至營運環境之前解決。
- 無代理程式掃描功能，可在無法部署代理程式的情況下發掘工作負載中的風險、漏洞與威脅。
- 檔案防護掃描，可偵測及防止任何惡意檔案被上傳至關鍵的雲原生應用程式。
- 雲端偵測與回應，可交叉關聯來自工作負載、應用程式及雲端記錄檔的監測資料，為保安團隊提供即時的可視性來掌握雲端帳號內的可疑活動。
- 資料防護狀況管理（DSPM），能協助發掘敏感資訊，並交叉關聯預測的攻擊路徑，讓企業優先解決其最重要資產上的最關鍵風險。
- 雲端基礎架構權利管理（CIEM），可持續監控雲端帳號的權限並偵測其活動，防止未經授權的存取與橫向移動。
免責聲明：
Gartner、Voice of the Customer for Cloud-Native Application Protection Platforms、Peer Contributors（2024 年 12 月 27 日）
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關於趨勢科技
趨勢科技為網絡資訊保安方案全球領導廠商，致力建立一個安全的數碼資訊交換世界。憑著數十年的資訊保安專業經驗、全球威脅情報與持續不斷的創新，趨勢科技跨雲端、網絡、裝置及用戶端、透過人工智能驅動的網絡資訊保安平台隨時守護著全球數十萬家企業機構及數百萬用戶。作為雲端及企業網絡資訊保安領導廠商，趨勢科技的平台提供了各種強大的進階威脅防禦技術，專為如 AWS、Microsoft 及 Google 的環境提供最佳化、中央化視野及更快更有效的偵測與回應威脅。趨勢科技共有 7000 多名員工，遍布全球 70 個國家及地區，協助企業機構保護其連網世界。www.trendmicro.com.hk