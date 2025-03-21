趨勢科技開放人工智能模型與代理程式源碼 促進代理式網絡資訊保安發展

善用NVIDIA AI為GenAI應用程式提供強大的主動式資訊保安與可擴充的威脅防範香港 - 2025年3月21日 - 全球網絡保安方案領導廠商趨勢科技（東京證券交易所股票代碼：4704 ）今天宣佈，將專為加速主動式資訊保安代理發展而設計的Trend Cybertron註一人工智能模型與代理程式框架轉成開放源碼。作為最早開發專注網絡資訊保安的大型語言模型之一，它能讓全球企業和研究人員無償取得最先進的網絡資訊保安功能註二。Trend Cybertron模型採用Llama 3.1進行微調，可使用NVIDIA NIM推論微服務在NVIDIA加速的基礎架構上快速穩定地部署。
趨勢科技營運長Kevin Simzer表示：「Trend Cybertron的成功秘訣在於它持續學習的資料源是專為威脅偵測及防範最佳化而微調。透過最高品質的資料與NVIDIA領導業界的人工智能專業能力，我們實現了真正的主動式資訊保安防護，能以前所未有的方式預測及防範威脅。這項創新不僅將惠及我們的客戶，同時也讓整個數碼連網世界變得更安全。」
全球企業都在努力創新及成長，但卻被資訊保安問題、零散的單一面向方案及大量威脅警示壓得喘不過氣。面對如此複雜的環境，企業有必要化被動為主動。以NVIDIA AI為核心的Trend Cybertron將不再追趕威脅，而是透過聰明、自行判斷的人工智能代理程式來預測與回應威脅。
NVIDIA策略性企業合作夥伴副總裁Pat Lee表示：「透過理解、推理及採取行動的能力，人工智能代理程式將為企業提供一套強大的新型資訊保安工具。採用Trend Cybertron模型與框架打造並使用NVIDIA AI的人工智能資訊保安代理程式，能即時分析大量資料來偵測潛在威脅、動態適應、自主回應。」
為了將運作這項願景，趨勢科技的代理式人工智能策略採用了NVIDIA AI軟件作為基礎來加快資訊保安自動化，協助企業主動管理風險，提供資源掃描、風險評估、基於優先次序的推理，以及可化為行動的修正建議。
企業可套用多種藍圖並無縫整合人工智能代理來將資訊保安作業自動化，包括掃描資源、主動防範威脅、擴大防禦，進而更有效管理威脅，而這些全都在NVIDIA生態系內達成，更有助於：
- 改善資訊保安狀況：讓資訊保安團隊準確預測整體受攻擊面的風險。
- 減少警示疲勞轟炸：消除SecOps團隊的警示疲勞，提供更準確的優先次序判斷。
- 節省開發人員時間：克服資訊保安人才短缺問題，提供可化為行動的啟示來協助他們發掘及修正風險。
- 發揮更大價值：透過既有的風險感測器發掘更多強大的啟示。
Trend Cybertron是專為主動管理威脅而設計，擁有業界最廣、來自全球2.5億個感測器的威脅情報。它能從趨勢科技雲端取得即時的資訊保安情報來解讀用戶查詢、產生行動計劃、執行全面性風險評估，最終提供度身訂做的建議與最佳實務原則來保護企業的人工智能系統。
NVIDIA提供支援與人工智能微服務來開發及部署該模型。趨勢科技已訓練及最佳化Trend Cybertron模型來執行推論，並使用NVIDIA DGX超級電腦來縮短微調模型所需的時間。
Trend Cybertron目前內含一個80億參數的人工智能模型及一個初步專用的人工智能代理程式，還有更多可擴充其網絡資訊保安能力的模型和代理正在開發中。而短期未來之內也規劃了一個更大、更先進、擁有700億參數的模型來應付未來的網絡資訊保安挑戰。
Trend Cybertron 及 NVIDIA 合作資訊，請參考趨勢科技在 NVIDIA GTC 的活動訊息：https://resources.trendmicro.com/NVIDIA-GTC-event.html
註一：Trend Cybertron將依「趨勢科技社群授權」(Trend Micro Community License)方式提供授權，也就是不得用於任何競爭產品或服務相關的用途。如需完整的授權相關細節，請參閱趨勢科技社群授權。
註二：儘管Trend Cybertron可經開放源碼方式取得，但使用NVIDIA基礎架構（如 GPU）仍會產生相關成本。
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關於趨勢科技
趨勢科技為網絡資訊保安方案全球領導廠商，致力建立一個安全的數碼資訊交換世界。憑著數十年的資訊保安專業經驗、全球威脅情報與持續不斷的創新，趨勢科技跨雲端、網絡、裝置及用戶端、透過人工智能驅動的網絡資訊保安平台隨時守護著全球數十萬家企業機構及數百萬用戶。作為雲端及企業網絡資訊保安領導廠商，趨勢科技的平台提供了各種強大的進階威脅防禦技術，專為如 AWS、Microsoft 及 Google 的環境提供最佳化、中央化視野及更快更有效的偵測與回應威脅。趨勢科技共有 7000 多名員工，遍佈全球 65 個國家及地區，協助企業機構保護其連網世界。www.trendmicro.com