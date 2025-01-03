跨年盛典星動銀河 「亞洲頂秀」夢啟新年 《更好2025江蘇衛視跨年演唱會》於銀河綜藝館圓滿舉行

澳門特別行政區 - 2025年1月3日 - 2024年最後一夜，澳門文化娛樂地標——銀河綜藝館與江蘇衛視攜手舉辦的《更好2025江蘇衛視跨年演唱會》以其卓越的舞台技術、唯美的視覺效果和眾多實力唱將精彩表演，成功吸引全國觀眾的目光，贏得全域收視、全網熱搜、全程影響、全時互動等多項數據的冠軍。這場長達四個多小時的演出，帶領億萬觀眾在驚喜與震撼中迎接嶄新的2025年。



《更好2025江蘇衛視跨年演唱會》於銀河綜藝館盛大舉行，現場氣氛熱烈，重量級明星傾情演出，與億萬觀眾共迎新年 。

本次晚會延續「用奮鬥點亮幸福」的主題，演出期間，光影交錯的「科技美學」不斷刷新觀眾的想象，展現出亞洲頂級製作的高水準。首次採用的全鏡面舞台設計，通過千平米的鏡面反射，打破了舞台與觀眾之間的物理界限，營造出一種「無盡空間」的視覺奇觀。燈光設計與舞台道具的巧妙結合，讓人物的動作和氛圍在視覺和心理層面得到多維度的延展，帶來波瀾壯闊的視覺體驗。



在視聽呈現上，晚會將AI分身、數字人、虛擬現實等前沿技術融入其中，令觀眾領略到「未來已來」的新穎效果。例如，陶喆與張藝興合唱《找自己》時，舞台藉助虛擬技術呈現了張藝興的童年形象，展現了24年的穿越感；單依純演唱《終身孤獨》時，舞台化作「冰封世界」，令人夢幻；而莫文蔚的舞台則展現了巨型虛擬人像，帶來豐富的情感表達；周深在雲朵鞦韆上「漂浮」，演繹《雨蝶》，讓人感受到時空交錯與虛實結合的奇妙場景。



2024年恰逢中華人民共和國成立75周年和澳門回歸祖國25周年，這一背景使得跨年晚會更具意義。本次盛典特別邀請了中國澳門女歌手王心妤與澳門和內地的青年代表共同演唱《七子之歌》。澳門科技大學副校長張可可教授也應邀與觀眾分享了他和團隊在「澳科一號」項目中所取得的全球奇迹，展示了科技與國家發展的緊密聯繫。



晚會匯聚了眾多超人氣歌手，陳卓璇、TOP登陸少年組合、郭冠廷、黃子弘凡、姜貞羽、李宇春、劉端端、劉宇寧、莫文蔚、潘瑋柏、R.E.D、任賢齊、單依純、陶喆、王楚然、王俊凱、王心妤、伍佰& China Blue、薛之謙、姚曉棠、雲飛、曾舜晞、張藝興、周華健、周深等，為觀眾奉獻了「全開麥」品質音樂現場和「全門類」多元音樂大賞，用他們的歌聲點燃跨年夜的激情。李宇春的壓軸表演，掀起晚會的高潮，紀念其出道20周年的她帶來了《2005-2025跨年組曲》和《回春天》，陪伴觀眾回憶往昔，展望未來。



伍佰 & China Blue; 莫文蔚 陶喆; 薛之謙 周深 李宇春

銀河綜藝館一直致力引入國際高品質的演藝及體育盛事，2024年共有78場演唱會、體育賽事在此上演，包括《今天...is the Day》劉德華巡迴演唱會、G.E.M.鄧紫棋《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會、「灣區升明月」2024大灣區電影音樂晚會、2024愛奇藝尖叫之夜、世界女排聯賽澳門站、2024年澳門國際乒聯男子及女子世界盃、UFC格鬥之夜澳門站等，共吸引約650,000名觀眾，並透過澳門特區政府提出的「旅遊+」跨界融合，有效推廣澳門作為旅遊目的地。《更好2025江蘇衛視跨年演唱會》則以一份高分答卷為2024年圓滿收官。

