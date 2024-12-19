迎接聖誕和新年 曼谷EM商圈盛大迎客

Emporium、EmQuartier 和 Emsphere 購物及餐飲延長至晚上11時

泰國曼谷 - 2024 年 12 月 19 日 - 隨著聖誕與新年將至，EM 商圈將再度成為全球矚目的節日勝地，吸引全球旅客前來曼谷體驗聖誕及新年的魔力時刻。三家高端地標商場 Emporium、EmQuartier 及 Emsphere 將於 2024 年 12 月 20 日至 2025 年 1 月 31 日延長百貨公司營業時間至晚上 11 時，而 Gourmet Market 及 Gourmet Eats 將營業至午夜。作為奢華購物、世界級餐飲和精彩娛樂的頂級旅遊熱點，EM 商圈誠邀全球旅客齊來泰國首都中心地帶，感受活力四射的歡樂繽紛與節日氣氛。根據 Euromonitor International 的最新數據，曼谷於 2024 年榮登全球最多遊客造訪的城市，全年共吸引 3,240 萬人次造訪。泰國旅遊局預測，今年 12 月 22 日 至 2025 年 1 月 1 日的節日期間，遊客數量將同比增長 60%。曼谷的節日氣氛濃厚，街頭燈光閃爍，活動熱鬧非凡，而由 Emporium、EmQuartier 和 Emsphere 三大商場所組成的 EM 商圈，集購物、美食與娛樂於一身，是一個絕對不能錯過的歡慶熱點。Emsphere 作為曼谷的最新地標，憑藉其夜生活及娛樂設施迅速走紅。其皇牌設施 EM WONDER 是世界級的娛樂中心位於 5 樓和 5M 樓，頂尖酒吧和夜生活體驗雲集。商場集團董事長 Supaluck Umpujh 形容這裡為「曼谷的不夜之都」，可媲美香港蘭桂坊及新加坡克拉碼頭的標誌夜生活區 。此外，千萬別錯過 Tribes Sky Beach Club，這間屋頂酒吧為您帶來全景視野、節日特調和現場音樂，完美演繹假期的歡樂氛圍。可愛吉祥物 ButterBear 亦駐地該商圈，並帶來可愛舞蹈及烘焙禮盒，為本地與國際遊客增添更多節日的歡樂元素。對街的 EmQuartier 則以耀眼奪目的標誌性聖誕樹，四周圍繞著 Gentle Monster、Off-White 及 Zara 等高街時尚品牌，吸引遊客流連忘返。此地的美食選擇多樣，從傳統的節日盛宴到創意無限的融合菜式，完全滿足挑剔食客的味蕾。隨著年終折扣的熱潮席捲而來，EM 商圈已成為購物者一展身手的驚喜天堂。在這個節日季，Emporium 以匠心獨具的節日陳列與精心挑選的奢華商品，必能吸引高端禮品愛好者的獨到眼光。無論是高端珠寶還是手工美容精品，這裡都是挑選難忘節日禮品的完美聖地。EM 商圈位於繁華的 Phrom Phong 區，交通便利，可經 BTS Phrom Phong 空鐵站直達，並設有天橋連接所有商場，讓旅客能自由探索。近的 Benchasiri 公園綠樹成蔭，環境清幽，讓您在節日的喧囂中享受片刻寧靜。無論是享受購物、美食，還是沉浸於璀璨奪目的節慶氛圍，EM商圈都能為您帶來無與倫比的最佳體驗。這個節日季，曼谷的璀璨燈飾、活力文化以及數不盡的慶祝活動，將為所有來訪旅人留下最難忘的聖誕與新年回憶。