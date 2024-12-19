迪斐世呈獻「匠心典藏：珠寶與腕錶」

逾250件頂級珠寶及腕錶傑作匯聚澳門四季名店澳門特別行政區 - 2024年12月19日 - 全球領先的奢侈品旅遊零售商迪斐世集團(DFS Group)誠邀你踏上一場匠心工藝之旅，鑑賞並細味定義卓越奢華工藝的動人故事。今年備受期待的「匠心典藏：珠寶與腕錶」活動已於迪斐世澳門四季名店盛大展開並會持續至明年二月底。本次活動以沉浸式體驗為每位賓客提供深入了解每個品牌卓越工藝與創意視角的機會。
史無前例的非凡瑰寶盛宴
今年的「匠心典藏：珠寶與腕錶」活動匯聚了超過250件來自全球頂級珠寶與腕錶品牌的精美作品，包括Cartier和Van Cleef & Arpels的標誌性系列。此外，本次活動還囊括了Bulgari、Chopard、Damiani、De Beers、Fabergé、Fred、Garrard、Messika、Piaget和Qeelin等知名品牌，將一場無與倫比的珠寶及腕錶鑑賞盛宴呈現眼前。
其中，Cartier首次將其僅供欣賞的Cartier Collection卡地亞典藏系列帶到澳門，於迪斐世澳門四季名店展出。是次活動呈現了Cartier的精湛製錶技藝，從經典腕錶到最新創作，無不展現其永恆魅力。同時，Cartier的高級珠寶與奢華珠寶系列，包括最新推出的作品，也將在活動中展出，為此次盛會增添光彩。
同樣引人注目的是全新設計的Van Cleef & Arpels精品店，店內展示了品牌迷人的設計，比如Perlée系列等，以無限的搭配選擇綻放個人風格。精美的Poetic Complications腕錶系列將傳統工藝與珍貴材質巧妙結合，透過優雅的錶盤設計道出動人故事，而全新設計的精品店成為了這些珠寶藝術品的完美舞台。
除了品牌專屬鑑賞，「匠心典藏：珠寶與腕錶」活動還設有展覽，匯聚了十個頂級品牌的珍稀作品，總零售價值超過澳門幣1億元。這些精選藏品是珠寶與腕錶界的頂級珍寶，為賓客提供難忘的鑑賞及購物體驗。
迪斐世集團珠寶及腕錶採購部高級副總裁Charles-Henry Chenard表示：「此次『匠心典藏：珠寶與腕錶』活動的精心策劃充分彰顯了迪斐世在奢侈品零售行業的引領地位，以及與全球頂級品牌建立的深厚合作關係。」
奢華體驗不止於「擁有」
迪斐世相信，真正的奢華體驗不僅僅是「擁有」，而是深入理解每件作品背後的匠心與熱忱。今年的「匠心典藏：珠寶與腕錶」活動通過一系列限量的VIP專屬體驗體現了這一理念。貴賓可參與Cartier雞尾酒會及VIP晚宴，或Van Cleef & Arpels的VIP午宴，與全球頂級珠寶大師近距離交流，激發參加者對珠寶工藝的熱愛。
金沙中國有限公司零售業務高級副總裁鍾偉添表示：「我們很高興與迪斐世合作舉辦匠心典藏活動，為我們尊貴的賓客打造無與倫比的奢華體驗。精緻的氛圍與精心甄選的頂級品牌，在這一卓越平台中呈現，充分體現了我們共同致力於提供專屬深刻體驗的承諾。我們期待繼續這一成功的合作。」
「匠心典藏：珠寶與腕錶」活動將持續至明年二月底，敬請親臨迪斐世澳門四季名店親身體驗，或透過專屬雲導購服務進行諮詢【按此聯絡】。立即加入迪斐世尊享會【按此註冊】，解鎖專屬禮遇及個性化服務，提升您的奢華購物旅程。
DFS迪斐世：我們是奢華世界的專屬嚮導
詳情請登錄迪斐世官網查詢： www.dfs.com
關於四季名店
四季名店與威尼斯人購物中心、倫敦人購物中心以及巴黎人購物中心之間相互連通，四間購物中心共為旅客提供約850間免稅購物選擇。
如欲索取更多相關資訊，請瀏覽網頁: