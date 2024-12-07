迪斐世邀你一同迎接節日狂歡

親臨店內尋找貼心好禮，為年末派對作準備，樂享難忘店內活動香港 - 2024年12 月7日 - 你準備好揭開繽紛節日驚喜了嗎？迪斐世(DFS)的「迎接節日狂歡」活動為每位顧客準備了豐富的產品、體驗及禮遇。無論你是為摯愛選購貼心好禮，正在搭配完美造型準備在節日聚會成為焦點，或是尋找獨特的節慶活動，親臨迪斐世的店鋪——從香港及澳門到北美及沖繩——探索精心策劃的禮物靈感、獨家優惠和難忘的時刻，享受不一樣的節慶體驗。
與我們環遊世界，探索各地的節日派對
迪斐世全球的店鋪搖身一變成為節日樂園，每個角落都充滿了樂趣和驚喜。你可在香港和澳門探索煥然一新的知名品牌精品店和獨家快閃店，或在日本、美國享受沉浸式體驗活動，如節慶主題的沖繩teamLab Future Park及北美的麥卡倫200周年慶典。
與我們一起捕捉節日氣氛，享受香港及澳門店內的節日驚喜和獨家體驗。從由2024年12月14日至2025年1月1日，迪斐世尊享會會員於迪斐世香港及澳門指定門店淨額消費滿HKD/MOP 888或以上，即可參加「Naughty or Nice」互動遊戲贏取餐飲禮券*及在節日主題背景前享受拍照時刻。
優選奢華好禮，滿足每個慶祝時刻
我們的禮物系列經過精心挑選，適合不同喜好、場合和預算，延續節日的歡樂氣氛。迪斐世為你搜羅人氣品牌及產品，打造一站式購物之地，從迷人的美妝必備單品如Benefit的Chocolicious Cheeks和腮紅；到美酒佳釀如麥卡倫「時空旅行-大師工藝」；以及Jellycat聖誕系列等生活精品，滿足顧客不同的需求，為你和摯愛帶來愉悅及驚喜！
療癒季節 奢寵自己
在忙碌的節日準備中，要記得抽空奢寵自己，享受奢華的美容服務，讓你在大小聚會中成為焦點。從放鬆的水療護理和VISIA®皮膚分析，到香氛探索和美妝全方位改造服務，迪斐世是你假日美容的理想目的地。這個節日，讓你更光彩照人。
於迪斐世選購禮物，享受豐厚獎賞
在迪斐世，享受購物樂趣的同時可得到豐厚的獎賞及禮遇。即日起至2025年1月25日，使用支付寶可享高達HKD/RMB 200的獨家優惠**，使用萬事達卡可享高達8%回贈。迪斐世尊享會會員更可享更多獨家福利和優惠。立即與我們的專屬雲導購（中文/英文）聯絡，享受無縫及個性化的購物體驗。
與迪斐世慶揭開繽紛節日驚喜，擁抱美滿佳節的喜悅！無論你在環遊世界還是留在原地慶祝節日，迪斐世在世界各地的店鋪定能為你的慶祝活動更添精彩！
現在，讓我們一同迎接節日狂歡！
*須受有關條款及細則約束。獎品數量有限，送完即止。詳情請瀏覽DFS.com。
**優惠因店鋪而異，請到店內查詢。
DFS迪斐世：我們是奢華世界的專屬嚮導
迪斐世集團是世界知名的奢侈品旅遊零售商。1960年，迪斐世集團成立於中國香港，如今依然在全球旅遊零售行業占據領先地位，為顧客甄選來自世界著名品牌的精品。店舖遍佈主要機場及市區，迪斐世集團作為一家私營公司，由全球最大的奢侈品集團公司酩悅*軒尼詩-路易*威登集團 (LVMH集團) 和迪斐世創始人及股東Robert Miller共同擁有。迪斐世集團總部設於中國香港，專注為顧客創造非同凡響的全渠道購物體驗。
詳情請登入迪斐世官網查詢：www.dfs.com.