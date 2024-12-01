逾六百人參與「玩轉大埔」城市定向賽 身體力行認識大埔社區特色

香港 - 2024年12月1日 - 由華潤創業建設投資有限公司（以下簡稱「華創建投」）主辦的第二屆「幸匯」與您·「玩轉大埔City Hunt」城市定向賽昨日（11月30日）在華創建投首個民生商場項目幸匯商場的所在地大埔區區內的靈糧堂劉梅軒中學舉行。共有212組、超過630名參加者以隊制形式穿梭大埔市區大街小巷和文化景點，在限時內找出打卡點位置，完成指定任務，競逐多個獎項！是項活動旨在鼓勵大家探索和瞭解大埔的歷史及發展過程，發現社區故事，把大埔獨特的文化、人和社區連繫起來。



第二屆「幸匯」與您·「玩轉大埔City Hunt」城市定向賽開幕典禮

政商民攜手 凝聚大埔社群



香港民政及青年事務局局長麥美娟、中聯辦新界工作部副部長王卉、華潤創業董事兼總裁王彥、立法會議員容海恩、華潤創業副總裁兼華創建投董事長褚卓倫等嘉賓出席活動啟動儀式。



爭分奪秒 刺激好玩



隨著起步鳴槍聲響起，參賽者一起出發，根據地圖上的指示完成定向任務。定向比賽限時於一個半小時內完成，過程緊張刺激又趣味盎然，而且講求隊伍成員群策群力的合作。主辦單位預先在大埔區的景點，如舊北區理民府、大埔回歸紀念塔、香港鐵路博物館等地及幸匯商場設置「打卡點」，參賽隊伍需自行策劃路線找出「打卡點」，並在各點完成指定任務或回答問題，以獲取積分，分數最高及最先返回終點的隊伍勝出。



賽事根據隊伍分數及完成時間頒發每組別冠、亞、季軍以及10個優異獎，獎金獎品非常豐富，包括由華創建投贊助的獎金及李寧贊助的現金券。



得獎者心聲



「乘風破浪飛躍組」率先完成任務到達終點的是陳葉生先生的隊伍，陳先生分享：「今次比賽很刺激和十分有挑戰性，同時令我認識到許多大埔的景點，多謝大會舉辦活動，希望每年都可繼續參加！」



「青春綻放奮進組」的冠軍為黃軍同學的隊伍，隊員們認為出發之前先規劃好路線是致勝關鍵，可令過程更有效率。黃同學謂：「我們隊員平時都有一起參與其他定向比賽，覺得今次活動的路線設計和過程比較有趣，而且途經不少區內屋邨，即使我本身不是大埔居民，都對大埔社區加深認識不少。」



「共建美好親子組」則由陳子聰先生和陳一小朋友的隊伍奪冠，陳先生認為：「我居住大埔三十六年之久，一直覺得這區很有人情味。很感謝主辦方舉辦活動推廣大埔，而且贊助獎勵十分豐富，工作人員又預備充足，每個崗位都指示清晰！」就讀小六的陳一小朋友言：「我平時有訓練羽毛球，今次活動有助鍛鍊體能，有趣又有益！」



作為香港核心商圈的持有多家商業物業的企業，華創建投一直以來都致力於推動社區的繁榮發展。此次「玩轉大埔City Hunt」城市定向賽的成功舉辦，不僅加深了市民對大埔歷史文化的瞭解，更增強了社區居民的歸屬感和凝聚力，展示出華創建投在社區服務方面的實力與決心。華創建投將繼續秉承服務社區、推動發展的宗旨，積極參與各類社區活動，為香港的繁榮發展貢獻更多力量。





