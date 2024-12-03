逾百組演藝明星齊聚銀河綜藝館 「2024愛奇藝尖叫之夜」本周六榮耀回歸

澳門特別行政區 - 2024年12月3日 - 隨着歲末的臨近，各大年度慶典如期而至。本周六（12月7日），澳門最大的室內綜藝館——銀河綜藝館，將迎來愛奇藝出品的年度娛樂盛典「愛奇藝尖叫之夜」。今年的活動主題為「為愛發電，放聲尖叫」，逾百組演藝明星陣容一經公布，便迅速引發全網熱議，令銀河綜藝館成為眾人矚目的焦點，同時也讓澳門再次成為熱門的旅遊目的地。



「2024愛奇藝尖叫之夜」將於12月7日澳門最大的室內綜藝館——銀河綜藝館上演。

銀河綜藝館與愛奇藝在2023年簽署了戰略合作協議，共同致力於將澳門打造成「演藝之都」。「愛奇藝尖叫之夜」作為這一戰略的重點項目，不僅是澳門文化娛樂的一大盛事，也是展示澳門魅力的重要平台。去年的首秀匯聚了百餘位明星，引發全城熱議。今年盛典定將再度掀起熱潮。



銀河綜藝館與愛奇藝簽署戰略合作協議，「愛奇藝尖叫之夜」自2023年起連續三年在銀河綜藝館舉辦，首秀便引發全城熱議。

「尖叫之夜」是愛奇藝傾力打造的娛樂盛典IP，至今已走過十個年頭。該活動旨在回顧過去一年娛樂行業的熱點事件，藉此機會向優秀的劇集、電影和綜藝節目及其創作者致敬，已成為中國最具影響力和權威性的娛樂盛會之一，廣受行業與觀眾的好評。



2024年的愛奇藝尖叫之夜將匯聚線上線下的觀眾，共同回顧娛樂行業的輝煌時刻，致敬優秀內容的力量。愛奇藝出品的熱門IP及其明星主創將再次登場，為觀眾帶來一場誠意滿滿的視聽盛宴。屆時將在愛奇藝及其國際版進行全球免費直播，支持中英泰日韓等多種語言呈現。「愛奇藝尖叫之夜」不僅是一場娛樂盛典，更是促進文化交流的重要平台。澳門作為一個多元文化的城市，為這場盛會提供了獨特的背景。



澳門銀河綜藝館以其世界級的設施和優質的服務而聞名，是澳門最大的室內綜藝館，擁有16,000個座位。自開業以來，館內舉辦了眾多國際知名演出，無論是世界巡迴演唱會，還是令人熱血沸騰的搏擊之夜，都以優質的音響設備和無視覺遮擋的設計，為觀眾創造360度沉浸式視聽享受，高清播放技術更將盛事中的熱情與歡樂傳遞到每個角落。



除了「尖叫之夜」這一品牌活動外，今年8月，愛奇藝的爆款IP《蒼蘭訣》VR沉浸式體驗館也在「澳門銀河」正式揭幕。這一線下娛樂創新項目由銀河娛樂集團與愛奇藝聯合打造，成為澳門最大規模的「實景+全感VR」沉浸式體驗項目。未來，雙方將繼續強強聯手，推出更多精彩的合作項目。









