逾300 位A股、港股上市公司等代表聚首香港 共赴"首屆粵港澳大灣區上市公司高峰論壇"

香港 - 2024年11月27日 - 11月25日，由粵港澳大灣區上市公司聯合會主辦的"2024首屆粵港澳大灣區上市公司高峰論壇"在香港成功舉辦，共有政界、行業專家和港股、A股企業代表300多人參會。論壇正式啟動"香港-粵港澳大灣區上市公司總部最佳選擇"倡議和粵港澳大灣區上市公司聯合會ESG、產業並購、IPO"三駕馬車"以及"100+粵港澳大灣區上市公司借港出海聯盟"。



“香港-粵港澳大灣區上市公司總部最佳選擇”倡議啟動儀式

香港特別行政區財政司司長陳茂波在論壇致辭中表示，大灣區的經濟規模已經相當於一個中等規模的發達經濟體，是我國經濟活動最強、開放程度最高的地區之一，國企、民企都蓬勃發展，創科能力十分強大。預期大灣區企業將會在國家開放戰略之中扮演排頭兵的重要角色。



陳茂波提出三點意見：



第一，香港作為國際金融中心，我們的原則是，只要是對壯大企業有利、對香港金融市場發展有利，對國家發展有利的方案和建議我們都會積極研究和推進。



第二，香港是大灣區以至全國企業出海的首選基地，歡迎和支援大灣區企業來香港建立國際或區域業務總部、財資中心、供應鏈管理中心等。



第三，香港將會更好發揮"超級連絡人"和"超級增值人"的角色。將會積極深化與東南亞和中東等新興市場的關係，以開拓更多的新的資金來源。同時，促進更多雙向資金流動和商務合作。



香港中聯辦副主任祁斌勉勵上市公司作為行業翹楚，尤其要擔當粵港澳大灣區建設先鋒。粵港澳大灣區雲集了5000多家上市公司，在參與重大合作平台建設、深化兩地金融互聯互通，促進兩地經貿合作等方面發揮重要作用。對企業而言，走向海外，也需要不斷提高上市公司自身治理水準，以良好業績展現社會責任擔當；充分發揮資本市場優勢，積極賦能新質生產力發展。



粵港澳大灣區上市公司聯合會創會會長許國偉表示，上市公司群體是經濟發展的中流砥柱，是區域經濟一體化的"先行者"，它們有力推動著大灣區的產業升級和創新發展。而香港，優勢顯著且多元，資金流動性強、投資管理領先；商業環境優越，經濟自由度高；法制健全，專業服務發達，是大灣區發展的重要支點。通過此次論壇，希望可以凝聚各方智慧，實現大灣區的蓬勃發展和輝煌未來。



粵港澳大灣區上市公司聯合會創會主席鍾學勇表示，在廣闊的中國經濟海洋中，上市公司無疑是其中的領航者。據統計，中國A股上市公司超5300家，港股上市公司超2600家。今天的高峰論壇，群賢畢至，政界領導、專家學者、港股、A股企業代表超300位齊聚香港，共話赴港上市、借港出海等核心話題，代表性強、參與度廣，對助推香港、大灣區未來的經濟發展有重要意義。



全國人大常委、立法會議員、民建聯前主席李慧琼表示，建設粵港澳大灣區既是新時代推動形成全面開放新格局的新嘗試，也是推動"一國兩制"事業發展的新實踐。大灣區也彙聚了數以千計的上市公司，涵蓋多層次資本市場，承擔著高品質、高產值發展的重要使命。這其中，粵港澳大灣區上市公司聯合會做出了多項貢獻與工作，他們積極推動了上市公司高品質發展。



全國政協常委、香港中華總商會會長蔡冠深表示，資料顯示，大灣區的經濟總量在去年已經超過14萬億元，以不到全國0.6%的國土面積創造了全國1/9的GDP，大灣區專利增長能力位居全球四大灣區之首，深圳—香港—廣州科技集群連續四年位居全球創新指數第二名，成為全球最具前景的增長集聚地。



香港交易所董事總經理、首席中國經濟學家巴曙松預測，未來一段時間，中國可能會進入一個GNP快於GDP增長新階段。中國本土GDP速度未必很快，但把中國在東南亞、中東、南美投資的企業加進去，實際增長很快。所以香港要像當年創造性地支援國際投資者投資中國內地，支援中國企業融資一樣，在新的階段及時轉身去支援中國企業全球化佈局，在海外並購、國際企業返港上市等方面發揮重大作用。



本次論壇還頒發了大灣區上市公司ESG100綠色發展五項大獎。華潤啤酒（0291.HK）、中集集團(000039.SZ)、華海藥業(600521.SH)、優必選(9880.HK)等上百家上市公司獲獎。



本次高峰論壇的成功舉辦，在助力內地企業借港出海、推動香港成為國際總部中心、促進區域經濟一體化等多方面有積極影響，為粵港澳大灣區的未來發展注入了強大動力。

