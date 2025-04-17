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市場快訊
2025-04-17 20:00:00

運動無界限 - GYM AESTHETICS 與歐洲美式足球聯盟 (ELF) 攜手共創亞洲運動新風潮

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香港 - 2025年4月17日 - 國際知名運動服裝品牌 GYM AESTHETICS 於 4 月 11 日在德國 FIBO 展覽會正式啓動與歐洲美式足球聯盟(ELF)的戰略合作，成為其官方合作夥伴，為各支球隊提供頂尖的高科技運動服裝，助力 2025 年新季度的賽事發展。

etf (CHI)

GYM AESTHETICS 於 2013 年在德國斯圖加特成立，總部設於香港。品牌不僅專注於運動，更體現了一種生活方式，展現了由鬥志、表現、紀律、健康和歸屬感所塑造的運動心態，這些價值觀在足球運動中同樣重要。「歐洲美式足球聯盟 ELF 在短短幾年內已經發展成為歐洲領先的美式足球聯賽，吸引了快速增長的粉絲群。聯盟的動態性、專業環境和國際影響力，與我們的品牌定位契合。」 GYM AESTHETICS 董事總經理黃敏詩 (Miranda Wong) 表示。

「我們非常高興能與 GYM AESTHETICS 合作。這個品牌代表著創新、品質與卓越表現 —— 這些價值觀與歐洲美式足球聯盟的理念不謀而合。通過此次合作，我們再次向專業化邁進，同時為球員及球隊工作人員提供頂級裝備，進一步提升整體表現。」 ELF 行政總裁 Zeljko Karajica 表示。

根據合作協議, GYM AESTHETICS 將以官方供應商的身份, 為來自 9 個國家的 16 支球隊提供高性能的 Fit Gear PRO™ 系列裝備，當中包括訓練護臂及護膝套，專為各部位需求而設計，有助支持關節及穩定肌肉，增強血液循環，促進運動後恢復。這些裝備不僅為運動員提供全方位保護，更體現了品牌對運動表現的堅持與運動員需求的深刻理解。

重要的是，此次合作將啟動 GYM AESTHETICS 品牌在運動聯盟策略上的未來大方向，將更多西方運動文化帶到亞洲，為亞洲市場的運動愛好者提供更多元化的運動元素，及優質的產品與服務。因此，此合作協議不僅涵蓋 GYM AESTHETICS 的高性能服裝，還包括整個球季及 9 月份總決賽的現場互動、貴賓款待和球迷活動體驗區，以及廣泛的營銷、贊助權和獨家的電視及社交媒體整合權。這將進一步提升 GYM AESTHETICS 品牌在運動界的影響力，助力推廣運動文化。

2025 年歐洲美式足球聯盟賽季將於 5 月中旬開鑼，來自 9 個國家的 16 支球隊將參與角逐，包括德國的 Rhein Fire、Berlin Thunder、Hamburg Sea Devils、Munich Ravens、Stuttgart Surge、 Frankfurt Galaxy 和 Cologne Centurions；奧地利的 Vienna Vikings 和 Raiders Tirol；匈牙利的 Fehérvár Enthroners；波蘭的 Panthers Wroclaw；捷克的 Prague Lions；瑞士的 Helvetic Mercenaries；西班牙的 Madrid Bravos；法國的 Paris Musketeers；以及丹麥的 Nordic Storm。錦標賽將於 9 月 7 日在德國足球亞軍 VfB Stuttgart 的主場 MHP Arena 舉行。 距離 2025 賽季開幕還有三個多月，目前已預售超過 10,000 張門票。

GYM AESTHETICS 董事總經理 Miranda Wong（中）與 ELF 行政總裁 Zeljko Karajica（右）及 ELF 總監Patrick Esume（左）簽署合作協議及互相交換紀念品
GYM AESTHETICS 董事總經理 Miranda Wong（中）與 ELF 行政總裁 Zeljko Karajica（右）及 ELF 總監Patrick Esume（左）簽署合作協議及互相交換紀念品

ELF 總監 Patrick Esume（右）向 GYM AESTHETICS 董事總經理Miranda Wong（左）示範投球
ELF 總監 Patrick Esume（右）向 GYM AESTHETICS 董事總經理Miranda Wong（左）示範投球

GYM AESTHETICS 及 ELF 團隊合照
GYM AESTHETICS 及 ELF 團隊合照

GYM AESTHETICS 官方網站
歐洲美式足球聯盟 (ELF) 官方網站
GYM AESTHETICS x ELF 活動詳情

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