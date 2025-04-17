運動無界限 - GYM AESTHETICS 與歐洲美式足球聯盟 (ELF) 攜手共創亞洲運動新風潮







GYM AESTHETICS 於 2013 年在德國斯圖加特成立，總部設於香港。品牌不僅專注於運動，更體現了一種生活方式，展現了由鬥志、表現、紀律、健康和歸屬感所塑造的運動心態，這些價值觀在足球運動中同樣重要。「歐洲美式足球聯盟 ELF 在短短幾年內已經發展成為歐洲領先的美式足球聯賽，吸引了快速增長的粉絲群。聯盟的動態性、專業環境和國際影響力，與我們的品牌定位契合。」 GYM AESTHETICS 董事總經理黃敏詩 (Miranda Wong) 表示。



「我們非常高興能與 GYM AESTHETICS 合作。這個品牌代表著創新、品質與卓越表現 —— 這些價值觀與歐洲美式足球聯盟的理念不謀而合。通過此次合作，我們再次向專業化邁進，同時為球員及球隊工作人員提供頂級裝備，進一步提升整體表現。」 ELF 行政總裁 Zeljko Karajica 表示。



根據合作協議, GYM AESTHETICS 將以官方供應商的身份, 為來自 9 個國家的 16 支球隊提供高性能的 Fit Gear PRO™ 系列裝備，當中包括訓練護臂及護膝套，專為各部位需求而設計，有助支持關節及穩定肌肉，增強血液循環，促進運動後恢復。這些裝備不僅為運動員提供全方位保護，更體現了品牌對運動表現的堅持與運動員需求的深刻理解。



重要的是，此次合作將啟動 GYM AESTHETICS 品牌在運動聯盟策略上的未來大方向，將更多西方運動文化帶到亞洲，為亞洲市場的運動愛好者提供更多元化的運動元素，及優質的產品與服務。因此，此合作協議不僅涵蓋 GYM AESTHETICS 的高性能服裝，還包括整個球季及 9 月份總決賽的現場互動、貴賓款待和球迷活動體驗區，以及廣泛的營銷、贊助權和獨家的電視及社交媒體整合權。這將進一步提升 GYM AESTHETICS 品牌在運動界的影響力，助力推廣運動文化。



香港 - 2025年4月17日 - 國際知名運動服裝品牌 GYM AESTHETICS 於 4 月 11 日在德國 FIBO 展覽會正式啓動與 歐洲美式 足球聯盟(ELF) 的戰略合作，成為其官方合作夥伴，為各支球隊提供頂尖的高科技運動服裝，助力 2025 年新季度的賽事發展。GYM AESTHETICS 於 2013 年在德國斯圖加特成立，總部設於香港。品牌不僅專注於運動，更體現了一種生活方式，展現了由鬥志、表現、紀律、健康和歸屬感所塑造的運動心態，這些價值觀在足球運動中同樣重要。「歐洲美式足球聯盟 ELF 在短短幾年內已經發展成為歐洲領先的美式足球聯賽，吸引了快速增長的粉絲群。聯盟的動態性、專業環境和國際影響力，與我們的品牌定位契合。」 GYM AESTHETICS 董事總經理黃敏詩 (Miranda Wong) 表示。「我們非常高興能與 GYM AESTHETICS 合作。這個品牌代表著創新、品質與卓越表現 —— 這些價值觀與歐洲美式足球聯盟的理念不謀而合。通過此次合作，我們再次向專業化邁進，同時為球員及球隊工作人員提供頂級裝備，進一步提升整體表現。」 ELF 行政總裁 Zeljko Karajica 表示。根據合作協議, GYM AESTHETICS 將以官方供應商的身份, 為來自 9 個國家的 16 支球隊提供高性能的 Fit Gear PRO™ 系列裝備，當中包括訓練護臂及護膝套，專為各部位需求而設計，有助支持關節及穩定肌肉，增強血液循環，促進運動後恢復。這些裝備不僅為運動員提供全方位保護，更體現了品牌對運動表現的堅持與運動員需求的深刻理解。重要的是，此次合作將啟動 GYM AESTHETICS 品牌在運動聯盟策略上的未來大方向，將更多西方運動文化帶到亞洲，為亞洲市場的運動愛好者提供更多元化的運動元素，及優質的產品與服務。因此，此合作協議不僅涵蓋 GYM AESTHETICS 的高性能服裝，還包括整個球季及 9 月份總決賽的現場互動、貴賓款待和球迷活動體驗區，以及廣泛的營銷、贊助權和獨家的電視及社交媒體整合權。這將進一步提升 GYM AESTHETICS 品牌在運動界的影響力，助力推廣運動文化。

GYM AESTHETICS 董事總經理 Miranda Wong（中）與 ELF 行政總裁 Zeljko Karajica（右）及 ELF 總監Patrick Esume（左）簽署合作協議及互相交換紀念品

ELF 總監 Patrick Esume（右）向 GYM AESTHETICS 董事總經理Miranda Wong（左）示範投球

GYM AESTHETICS 及 ELF 團隊合照

2025 年歐洲美式足球聯盟賽季將於 5 月中旬開鑼，來自 9 個國家的 16 支球隊將參與角逐，包括德國的 Rhein Fire、Berlin Thunder、Hamburg Sea Devils、Munich Ravens、Stuttgart Surge、 Frankfurt Galaxy 和 Cologne Centurions；奧地利的 Vienna Vikings 和 Raiders Tirol；匈牙利的 Fehérvár Enthroners；波蘭的 Panthers Wroclaw；捷克的 Prague Lions；瑞士的 Helvetic Mercenaries；西班牙的 Madrid Bravos；法國的 Paris Musketeers；以及丹麥的 Nordic Storm。錦標賽將於 9 月 7 日在德國足球亞軍 VfB Stuttgart 的主場 MHP Arena 舉行。 距離 2025 賽季開幕還有三個多月，目前已預售超過 10,000 張門票。