達芙妮公佈二零二四年全年業績 營業收入及股東應佔盈利分別上升23%及71%





(人民幣百萬元)

截至十二月三十一日止年度

二零二四年

二零二三年

變動 (%)

營業收入

322.3

262.6

+23%

經營盈利

96.6

67.6

+43%

股東應佔盈利

106.6

62.4

+71%

每股基本盈利 (人民幣元)

0.054

0.034

+59%

每股末期股息 (港幣)

0.02

0.01

+100%



達芙妮

達芙妮

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實驗室

展望

香港 - 2025年3月26日 - 中國知名女鞋品牌集團 - 達芙妮國際控股有限公司（「達芙妮」 或 「集團」；股份代號：210）今天公佈其截至二零二四年十二月三十一日止全年（「年內」）之全年業績。二零二四年，面對消費疲軟和國內需求不足，集團仍致力於完善其成熟的發展策略，以鞏固其市場地位，並通過卓越的營運表現和穩健的全年業績展現強大韌性。營業收入和經營溢利均取得顯著增長，為集團帶來超越大市的競爭優勢，也彰顯了集團應對挑戰的能力。年內，集團總營業收入按年同比增長23%至約人民幣322.3百萬元，經營盈利大幅增長43%至約人民幣96.6百萬元，股東應佔盈利更顯著上升71%至約人民幣106.6百萬元，為未來實現可持續增長奠定基礎。每股基本盈利約人民幣0.054元。董事會建議派發截至二零二四年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.02港元，派息比率約35%。談及集團的全年業績，表示：「二零二四年，面對謹慎的消費情緒和電商渠道的多元化發展，集團繼續發揮行業領先優勢，鞏固其在傳統電商平台和社交媒體上的影響力，並策略性地佈局新興電商平台。集團憑藉既有的競爭優勢和成熟的策略，業務持續健康發展。與此同時，集團持續優化線下分銷渠道、供應鏈體系和品牌策略，實現雙品牌（達芙妮和達芙妮.實驗室）強勁銷售增長，表現優於行業平均水平。」二零二四年，集團致力於更全面滿足消費者多樣化的需求，「達芙妮」啟動品牌煥新計畫，並取得顯著成果，全年銷售表現優於集團預期。二零二四年九月，「達芙妮」官宣新的品牌代言人，同時推出全新的線下實體店鋪設計，以全新形象強勢回歸女鞋市場。此次代言不僅加深了「達芙妮」品牌與當代女性之間的情感共鳴，更激勵每一位女性勇敢做自己，走得更自在。集團還推出原創「雲軟」系列，主打舒適、輕便和功能性，體現品牌從容而自然的美學。此外，品類拓展方面，童鞋和箱包等產品也取得令人鼓舞的初步成果。隨著新業務順利推進，「達芙妮」品牌未來增長潛力巨大，前景廣闊。此外，集團積極拓展電商領域，在「天貓」、「唯品會」、「京東」等傳統電商平台保持領先優勢，持續投入「抖音」、「拼多多」等新興平台並取得高於預期的增速，取得顯著成果，成為該等領先平台的佼佼者。為進一步促進業務增長，集團開拓利用「抖音」、「小紅書」、「得物」等社交媒體屬性的創新銷售渠道，不單吸引更年輕的消費群體，還在主要消費細分市場中創造更多正面的品牌曝光。此外，「達芙妮」產品價格有競爭力，性價比高，大大提高其對廣泛消費者的吸引力。集團瞭解消費者對高性價比產品的偏好日益增強，因此加大營銷力度，促進與消費者更深入的互動，成功在高流量網上平台建立強大的品牌影響力，從而推動長期增長。儘管面對整體市場挑戰，集團對品牌策略的堅持，再次成功轉化為實際成果。先鋒設計品牌「達芙妮.實驗室」慶祝成立一周年，其原創性和大膽創新精神，獲得市場廣泛認同。「達芙妮.實驗室」透過令人驚豔的原創設計和創意營銷活動，將「就敢」的品牌精神融入生活，成功俘獲了新世代消費者的心。憑藉其產品品質、具競爭力的價格和獨特設計，「達芙妮.實驗室」成功培養了一批忠實的客戶群，並在電商領域取得良好的銷售業績。回顧年內，集團繼續與知名藝術家和設計師攜手合作，開發創新系列。二零二四年五月，「達芙妮.實驗室」再度與藝術家推出「浪漫怪咖聯名系列」，市場反映熱烈。二零二四年九月「達芙妮.實驗室」與中國傑出設計師聯名所推出的「就敢破格」系列，首登巴黎時裝周官方日程，把中國設計帶向世界舞台，引起國內外媒體的廣泛關注。這一系列成功的聯名合作彰顯了集團對推動原創設計的堅定承諾，以及在全球打造重要影響力的雄心壯志。此外，集團積極與社交媒體紅人合作，增強客戶互動，提升銷售，擴大市場滲透率。集團還通過開設「達芙妮.實驗室」線上店鋪和直營店鋪，拓寬市場覆蓋範圍。二零二四年十一月，集團在成都一家面向年輕人的非傳統型購物中心開設「達芙妮.實驗室」快閃店，整體的單位坪效比傳統購物商場更為理想，成功吸引了與集團產品產生共鳴的年輕消費群體，並與目標受眾建立更緊密的溝通及聯繫。鑒於銷售持續增長，集團進一步投入營銷資源優化全供應鏈體系，確保從生產端到零售端的嚴格品質控制，務求做到更細更到位。在過去一年，集團實現了工作流程數字化，並統一整合大體量發貨流程，顯著提升效率和品質控制。這些成果打造了一個更強大及更成熟的供應鏈，使集團能夠持續擴展品種，滿足多變的消費者需求，同時維持高品質及服務。儘管中國面對一系列外部壓力，但背靠政府通過刺激消費支出和擴大內需，促進經濟增長的政策支持下，國內經濟的長期增長潛力依然強勁。雖然消費者情緒依然謹慎且對價格敏感，但集團對二零二五年國內經濟前景持謹慎樂觀的態度。展望二零二五年，表示：「為應對消費者這種謹慎保守情緒，集團將密切關注政策方向和市場趨勢，在產品設計、品類拓展、生產技術、供應鏈和銷售渠道方面適時作出對策，以增強靈活性，滿足消費者理性消費及著重品質的需求。為捉緊市場喜好，集團將投放更多營銷資源支持『達芙妮』品牌發展，包括推出二零二五年春季『甜夢時份』系列的產品，以及再增添新品牌代言人，提升品牌吸引力。建基於童鞋、箱包等新品類拓展的初步成功，『達芙妮』將進一步豐富產品種類，同時發掘新增長機會。此外，『達芙妮.實驗室』致力實現銷售可觀增長，專注於開發時尚、優質、設計獨特的鞋類產品，並積極尋求更多合作機會，以擴大其影響力，尤其是在高消費的年輕世代。再者，集團將繼續專注於電商渠道，把握活躍的線上零售市場。面對充滿挑戰的消費環境，集團相信，憑藉多年的行業經驗和強大品牌實力，加上強化業務的努力及靈活的應變能力，集團依然能夠在行業中脫穎而出，保持在市場的有利地位，為消費者提供優質產品，並為公司股東及投資者創造更佳回報！」