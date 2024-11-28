邊運動邊獎賞｜不用消費只需運動即可賺取積分

香港 - 2024年11月28日 - 消費回贈的模式在過去十年間大行其道，健康管理平台 Live4Well 最近就把概念升級，推出全新運動回贈 VIV PASS 生態，讓大眾不用消費，只需要運動流汗即可賺取積分。Live4Well 自 2023 年成立，短短一年間已經發展成為超過 25 萬人的運動社群，並與超過 200 個品牌達成合作，其中包括與 24/7 Fitness、Anytime Fitness、World GYM 和 Fit24 等一眾健身房聯盟，開創自由通行、無需簽約的全新健身文化。
最強賺分攻略｜教你運動流汗賺積分
註冊帳戶 (3分鐘)：
(1) 下載 Live4Well APP（蘋果商店連結｜安卓手機連結）
(2) 輸入電郵地址註冊新帳戶，也可以經 Google 帳戶或 Apple 帳戶直接登記。系統會發送驗證碼到電郵 (如找不到可檢查垃圾郵件)。「複製」收到的驗證碼，回到 APP「貼上」即註冊成功。
(3) 設定基本資訊 (包括姓名和密碼)，填寫邀請碼可以獲得超值迎新積分大禮包，千萬不要忘記！(Code: L4WPR2024)
(4) 建立健康資料庫，填寫身高、體重等健康資訊。
(5) 設置加密錢包，開啟錢包可解鎖更多兌換體驗，用戶也可先跳過此步，之後再慢慢設置。
賺取積分
目前計劃涵蓋全球用戶，零門檻參與，目前開放以下五大方向換取積分 (Sweat Point)：
(1) 每天鍛鍊：完成每日步行或卡路里消耗挑戰，按左上角更新符號同步健康數據後，合格即可賺取積分。
(2) 參與比賽：上載指定體育活動的參與證明並填寫資料，經過系統驗證後即可賺取積分。
(3) 運動健康消費：上載指定運動健康領域的相關消費單據並填寫資料，經過系統驗證後即可賺取積分。
(4) 教練證書：只要你有運動領域相關的有效教練證書，也可以上載來賺取積分。
(5) 應用程式訓練：完成 Live4Well 應用程式內的訓練者可獲得積分。
創造可持續的運動獎勵生態，奠定運動市場先驅位置
運動獎勵只是其中一環，Live4Well 的願景是建立可持續的獎勵生態系統，持續為商戶和用戶創造價值。在整個 VIV PASS 生態中，所有免費登記的用戶都會獲得 Earth 級別的 VIV PASS，並享有以上提及的賺分權利。
而真正的好戲其實在後頭，用戶可以選擇升級 VIV PASS 至 Galaxy 級別，解鎖 Live4Well APP 的全部功能。其中最具吸引力是其 AI 遊戲化運動訓練系統，用戶可以參與到八大星球的運動遊戲當中，隨時隨地進行健身並賺取豐厚積分獎賞。
兌換獎賞方面，Earth 級別的用戶可以透過 Live4Well 舉辦的品牌合作活動，消耗積分換領獎賞。而升級之後的 Galaxy 級別則可以 100% 解鎖獎勵市場的全部獎品，其中包括過千運動品牌產品和保健品、健身會籍、專業運動培訓課程、身心靈課程和個人健身教練資源等，讓用戶全面地享受「邊運動邊獎賞」的文化。
賺分小秘笈
Live4Well 團隊表示，生態的成功取決於高質量的用戶參與和品牌的進駐，因此生態早期項目希望吸納更多運動愛好者，以增加生態對運動品牌的吸引力。因此如果用戶有過往的運動比賽、消費、證書的紀錄，請務必要加入生態，多嘗試換領積分，絕對會有驚喜。
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結合人工智能的運動獎賞會員平台
Live4Well 旨在結合健康與科技，創造一個以獎勵為基礎的健康平台，推廣個人健康與運動習慣，藉助人工智慧的技術推動健康社區及運動經濟。