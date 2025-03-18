醫思健康推出企業醫療服務

香港 - 2025年3月18日 - 醫思健康醫療中心的企業醫療計劃能為企業所有員工提供覆蓋全面的保障。醫思了解合適的僱員計劃對於員工價值和保障的重要性，因此致力協助企業選擇甚至度身訂制完善的方案，務求全面地照顧員工的身心健康，從而營造一個健康和諧的工作環境。





與此同時，醫思健康所提供的個案管理服務能助企業認識各種職場風險，並安排適切的復康計劃，以讓員工在生病或受傷後盡快返回工作崗位。作為一間有遠見的醫療保健集團，醫思健康不僅為員工提供優質醫療保健服務，亦致力在職場推廣健康教育和疾病預防的知識。



門診服務

為配合各行業之企業員工的醫療需要，醫思健康可為度身訂造多元化的醫療服務及計劃，助企業守護員工健康，及表達對員工的重視與關懷，提升員工的歸屬感及忠誠度。



身體檢查

醫思健康擁有由外國進口的最新檢查及測試設備，而Ｘ光室的設計符合本港醫療規格，確保檢查人士的安全。我們體檢中心的專業醫療團隊亦達到世界頂級水平，醫生團隊亦多達20人（包括放射科醫生、普通科醫生、脊醫及牙醫等）。所有儀器操作員也必須接受85小時以上的專業訓練，才能服務檢查人士，專業可信。



醫思健康的團隊會根據企業的工作性質及預算，提供專業諮詢並為您的公司建議最合適的健康檢查計劃，例如：入職前檢查、年度基本檢查、高級行政人員檢查、工傷檢查等等，以切合不同企業的各種需要。



醫思的醫療服務包括西醫普通科門診、專科門診、診所內日間小型手術、物理治療、診斷及造影等，而醫療服務網絡覆蓋包括35個醫療專科，服務據點遍佈港島、九龍、新界主要地區，可為企業的員工帶來全面及便捷的醫療服務。



脊椎保健講座及上門檢查服務

現代人因長時間維持固定姿勢工作或學習，容易造成脊椎問題。為此，醫思健康提供專業的脊椎保健講座及上門檢查服務，由資深脊醫主講，為企業、學校及各類社福機構等講解正確坐姿、日常伸展運動及脊椎保健知識。專業團隊會進行脊椎檢查示範，以幫助參加者及早發現潛在脊椎問題，預防筋骨勞損，從而提升工作、學習效率及身心健康。



牙科

本集團管理多個連鎖牙科診所，由註冊執業牙醫組成的醫療團隊，提供全科、專科及牙科美容服務；服務範圍覆蓋全港，並擁有超過20間診所，致力助您的僱員及家屬維持牙齒健康。



預約及查詢：2152 8565

