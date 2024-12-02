金源發展國際實業將投資十億港元 打造Hirafu Grand Centro成為 北海道二世古的新零售娛樂地標

香港 - 2024年12月2日 - 金源發展國際實業有限公司（集團）今天宣佈將於十年內投資約 10 億港元，將位於北海道二世古佔地超過250,000 平方米的土地及物業，打造成 Hirafu Grand Centro，一個集零售和娛樂於一身的新地標。這個名為Project Hir@fu的計劃正進入試驗階段，將於今年冬季推出七家新餐廳，並於 2025 年底前再推出十多家餐廳及八家零售店舖。
Hirafu Grand Centro 位於 Grand Hirafu 步行 10 分鐘即可到達的便利位置，可容易前往 Niseko United Ski Resort 的四大滑雪場。預計年增長率為 5%-10%的全球養生保健市場規模將於 2024 年達1.8 兆美元，Hirafu Grand Centro 希望能支持和提升日本滑雪後的休閒活動，迎合國內外追求這類體驗的旅遊市場。
北海道直達倶知安的新幹線預計2034 年左右開通，Hirafu Grand Centro 將成為該地的首選旅遊目的地。交通配套便利將大大促進當地的旅遊業發展，讓Hirafu Grand Centro更能充分利用遊客人數上升帶來的機遇。項目不僅將加強二世古的吸引力，還為當地提供更多樣化的零售、餐飲和娛樂選擇，打造品味生活樞紐，鞏固二世古作為世界級旅遊目的地的地位。這策略性開發計畫將促進該地區的長期經濟增長，創造就業機會並進一步吸引投資，最終將二世古轉型為一年四季都相當適合旅遊的目的地。
金源發展國際實業有限公司集團執行主席林烱熾表示：「Hirafu Grand Centro是二世古未來的大膽願景。我們不只要打造一個零售和娛樂新地標，還希望創造能滿足現今旅客不斷求變的旅遊需求。透過把注重健康的理念融入我們的零售和娛樂項目中，我們正為快速擴張的健康市場，打造一個獨一無二的目的地。」
為促進當地的藝術和文化在日本國內外的發展，集團在 2024 年 11 月 27 日成立了二世古藝術文化協會，為來自北海道、倶知安和二世古的藝術家和文化鑑賞家提供展覽他們作品的平台。
集團委託Oval Partnership 為Hirafu Grand Centro制定專注自然、藝術、文化和社區的總體規劃。Project Hir@fu確定二世古對多元化零售和娛樂選擇的需求，將健康理念融入更廣泛的體驗中。Hirafu Grand Centro 希望提升旅客體驗，吸引來自全球追尋健康旅遊體驗的人士。
關於金源發展國際實業有限公司
成立於1946年，金源集團前身為源隆貿易有限公司。於50年代取得本港大米進口牌照，開啟大米進口、批發、倉儲和分銷在內垂直整合業務。集團於1991年在香港聯合交易所上市。金源已由⼀間本地⽶業貿易及分銷公司，轉型為擁有三大策略性業務的集團，包括 (1) 通過米業建立垂直整合平台，為本地及特定市場自家和代理快消品品牌在零售、餐飲和網店渠道提供服務; (2) 打造越南最強國際便利店品牌，成為擁有覆蓋南北地區網絡及物流派送的唯一國際便利店品牌; (3) 落實投資日本二世古比羅夫滑雪場毗鄰地段，打造當地「零售娛樂」新地標。