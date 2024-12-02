金源發展國際實業將投資十億港元 打造Hirafu Grand Centro成為 北海道二世古的新零售娛樂地標

香港 - 2024年12月2日 - 金源發展國際實業有限公司（集團）今天宣佈將於十年內投資約 10 億港元，將位於北海道二世古佔地超過250,000 平方米的土地及物業，打造成 Hirafu Grand Centro，一個集零售和娛樂於一身的新地標。這個名為Project Hir@fu的計劃正進入試驗階段，將於今年冬季推出七家新餐廳，並於 2025 年底前再推出十多家餐廳及八家零售店舖。



左起: 金源發展國際實業有限公司集團獨立非執行董事林健鋒、集團執行主席林烱熾、倶知安市長文字一志和集團行政總裁林世豪為慶祝成立二世古藝術文化協會舉行亮燈儀式

Hirafu Grand Centro 位於 Grand Hirafu 步行 10 分鐘即可到達的便利位置，可容易前往 Niseko United Ski Resort 的四大滑雪場。預計年增長率為 5%-10%的全球養生保健市場規模將於 2024 年達1.8 兆美元，Hirafu Grand Centro 希望能支持和提升日本滑雪後的休閒活動，迎合國內外追求這類體驗的旅遊市場。





北海道直達倶知安的新幹線預計2034 年左右開通，Hirafu Grand Centro 將成為該地的首選旅遊目的地。交通配套便利將大大促進當地的旅遊業發展，讓Hirafu Grand Centro更能充分利用遊客人數上升帶來的機遇。項目不僅將加強二世古的吸引力，還為當地提供更多樣化的零售、餐飲和娛樂選擇，打造品味生活樞紐，鞏固二世古作為世界級旅遊目的地的地位。這策略性開發計畫將促進該地區的長期經濟增長，創造就業機會並進一步吸引投資，最終將二世古轉型為一年四季都相當適合旅遊的目的地。



金源發展國際實業有限公司集團執行主席林烱熾表示：「Hirafu Grand Centro是二世古未來的大膽願景。我們不只要打造一個零售和娛樂新地標，還希望創造能滿足現今旅客不斷求變的旅遊需求。透過把注重健康的理念融入我們的零售和娛樂項目中，我們正為快速擴張的健康市場，打造一個獨一無二的目的地。」



為促進當地的藝術和文化在日本國內外的發展，集團在 2024 年 11 月 27 日成立了二世古藝術文化協會，為來自北海道、倶知安和二世古的藝術家和文化鑑賞家提供展覽他們作品的平台。



集團委託Oval Partnership 為Hirafu Grand Centro制定專注自然、藝術、文化和社區的總體規劃。Project Hir@fu確定二世古對多元化零售和娛樂選擇的需求，將健康理念融入更廣泛的體驗中。Hirafu Grand Centro 希望提升旅客體驗，吸引來自全球追尋健康旅遊體驗的人士。







