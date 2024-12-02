金莎聖誕花園閃耀登陸K11 Art Mall 以「金莎獻禮」共度聖誕佳節

逾七米高的巨型金莎聖誕樹閃耀登陸K11 Art Mall

金莎朱古力於K11 Art Mall 地下中庭打造璀璨金莎聖誕花園

金莎聖誕樹水晶球工作坊： 參加者可利用充滿節日氣氛的裝飾品、燈飾和絲帶裝飾，搭配一顆金色星星作為點綴，打造獨一無二的迷你聖誕樹。

參加者可利用充滿節日氣氛的裝飾品、燈飾和絲帶裝飾，搭配一顆金色星星作為點綴，打造獨一無二的迷你聖誕樹。 金莎聖誕飾物繩結編織工作坊：參加者將會運用獨特的繩結編織技巧，混合各種閃亮的裝飾品，製作精美的星星造型聖誕樹裝飾，為家中的聖誕樹增添一分色彩。

費列羅豪華精選朱古力及甜點禮盒 （新口味：蔓朵莉杏仁味甜點, 卡布奇諾甜點）

金莎朱古力彩蛋：金色奢華，完美享受

Ferrero Rocher Origins (金莎Origins) 黑朱古力雜錦禮盒：來自不同最佳可可豆產地的多重滋味

日期及時間

由2024 年 11 月 30 日到12月 15 日，一連3個週末舉行。每節工作坊約2 小時。

金莎聖誕樹水晶球工作坊：下午1時至下午3時

金莎聖誕飾物繩結編織工作坊：下午4時至下午6時 地點

尖沙咀河內道18號K11 Art Mall Piazza露天廣場

參加方法

凡購買兩盒Ferrero Rocher金莎禮盒24粒（300克），即可於活動網站登記參加工作坊。工作坊名額有限，先到先得。

*參閱條款及細則



香港 - 2024年12月2日 -冬日氣息漸濃，又是相聚慶祝佳節，一同感受節日溫暖和期待的時候。每當想起聖誕，都會聯想到閃爍的玻璃屋，彌漫在空氣中的朱古力香氣，以及窗邊絢爛迷人的聖誕樹。今年聖誕，金莎朱古力將為你帶來夢想中的節日體驗，於K11 Art Mall 地下中庭打造璀璨金莎聖誕花園，一系列精彩活動讓你盡情享受節日樂趣。於金莎聖誕花園，每一刻都是與摯愛親朋創造美好回憶的機會。高聳於花園中心的是一棵逾七米高的巨型金莎聖誕樹，佈滿金鑽炫目的節日裝飾，散發璀璨魅力，與你一同捕捉難忘時刻，沉浸於醉人的佳節氛圍當中。在享受節日氣氛時，更能與摯愛親朋釋放創意，一同打造獨一無二的聖誕裝飾。由即日起至12月15日期間，凡購買任何2盒 Ferrero 金莎 (24粒裝, 300g) 金鑽禮盒，於活動網站上載單一購物收據，即有機會參加金莎聖誕工作坊, 和在K11 Art Mall 露天廣場的金莎玻璃屋裏打造精緻聖誕裝飾。但這趟奇幻之旅並不就此完結。今年，金莎朱古力更帶來一系列聖誕獨家產品，為不同時刻帶來不同選擇，讓節日充滿驚喜。作為節日送禮首選，費列羅豪華精選朱古力及甜點禮盒匯集一系列費列羅的精選經典產品，覆蓋多種口味與質感，包括最廣受歡迎的金莎朱古力、充滿異國情調的雪莎椰子甜點，以及朗莎精緻朱古力，多款口味，任君撰擇。今年，這個系列更推出了兩款精選新口味—蔓朵莉杏仁味甜點，酥脆的巧克力包裹著絲滑的杏仁牛奶餡；以及卡布奇諾口味，脆巧克力外層搭配濃郁的咖啡風味和細膩的奶油餡。你的假日派對首選，與摯愛親朋共享金莎朱古力彩蛋的極緻美味，分享真摯時刻！以金莎朱古力彩蛋為你的聖誕佳節揭開序幕，牛奶及黑巧克力口味，隨意撰擇。每顆金莎朱古力彩蛋內含榛果奶油餡，鬆脆的外層入口即融，為假日季節帶來無限的溫暖與歡樂，創造全新的派對分享體驗。金莎Origins是黑朱古力愛好者必備的奢華享受，以其優質的原料、多重感官體驗和優雅的外觀而聞名。金莎Origins黑朱古力雜錦禮盒系列包括3種可可濃度的黑朱古力，每款均具有獨特的風味和濃郁度，黑朱古力分別選用來自三個著名產地的可可豆：加納、厄瓜多爾和象牙海岸。搭配精美優雅的包裝，奢華感倍增，是任何社交場合中的最佳送禮選擇。今年聖誕，與摯愛親朋共聚，一同創造美好回憶。千萬不要錯過這一系列精選工作坊，盡情發揮創意，為節日增添樂趣。金莎聖誕工作坊詳情：