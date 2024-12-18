銀河綜藝館跨年盛典即將炫目上演 攜手《更好2025江蘇衛視跨年演唱會》再造亞洲頂秀

以科技舞美賦能全新視聽體驗澳門特別行政區 - 2024年12月18日 - 歲末將至，新年正臨。12月31日晚，澳門文化娛樂地標——銀河綜藝館將與江蘇衛視再度強強聯手，為全球億萬觀眾呈現一場兼具藝術享受和文化情懷的跨年巔峰盛典——《更好2025江蘇衛視跨年演唱會》。晚會將延續「用奮鬥點亮幸福」這一主題，匯聚華語樂壇實力唱將，以頂尖科技與創新舞台設計，打造溫暖情感、震撼心靈的視聽盛宴，與線上線下的億萬觀眾一同心懷願景，一起向美好的2025年出發。
全球華人地區家喻戶曉的江蘇衛視跨年晚會隨着2023年銀河綜藝館啟幕便移師於此舉辦，去年以「科技+藝術」的創新融合，在口碑與收視上創造了全網領先的佳績。晚會締造了許多令人津津樂道的舞台「黑科技」，配合機械仿生巨獸、全金屬摩托車、漂流瓶等大型裝置的運用，讓整台晚會更具視覺震撼，為觀眾打開了無限想象空間。今年在技術層面，《更好2025江蘇衛視跨年演唱會》將再度打破視覺邊界，打造多維沉浸的舞台空間。晚會舞美將把鏡面作為視覺主題，通過光影的折射和反射，從視覺上無限擴寬舞台的延展空間，打通舞台與觀眾之間的物理界限，將真實和虛幻緊密融合在一起，營造出「無盡空間」的奇特視覺效果。江蘇衛視跨年團隊表示，作為亞洲設備最完善的室內多用途會展及表演場館，銀河綜藝館所配備的尖端高清播放技術及無視覺遮擋設計，令各種天馬行空的創意靈感和奇光異彩的視覺想象得以淋漓盡致地展現，為舞台舞美設計提供了廣闊的發揮空間。
在每一年長達四個多小時的江蘇衛視跨年演唱會中，眾多內地、港台巨星和國際明星重磅集結，涵蓋了不同的領域和風格。今年的嘉賓陣容更堪稱豪華，第一波公布的嘉賓包括薛之謙、周深、單依純、黃子弘凡四位人氣與實力兼備的唱將。第二波嘉賓名單有伍佰、潘瑋柏、張藝興、劉端端、曾舜晞和王楚然，更多藝人名單仍在陸續揭曉中，令整場晚會倍增神秘感，點燃觀眾的期待。
今年是澳門特別行政區成立25周年，也是江蘇衛視跨年演唱會在這座充滿魅力的「演藝之都」綻放光彩的第八個年頭。銀河綜藝館自2023年起與江蘇衛視牽手，共同搭建江蘇與澳門文化交流的重要橋樑，並透過澳門特區政府提出的「旅遊+」跨界融合，以高品質演藝盛事推廣澳門作為旅遊目的地。跨年之夜，即將在銀河綜藝館隆重登場的《更好2025江蘇衛視跨年演唱會》將為2024年圓滿收官。
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