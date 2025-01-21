鋼琴巨星郎朗首次登台銀河國際會議中心 聯袂澳門樂團共譜古典浪漫音樂之夜

澳門特別行政區 - 2025年1月21日 - 由國際鋼琴巨星郎朗攜手澳門樂團傾情呈獻的一場浪漫主義古典音樂盛宴，上周日（19日）在矚目亞洲的會展娛樂地標——銀河國際會議中心奏響。郎朗為此次音樂會精心挑選了其藝術生涯的重要代表作以及2025年巡演的主打曲目，以獨奏、協奏兩種形式將拉赫馬尼諾夫和蕭邦的傳世之作呈現給聽眾。整場演出歷時近兩小時，座無虛席，在郎朗返場獨奏《茉莉花》中完美謝幕。
今次「銀河聲薈：鋼琴巨星郎朗與澳門樂團」音樂會由「澳門銀河」主辦、中國銀行（香港）為大會指定信用卡。演出的曲目編排別具匠心，在傑出的華人指揮家廖國敏帶領的澳門樂團演奏蕭斯塔高維奇的《節日序曲》中拉開序幕，之後郎朗行雲流水般獨奏了12首蕭邦的《瑪祖卡舞曲》。他以極富表現力的技巧和極具感染力的風格，勾勒出音樂的細膩層次，帶領聽眾領略了蕭邦充滿濃厚波蘭民族特色的音樂世界，令人陶醉，如同置身於波蘭鄉村的歡快舞蹈之中。澳門樂團緊隨其後演繹了馬斯卡尼的《鄉村騎士》間奏曲，在廖國敏的指揮下，展現出卓越的演奏水準，緊張短促的旋律令現場屏息凝神，觸動每一位聽眾的心弦。
當晚的重磅之作莫過於郎朗與澳門樂團聯袂演繹拉赫瑪尼諾夫《第二鋼琴協奏曲》，演出營造出濃厚而純粹的浪漫氛圍，尤其是郎朗與澳門樂團的默契配合，令聽眾在音樂中感受到豐富又複雜的情感波動，將現場氣氛推向高潮。不少樂迷慕名而來，更有很多家長帶著「小琴童」來近距離感受大師之作，汲取靈感和動力，有觀眾步出場地後表示「心情久久未能平復」。
郎朗非常鍾情於拉赫瑪尼諾夫，他透露自己已經在亞洲近十年沒有彈過這部作品，這次他帶著對作品新的理解、新的情感和力量，呈現出一個與眾不同的版本。特別獻給澳門的聽眾。更值得一提的是，這亦是郎朗首次與廖國敏正式合作演出。郎朗在現場還提到，自己和澳門的緣分始於2003年首次在澳門舉辦獨奏音樂會，每次到訪澳門，都能感受到澳門的文化氛圍越來越濃厚，尤其是看到很多國際交響樂團在此演出，已然成為全球演出重鎮。談到首次在銀河會議中心的舞台演出，郎朗表示感受很特別，在如此寬闊的場地中，聲音可以集中呈現，他在演奏的過程中甚至能感受到大家的呼吸。
作為「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城第三期項目，銀河國際會議中心自2023年啟幕以來不斷引入世界級藝術、體育和會展盛事，此次「銀河聲薈：鋼琴巨星郎朗與澳門樂團」不僅為澳門的文化生活增添了絢麗的色彩，更是為將澳門建設為「演藝之都」再一次打造出的世界級高品質演出。
有關 「澳門銀河」 綜合度假城
「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集8家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士以及澳門安達仕酒店，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。
「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。
「銀河影院」配備最頂尖的影音科技、超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提升到全新境界；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。
「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。
詳情請瀏覽：www.galaxymacau.com, www.broadwaymacau.com.mo及www.galaxyicc.com。
詳情請瀏覽：www.galaxymacau.com, www.broadwaymacau.com.mo及www.galaxyicc.com。