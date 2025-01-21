鋼琴巨星郎朗首次登台銀河國際會議中心 聯袂澳門樂團共譜古典浪漫音樂之夜

澳門特別行政區 - 2025年1月21日 - 由國際鋼琴巨星郎朗攜手澳門樂團傾情呈獻的一場浪漫主義古典音樂盛宴，上周日（19日）在矚目亞洲的會展娛樂地標——銀河國際會議中心奏響。郎朗為此次音樂會精心挑選了其藝術生涯的重要代表作以及2025年巡演的主打曲目，以獨奏、協奏兩種形式將拉赫馬尼諾夫和蕭邦的傳世之作呈現給聽眾。整場演出歷時近兩小時，座無虛席，在郎朗返場獨奏《茉莉花》中完美謝幕。





郎朗近十年首次於亞洲重彈經典之作——拉赫瑪尼諾夫《第二鋼琴協奏曲》



今次「銀河聲薈：鋼琴巨星郎朗與澳門樂團」音樂會由「澳門銀河」主辦、中國銀行（香港）為大會指定信用卡。演出的曲目編排別具匠心，在傑出的華人指揮家廖國敏帶領的澳門樂團演奏蕭斯塔高維奇的《節日序曲》中拉開序幕，之後郎朗行雲流水般獨奏了12首蕭邦的《瑪祖卡舞曲》。他以極富表現力的技巧和極具感染力的風格，勾勒出音樂的細膩層次，帶領聽眾領略了蕭邦充滿濃厚波蘭民族特色的音樂世界，令人陶醉，如同置身於波蘭鄉村的歡快舞蹈之中。澳門樂團緊隨其後演繹了馬斯卡尼的《鄉村騎士》間奏曲，在廖國敏的指揮下，展現出卓越的演奏水準，緊張短促的旋律令現場屏息凝神，觸動每一位聽眾的心弦。





郎朗獨奏12首蕭邦的《瑪祖卡舞曲》，極具感染力，令人陶醉。



當晚的重磅之作莫過於郎朗與澳門樂團聯袂演繹拉赫瑪尼諾夫《第二鋼琴協奏曲》，演出營造出濃厚而純粹的浪漫氛圍，尤其是郎朗與澳門樂團的默契配合，令聽眾在音樂中感受到豐富又複雜的情感波動，將現場氣氛推向高潮。不少樂迷慕名而來，更有很多家長帶著「小琴童」來近距離感受大師之作，汲取靈感和動力，有觀眾步出場地後表示「心情久久未能平復」。





郎朗與澳門樂團聯袂演繹拉赫瑪尼諾夫《第二鋼琴協奏曲》，將現場氣氛推向高潮。



郎朗非常鍾情於拉赫瑪尼諾夫，他透露自己已經在亞洲近十年沒有彈過這部作品，這次他帶著對作品新的理解、新的情感和力量，呈現出一個與眾不同的版本。特別獻給澳門的聽眾。更值得一提的是，這亦是郎朗首次與廖國敏正式合作演出。郎朗在現場還提到，自己和澳門的緣分始於2003年首次在澳門舉辦獨奏音樂會，每次到訪澳門，都能感受到澳門的文化氛圍越來越濃厚，尤其是看到很多國際交響樂團在此演出，已然成為全球演出重鎮。談到首次在銀河會議中心的舞台演出，郎朗表示感受很特別，在如此寬闊的場地中，聲音可以集中呈現，他在演奏的過程中甚至能感受到大家的呼吸。





郎朗在銀河娛樂集團主席呂耀東先生見證下打下手印，並贈送給「澳門銀河」，為整個演出行程畫下最完美句號。

