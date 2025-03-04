鑽石鑒別儀DIAMONDPROOF 首度進駐零售店

關於戴比爾斯集團 DE BEERS GROUP

戴比爾斯集團（De Beers Group）成立於1888年，是全球領先的鑽石公司，在鑽石勘探、開採、銷售和行銷方面擁有無與倫比的專業經驗。戴比爾斯集團及其合作夥伴在鑽石供應鏈雇用超過20,000名員工，以其產值以及其在波劄那、加拿大、納米比亞和南非的開礦作業而言，戴比爾斯集團為全球最大的鑽石生產公司。創新是戴比爾斯集團的核心策略，以此發展包括戴比爾斯珠寶和戴比爾斯永恒印記在內的品牌組合，以及其他開拓性解決方案，例如鑽石開採和可追溯性計畫GemFair和Tracr。戴比爾斯集團通過戴比爾斯鑽石研究機構（De Beers Institute of Diamonds）提供教育和實驗室服務，並依託戴比爾斯集團Ignite團隊推出多種鑽石分選、檢測和分類技術系統，為鑽石行業提供優質的服務和先進的技術。戴比爾斯致力於 "創守永恒"的承諾，該承諾規劃了一套綜合完整的方法體系，指引著我們邁向一個更公平、安全、潔淨和健康、促進社區繁榮、環境得到保護的未來。戴比爾斯集團是Anglo American PLC集團的一員。如需瞭解更多資訊，請訪問 http://www.debeersgroup.com/。



