鑽石鑒別儀DIAMONDPROOF 首度進駐零售店

該設備由De Beers集團研發，能夠快速精準地鑒別天然鑽石與非天然鑽石， 如實驗室培育鑽石和鑽石仿製品，有助於增強消費者信心香港 - 2025 年 3 月 4 日- De Beers集團宣布，其創新的零售專用鑽石鑒別儀DiamondProof將首度進駐部分零售店，讓消費者能夠親眼見證該設備如何快速區分天然鑽石與非天然鑽石，如實驗室培育鑽石（LGDs）和鑽石仿製品，為零售商提供了一種能幫助客戶區別天然鑽石與其他產品的工具。研究顯示，近半數消費者並不知道實驗室培育鑽石（LGDs）可以輕易被檢測出來，這款操作簡便的設備將使零售商能夠向客戶展示天然鑽石如何快速被識別。
DiamondProof檢測到僅存在於天然鑽石中的獨特特徵，天然鑽石形成於數十億年前的地球深處。相比之下，實驗室培育鑽石是在完全不同的條件下，通過短短幾周加速培育而成。DiamondProof能夠檢測到天然鑽石與實驗室培育鑽石不同的化學成分，從而精確識別出天然鑽石。
DiamondProof早期採用於美國一些大型的珠寶零售商。該設備將進駐一些獨立零售店，以確保這項技術能夠在多種零售環境中觸及消費者。
首款DiamondProof原型儀器於2024年6月在拉斯維加斯的JCK展覽上亮相，並已能夠用於快速輕鬆地檢測裸鑽和鑲嵌在珠寶中的鑽石。該設備的「誤報率」為零*，絕不會將實驗室培育鑽石誤認為天然鑽石，並在幾秒鐘內提供檢測結果。
De Beers品牌首席執行官Sandrine Conseiller表示：「天然鑽石和實驗室培育鑽石存在本質差異。天然鑽石是歷經地球高溫高壓與漫長時光淬鍊而成的稀世瑰寶，每一顆都是獨一無二的自然奇跡。 正是這段神奇的旅程，使它們能成為我們生命中每個重要時刻的情感見證。消費者應該對如此意義重大的購買充滿信心，而DiamondProof讓零售商能夠為他們提供更大的安心保障。我們正處於零售透明化的新時代，消費者有權知道他們購買的是什麼。」
De Beers集團定價、產品和技術開發高級副總裁Sarandos Gouveils表示：「通過快速可靠地識別鑽石是否為天然，DiamondProof有助於增強消費者對天然鑽石購買的信心。消費者需要得到清晰的信息，DiamondProof在零售環境中能幫助他們做出明智的決定，同時欣賞每顆天然鑽石背後的獨特價值和故事。憑藉數十年在合成檢測技術領域的領導地位，我們致力於進一步提高消費者對於透明度的期望。」
首批DiamondProof鑑別儀器已分發給美國的零售商，並提供售後服務和支援。該儀器現已開始銷售，生產規模計劃將逐步擴大，以滿足其他市場零售商的需求。
欲了解更多信息，請發送電子郵件至[email protected]。有關De Beers所有鑽石鑒別儀的資料，請於此處查詢。
*通過利用與De Beers SynthDetect儀器類似的技術，絕大多數天然鑽石將通過DiamondProof檢測而無需進一步測試，僅有不到1%的鑽石需要額外評估。這項先進技術還確保了天然鑽石的0%誤報率，保證不會將合成鑽石誤認為天然鑽石。
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關於戴比爾斯集團 DE BEERS GROUP
戴比爾斯集團（De Beers Group）成立於1888年，是全球領先的鑽石公司，在鑽石勘探、開採、銷售和行銷方面擁有無與倫比的專業經驗。戴比爾斯集團及其合作夥伴在鑽石供應鏈雇用超過20,000名員工，以其產值以及其在波劄那、加拿大、納米比亞和南非的開礦作業而言，戴比爾斯集團為全球最大的鑽石生產公司。創新是戴比爾斯集團的核心策略，以此發展包括戴比爾斯珠寶和戴比爾斯永恒印記在內的品牌組合，以及其他開拓性解決方案，例如鑽石開採和可追溯性計畫GemFair和Tracr。戴比爾斯集團通過戴比爾斯鑽石研究機構（De Beers Institute of Diamonds）提供教育和實驗室服務，並依託戴比爾斯集團Ignite團隊推出多種鑽石分選、檢測和分類技術系統，為鑽石行業提供優質的服務和先進的技術。戴比爾斯致力於"創守永恒"的承諾，該承諾規劃了一套綜合完整的方法體系，指引著我們邁向一個更公平、安全、潔淨和健康、促進社區繁榮、環境得到保護的未來。戴比爾斯集團是Anglo American PLC集團的一員。如需瞭解更多資訊，請訪問http://www.debeersgroup.com/。