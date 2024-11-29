長江實業集團京城矚目豪宅 - 北京•御翠園熱銷全城　廣受高端專業人士青睞

香港 - 2024年11月29日 - 位於北京東四環外的北京•御翠園自矚目開售以來，極速熱爆豪宅市場，受到來自全國各地的買家追捧。據集團統計，項目買家均來自高端精英階層，包括世界500強美國企業集團總裁、金融界高級管理層等、回流內地的專業人士、亦有本地企業家買入多套豪華三房，使項目成為上流社群的置業首選。



和記地產集團董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭（右二）、總經理-公共關係及推廣李惠明（右一）及總經理-市場楊穎新（左二）及助理總經理-市場趙頌揚（左一）。

多元產品戶型 廣受高端客戶歡迎



北京•御翠園提供多元化的戶型設計，滿足不同客層需求。項目不僅吸引專業人士，更有內地影視明星購入約3,710平方呎的城市聯排單位。此外，不少家長為子女未來規劃，選擇購入逾1,500平方呎的精英三房單位作為「婚房」。這些都印證了項目在北京高端住宅市場的強大吸引力。



譚健旭表示，北京•御翠園銷售中心現場反應熱烈，徇眾要求已多番加推單位應市。

寬闊空間體驗 高尚格調一脈相傳



北京•御翠園主打城市聯排及觀景高層大宅兩種戶型，深受買家歡迎。其中，城市聯排建築面積約3,710平方呎，總價由2,888萬元人民幣起*；觀景高層大宅包括兩款間隔，分別為建築面積約1,500平方呎的精英三房單位，總價由1,120萬元人民幣起*；以及建築面積約1,990平方呎的豪華三房單位，總價由1,420萬元人民幣起*，當中約700平方呎的超巨客飯廳，亦可按個人喜好靈活設計，締造更多家庭娛樂及朋友歡聚的難忘時光。另一亮點是高層住宅的樓距超過260呎，讓房間擁有良好視野及充足採光，此外採用兩梯兩戶的設計，不僅便捷又兼具私隱度，滿足一眾CBD精英人士的不同需要。



高層住宅擁有良好視野及充足採光。

此外，項目開售以來表現超卓。根據專業地產媒體「京樓銷售排行榜」早前公佈的資料（2024年11月11日至17日的北京樓市成交數據）#，北京•御翠園在北京樓市成交排名中，以亮眼成績榮膺三冠王，分別於住宅（普通住宅+別墅）市場、普通住宅市場及別墅市場成交金額中摘冠，並以勢不可擋的銷情，持續成為北京樓市熱話。



和記地產集團董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭表示：「 北京•御翠園優異的銷售表現，不僅充分彰顯和記地產的雄厚實力，也在一定程度上反映了我們靈活的定價策略和市場競爭力。項目推出後反應熱烈，我們已根據市場需求多次加推單位應市，大家請密切關注後續動態。」



城市聯排以綠化景觀巧妙銜接室外和私密居住空間。

#根據「京樓銷售排行榜」公佈之2024年11月11日至17日的成交數據。此處別墅市場數據為第三方機構採集的北京•御翠園聯排銷售數據，北京•御翠園聯排產品為低層住宅，非別墅。



*上述價格限時限量限具體單位，截至2024年12月8日。本文涉及的價格僅供參考，每套房價以政府相關部門批准及商品房買賣合同之價格為準。本文涉及面積為建築面積。房屋的交付標準為毛坯房，其中聯排/聯排府邸為低層住宅，其地下部分的規劃性質為庫房。本文內相片經電腦合成及優化處理，僅供參考。本文內所有圖片、效果圖、文字及訊息僅供推廣介紹之用，不應視為要約，不應作為簽署商品房認購檔或買賣合同的前提或條件，亦不應視為商品房買賣合同的任何組成部分。本文資料未盡事宜，由發佈者予以補充說明。本文涉及內容由和記黃埔地產（北京朝陽）有限公司負責解釋。

