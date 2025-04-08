長江實業集團呈獻中山瀧珀　大灣區港人低密度湖畔優居典範　*買家專享30克足金金條　臻貴禮遇　萬勿錯過

香港 - 2025年4月8日 - 長江實業集團有限公司旗下和記地產集團有限公司精心打造的中山瀧珀，坐擁優越地段與珍稀山湖資源，現正推售八伙精選山湖墅居，為品味卓然的置業人士呈獻至臻低密豪華湖畔府邸。*由即日起至5月31日，凡購買單位即可獲贈30克足金金條，數量有限，送完即止。



長江實業集團有限公司旗下和記地產集團有限公司董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭（右）、和記地產集團有限公司市場總經理王偉明（左）及和記地產集團有限公司總經理—公共關係及推廣李惠明（中）

中山主城純墅居 東區生活圈盡在掌握



中山瀧珀由303伙低密度半獨立屋組成，自推出以來廣受市場熱捧，更連續兩年榮登中山別墅銷售冠軍１，累計成交達295伙。今期發售的八伙臻選單位，每戶建築面積約2,050平方呎，另附贈約890平方呎地庫層空間、兩個私家地庫停車位、約645平方呎天台花園及首層前後花園。住戶更可享用約10,000平方呎的專屬會所，配備戶外泳池及健身室等多元設施。



項目距離中山東區CBD商圈僅約3.8公里2，周邊購物、餐飲、娛樂、教育及醫療配套一應俱全，鄰近中港英文學校、廣東藥科大學中山校區以及正在建設的中山市人民醫院新院區。此外，項目位處粵港澳大灣區核心地帶，坐享深中通道、港珠澳大橋等跨境交通優勢，往來大灣區主要城市輕鬆便捷。



8伙精選半獨立屋戶戶南北對流，通風採光佳

寬闊客飯廳相連，更顯氣派

與自然為鄰 盡享湖畔靜謐生活



中山瀧珀選址於五桂山自然生態保護區長命水村腹地，毗鄰水面約20公頃3的秀麗湖，森林覆蓋率高達80%以上4，負氧離子含量高，周邊環抱多座高尚低密度豪宅，生活氣息寧靜悠然，兼享金鐘湖公園等豐富生態綠地資源，真正體現依山傍水、回歸自然的理想人居。



中山瀧珀低密度湖區純墅區，環境優美

和記地產集團有限公司董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭先生表示：「中山瀧珀位居五桂山自然生態保護區，毗鄰東區CBD，地段優越，環境宜人，兼具自然景觀與城市便利，絕對是大灣區難得一見的湖畔純墅典藏。誠邀各位把握良機，實現理想湖居新生活。」



中山瀧珀豪華會所，讓住客盡享星級休閒體驗

立即報名中山瀧珀品鑑之旅 低密湖畔人居由此啟航



誠邀閣下蒞臨中山瀧珀銷售中心，鑑賞中山低密湖畔臻品，體驗自然綠意與現代美學交織的人居典範。為方便有意參觀項目的尊貴客戶，發展商特別安排免費專車接送服務，從深圳灣口岸/福田口岸/中山客運口岸/港珠澳大橋口岸出發，直達中山瀧珀銷售中心，全程舒適便捷，貼心無憂。



預約及諮詢：

(香港) 5124 4096 / 9366 6208

(中山) +86 760 8588 1888



本文中所有圖片、效果圖、文字及其所包含信息僅供推廣介紹之用，不應視為要約，不應作為簽署商品房認購書或買賣合同的前提或條件，亦不應視為商品房買賣合同的任何組成部分。一切均以政府有關部門最終審批及實際交付使用時的情況為準。*購買中山瀧珀花園之單位（下稱:「單位」），且已簽訂該單位《商品房認購書》及《商品房買賣合同（現售）》及其補充協議及其他相關文件（下稱「該等文件」），並已付清該等文件項下全部樓款的買家（下稱「買家」），在滿足發展商另行確定的條件下（具體條件請向發展商詳詢）可獲得題述提及之優惠（該優惠的有效期為買家付清單位全部樓款後3個月內）。因受本文展示內容篇幅限制的影響，有關該優惠活動的具體內容、適用的條件和限制未能全部表述及列明，因此有關該優惠的具體內容、適用條件、限制和細節請向發展商諮詢瞭解，且所有有關上述優惠活動的未盡事宜，由發展商中山翠麗湖和記黃埔地產有限公司予以補充說明。本文中所有有關會所設施僅作參考，日後可能因應實際需要作出更改，不應視為任何要約或構成合約其中一部分，一切均以政府有關部門最終審批及實際交付使用時的情況為準。本文提及之學校、校內相關的學制、學位、教育階段設置、運作模式及設施等，一切均以政府有關部門最終審批及實際交付使用時的情況為準。所有購入此項目之業主請向當地教育行政管理部門諮詢瞭解，各業主之子女可能並不包含入學資格，而且均須按正常入學手續申請，並沒有優先考慮或任何豁免等情況。有關相片、圖像、繪圖或素描並非按照比例繪畫及/或可能經過電腦修飾處理，僅供參考。項目註冊名：瀧珀花園 粵（2016）中山市不動產第0123805號 | 1克而瑞資料：2020及2021年度數據。| 2數據來源於高德地圖之直線距離。| 3數據來源於微信公眾號：五桂山發佈。| 4數據來源於微信公眾號：五桂山發佈。

