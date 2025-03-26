長江實業集團呈獻中山瀧珀　港人首選中山低密湖畔墅居　*買家可獲贈30克足金金條

香港 - 2025年3月26日 - 由長江實業集團有限公司旗下和記地產集團有限公司精心構建的中山瀧珀，坐擁優越地段及珍貴天然資源，現正推售八伙精選山湖墅居，為追求高端生活人士呈獻典藏之選。*由即日起至5月31日，凡購買單位更可獲贈30克足金金條，數量有限，送完即止。



長江實業集團有限公司旗下和記地產集團有限公司董事(市場)兼董事(企業業務發展)譚健旭(中)、和記地產集團有限公司市場總經理王偉明(左)及和記地產集團有限公司總經理—公共關係及推廣李惠明(右)

中山主城純墅居 坐擁東區生活圈便利



中山瀧珀由303伙別墅組成，自推出以來備受市場追捧，更連續兩年為中山別墅銷售冠軍1，至今已售出295伙。項目現推精選8伙單位，每戶建築面積約2,050平方呎，另附送約890平方呎地庫層、兩個私家地庫停車位、約645平方呎天台花園及首層前後花園。住戶更可享約10,000平方呎的會所設施，包括戶外泳池及健身室。



項目距離中山東區CBD商圈僅約3.8公里，周邊購物、餐飲、娛樂、教育及醫療配套完善，毗鄰中港英文學校、廣東藥科大學中山校區以及正在建設的中山市人民醫院新院區。此外，項目位處粵港澳大灣區核心地帶，受惠於深中通道與港珠澳大橋，交通網絡全面升級，住戶可輕鬆暢達大灣區城市。



中山瀧珀超低密度湖區純墅居，環境優美

天然低密湖區 擁抱自然綠意



中山瀧珀坐落於五桂山自然生態保護區長命水村腹地，臨近水面約20公頃2的秀麗湖，森林覆蓋率高達80%以上3，負氧離子含量高，周邊低密度豪宅林立，環境私密高尚，居住氛圍恬靜悠然，更擁有金鐘湖公園等豐富生態公園資源。



項目實景，山湖別墅尊貴示範單位

和記地產集團有限公司董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭先生表示：「中山瀧珀坐落於五桂山自然生態保護區，毗鄰東區CBD，坐擁優越地段及天然資源，在大灣區湖畔城市別墅更顯彌足珍貴。誠邀各位把握珍稀機遇，成就理想湖居生活。」



別墅專享逾5米闊客廳，連接戶外綠意，氣派非凡

睇樓專車接送

從深圳灣口岸/福田口岸/中山客運口岸/港珠澳大橋口岸出發

免費專車接送至中山瀧珀銷售中心

預約及諮詢：

(香港)5124 4096 / 9366 6208

(中山) +86 760 8588 1888



免責聲明：本文中所有圖片、效果圖、文字及其所包含信息僅供推廣介紹之用，不應視為要約，不應作為簽署商品房認購書或買賣合同的前提或條件，亦不應視為商品房買賣合同的任何組成部分。一切均以政府有關部門最終審批及實際交付使用時的情況為準。*購買中山瀧珀花園之單位（下稱:「單位」），且已簽訂該單位《商品房認購書》及《商品房買賣合同（現售）》及其補充協議及其他相關文件（下稱「該等文件」），並已付清該等文件項下全部樓款的買家（下稱「買家」），在滿足發展商另行確定的條件下（具體條件請向發展商詳詢）可獲得題述提及之優惠（該優惠的有效期為買家付清單位全部樓款後3個月內）。因受本文展示內容篇幅限制的影響，有關該優惠活動的具體內容、適用的條件和限制未能全部表述及列明，因此有關該優惠的具體內容、適用條件、限制和細節請向發展商諮詢瞭解，且所有有關上述優惠活動的未盡事宜，由發展商中山翠麗湖和記黃埔地產有限公司予以補充說明。本文中所有有關會所設施僅作參考，日後可能因應實際需要作出更改，不應視為任何要約或構成合約其中一部分，一切均以政府有關部門最終審批及實際交付使用時的情況為準。本文提及之學校、校內相關的學制、學位、教育階段設置、運作模式及設施等，一切均以政府有關部門最終審批及實際交付使用時的情況為準。所有購入此項目之業主請向當地教育行政管理部門諮詢瞭解，各業主之子女可能並不包含入學資格，而且均須按正常入學手續申請，並沒有優先考慮或任何豁免等情況。項目註冊名：瀧珀花園 粵（2016）中山市不動產第0123805號 | 1克而瑞資料：2020及2021年度數據。| 2數據來源於微信公眾號：五桂山發佈。| 3數據來源於微信公眾號：五桂山發佈。