長江實業集團大灣區匠心之作　增城半山低密度豪宅全城熱銷　開售約一週勁銷122伙　最後3伙搶購中　感謝大灣區各界支持

香港 - 2024年12月20日 - 由長江實業集團精心打造的半山低密度項目廣州增城‧逸翠名園於12月上旬正式發售，推出建築面積約2,100及2,400平方呎的花園聯排及建築面積約1,300及1,500平方呎的創意疊拼大宅。項目甫推出即受到市場熱烈追捧，引發搶購熱潮，聯排單位開盤週末幾近售罄，創意疊拼大宅亦熱銷全城，成為市場焦點，僅餘非常少量單位。足見項目的獨特魅力與吸引力，同時反映樓市正逐步回暖。



和記地產集團董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭（右二）、總經理-公共關係及推廣李惠明（右一）及總經理-市場楊穎新（左二）及助理總經理-市場阮志彪（左一）。

半山一棟低密度生活 港人輕鬆圓夢



長江實業集團扎根大灣區多年，旗下東莞海逸豪庭、惠州瀧珀等樓盤，早已成為港人度假與退休的理想之選，廣受讚譽。發展商今再下一城，重磅推出廣州增城‧逸翠名園，為港人呈獻理想的半山低密度生活，滿足他們對大灣區優質生活的熱切期望。



逸翠名園開售當日，銷售中心場面火爆，反應熱烈。

廣州增城‧逸翠名園交通便捷，緊鄰廣州地鐵21號線，快線6站即可抵達天河。項目周邊配套齊全，優質醫療資源豐富，區內設有幼兒園，廣州名校執信中學的增城分校中小學近在咫尺，更有萬達廣場等大型購物中心及希爾頓逸林酒店和萬達酒店等星級酒店環繞。社區內亦規劃有商業街區和港式豪華會所，配備室內、外雙子星泳池、健身房等設施，打造全方位尊享生活，滿足住戶休閒、運動、社交的多元需求。



逸翠名園E戶型上疊示範單位挑高客廳氣派不凡。

廣州增城‧逸翠名園位於半山之上，奢享清心淨肺的負氧離子。精心設計的創意疊拼大宅，頂層空間可作園藝天地，或在庭院與朋友舉辦節日燒烤派對，享受低密度生活，品味愜意人生，實現半山豪宅夢想。



廣州增城‧逸翠名園致力成為大灣區生活的典範之作，現誠邀各界人士親臨品鑒，感受大灣區樂活新體驗。



逸翠名園位於半山之上，奢享清心淨肺的負離子環境。

備註：本文中的銷售數據以銷售現場實際情況為準。本文沒有標示的圖片均為示意圖或非項目實景圖，僅供參考。本文涉及面積為建築面積，每套單位建築面積可能不一致，具體以實際交付使用時的情況為準。本文內之圖片經電腦合成及優化處理，僅供參考。本文內所有圖片、文字及資訊僅作為推廣介紹之用，不應視為任何要約，亦不應視為商品房買賣合同任何構成部分，一切應以政府部門最終審批及/或實際交付使用時的情況為準。本文提及之學校、校內相關的學制、學位、教育階段設置、運作模式及設施等，一切均以政府有關部門最終審批及實際交付使用時的情況為準。所有購入此項目之業主請向當地教育行政管理部門諮詢瞭解，各業主之子女可能並不包含入學資格，而且均須按正常入學手續申請，並沒有優先考慮或任何豁免等情況。本文內所有有關會所設施僅作參考，日後可能因應實際需要而作出更改，不應視為任何要約或構成合約其中一部分，一切均以政府有關部門最終審批及實際交付使用時的情況為準。本文相關內容，由「廣州華勤房地產有限公司」負責補充說明。標準地名：增府地名【2020】13號逸翠名園。開發商：廣州華勤房地產有限公司。預售證號：增城房預(網)字第20240426號、增城房預(網)字第20240427號。發證機關：廣州市增城區住房和城鄉建設局。銷售顧問：廣州市中祈文化發展有限公司、廣東合富房地產置業有限公司、廣州藤雲資訊科技有限公司、廣州藝博傳媒科技有限公司。



