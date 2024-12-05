長江實業集團大灣區匠心獻禮　廣州東部中心　增城半山低密度豪邸

香港 - 2024年12月5日 - 半山別墅在香港往往是豪門望族的標誌，價格動輒數千萬甚至逾億。不過在廣州東增城，由長江實業集團精心打造的逸翠莊園項目，卻參考香港車位的價格，只需人民幣百多萬元起即可享受仿如香港淺水灣別墅的低密度生活。逸翠莊園即將推出全新一期單位，名為「逸翠名園」，為港人呈獻令人嚮往的大灣區半山豪宅生活。



和記地產集團董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭（右二）、總經理-公共關係及推廣李惠明（右一）、總經理-市場楊穎新（左二）及助理總經理-市場阮志彪（左一）。

把握大灣區發展機遇 港人置業首選



長江實業集團把握大灣區發展先機，居於增城逸翠莊園可享有如香港半山的低密度生活，不但引起當地高尚階層的廣泛關注，更贏得大量深圳、東莞、香港及澳門等地客戶的青睞。全新廣州東逸翠名園亦即將推出，期待追求美好生活的港人回來享受，共同把握大灣區的發展機遇。



大灣區中心城市 廣州東部中心



長江實業集團深耕大灣區多年，其中東莞海逸豪庭及惠州瀧珀等名盤反應熱烈，成為港人退休及度假的熱門選擇。廣州作為粵港澳大灣區的中心城市，是很多港人的故鄉，回鄉置業與親友共享天倫，亦是近年北上生活的新趨勢。港人可感受與香港相似的城市氣息，更易融入當地生活。此外，在最新發佈的城市空間規劃中，廣州正積極面向2035年建設成「中心型世界城市」，增城更被賦予東部中心「現代活力核」和「新廣州」的戰略定位，正重點發展新能源汽車、芯片和顯示器等新興產業，成為廣州新經濟增長點。長江實業集團推出廣州增城逸翠莊園及逸翠名園項目，正正緊握大灣區發展機遇，為港人帶來夢想之居。



交通核心大樞紐 便捷通行港粵



靜中帶旺的增城逸翠莊園緊鄰地鐵21號線，快線6站到天河，地鐵物業前景可期。從香港至廣州的四個火車站的高鐵班次每日逾100班，西九龍站至廣州南站僅約60分鐘，更有多條直通巴士路線連接廣州各地，自駕北上亦方便快捷。往返港粵的巴士、高鐵、渡輪及航運一應俱全，商務或休閒出行都能輕鬆抵達，大灣區內港穗雙城便捷生活觸手可及。



會所配備室內外雙子星泳池，設施一應俱全。

豪華住客會所 盡顯非凡氣派



增城森林覆蓋率高達50%，擁有600公里的綠道，空氣清新宜人。逸翠莊園鄰近增江畫廊、正果老街等景點，加上增城是大灣區知名的溫泉之鄉，港人無需再舟車勞頓飛往日本「返鄉」。



逸翠莊園三期上疊示範單位現場實景。

項目周邊優質醫療資源豐富，包括三甲醫院如廣州市婦女兒童醫療中心增城院區、前海人壽醫院和增城區中醫院等。社區自設幼兒園，項目旁邊便是廣州名校執信中學的增城分校中小學，高質敎育資源更為地區增值。



鄰近亦有大型購物中心如萬達廣場、星級酒店如希爾頓逸林酒店及萬達酒店。區內餐飲及美食選擇豐富，盡享正宗老廣味道。社區設有商業街區和港式豪華會所，配備室內外泳池及健身室等設施，休閒娛樂體驗極為齊備。



輕鬆圓夢 半山一棟式低密度生活



香港半山向來是豪門聚居地，逸翠莊園的低密度住宅只需人民幣一百多萬元起，讓更多港人能夠輕鬆實現居住夢想。



逸翠莊園三期半山花園疊拼外立面典雅瑰麗，氣派不凡。

逸翠莊園位於半山之上，奢享清心淨肺的負氧離子環境，其低密度社區堪稱莊園式住宅典範。項目更是秉承長江實業集團淺水灣頂級低密豪邸，精心設計建築面積約1,300至1,800平方呎的疊拼住宅及建築面積約2,300平方呎的半獨立屋，疊拼客廳擁有約20呎高挑空設計，頂層空間可作園藝天地，庭院則可與親友共聚晚餐或舉辦燒烤派對。主人套房設計能滿足King Size大床三邊落床的願望，是港人告別狹迫空間、追求升級生活的首選。



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增城．逸翠莊園禮賓熱線：5662 0918

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