長江實業集團惠州瀧珀女神節臻選獻禮　驚喜連連　六套珍藏頂層精選單位隆重登場　女神節限定三重優惠

香港 - 2025年3月7日 - 由長江實業集團精心打造的深圳都市圈旗艦住宅項目—瀧珀，自推出以來廣受市場熱捧，成為港人北上置業的熱門之選。適逢三月女神節，發展商特別加推六套珍藏頂層精選單位，並同步推出限定三重優惠，以答謝港人客戶的熱烈支持。



長江實業集團有限公司成員和記地產集團有限公司董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭（左）、和記地產集團有限公司總經理-公共關係及推廣李惠明（中）及和記地產集團有限公司市場總經理王偉明（右）公佈女神節優惠三重奏詳情。

珍藏頂層單位重磅推出 三重禮遇驚喜登場



瀧珀坐落於惠州濱海地段，提供多元化戶型選擇，以超值價格回饋港人，準現樓入場門檻僅¥40餘萬起，月供更低至¥1,500起，為有意進駐深圳都市圈的買家提供極具吸引力的置業方案。



為慶祝女神節並回饋港人的踴躍支持，發展商重磅加推六套珍藏頂層精選單位，其中包括備受歡迎的兩房單位。該戶型建築面積約859平方呎，採用兩房兩廳一廁的實用格局，透過寬敞通透的客飯廳、連接戶外景觀的露台、採光充足的闊景窗台以及方正實用的廚房設計，匠心打造理想生活空間，兼具家庭起居需求與居住舒適度。



與此同時，發展商特別推出女神節優惠三重奏（首20名買家適用）。凡選購兩房單位的買家，只需額外支付¥10,000即可加購車位；參加睇樓團的客戶可享樓價1%的契稅優惠，進一步減輕購房負擔。此外，成功認購單位的買家更可獲贈價值高達¥13萬的裝修組合計劃，協助業主輕鬆打造理想家居。



專享矜貴住客會所 盡享優越生活配套



瀧珀擁有區內罕見的豪華住客會所，總建築面積達25,000平方呎，設施一應俱全。室內會所佔地約14,000平方呎，設有健身室、兒童遊樂室、麻雀室及閱讀室等設施，滿足不同年齡層住戶的生活需求。戶外空間則包括游泳池及公用花園，總面積達11,000平方呎，讓住戶在繁忙都市生活中也能擁有愜意的休閒時光。



此外，瀧珀位處優越地段，坐擁完善的生活配套，鄰近澳頭海鮮市場、三星購物廣場、沃爾瑪超市及萬達廣場等，無論是日常購物、餐飲美食還是娛樂消閒，吃喝玩樂信步可達，讓生活更便捷愜意。



徇眾要求，瀧珀加推灣區至in特色相連3房單位，總建築面積約1,400平方呎，為追求更大空間及靈活佈局的香港買家提供多一個理想的置業之選。

睇樓團反應熱烈 一席難求



瀧珀由長江實業集團精心打造，實力與口碑兼具，加上準現樓發售優勢，自推出以來深受香港買家青睞，週末購物美食睇樓團更是團團爆滿，一位難求。發展商將繼續安排專車睇樓團，讓更多港人親臨現場，體驗新一代大灣區高品質生活。為答謝客戶支持，除契稅優惠外，凡於3月31日前參加睇樓團並認購頂層精選單位，即有機會獲贈Dyson吸塵機乙部，喜上加喜，勿失良機！



長實匠心之作 深圳都市圈置業熱選



長江實業集團有限公司成員和記地產集團有限公司董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭表示：「作為區內備受矚目的高品質住宅項目，今次重磅推出的精選單位及港人置業三重優惠，更進一步提升瀧珀的市場吸引力，勢必掀起新一輪搶購熱潮。優惠名額有限，敬請把握機會！」



立即報名女神節瀧珀週末購物美食睇樓團 體驗精彩惠州

凡於3月31日前認購頂層精選單位，可獲贈Dyson吸塵機乙部，數量有限，送完即止。

日期：逢週六及週日

路線：(1) 跨境專車往返香港及瀧珀

(2) 專車往返蓮塘口岸及瀧珀

行程：沃爾瑪超市（Walmart）、澳頭濱海公園、惠州地道午餐、瀧珀

費用：$100

查詢：（香港出發） 9366 6208／6310 1196／5124 4096

（國內出發） 6310 0389

限時優惠：每名參加人士可於出發當天獲贈Walmart超市現金券¥100，可即日使用（優惠期至6月30日）

（由於名額有限，每人最多只能預訂三個名額及必須於出發前提供個人資料供購買綜合旅遊保險 。）

以港車北上或自駕方式蒞臨瀧珀的香港客戶，在參觀完畢後可獲贈¥200燃料費津貼。

（按每輛車計算及每個車牌號碼只能享有一次津貼）

國內導航系統輸入「惠州瀧珀花園營銷中心」



大灣區東莞海逸豪庭、增城逸翠莊園同步火速熱賣，歡迎查詢。

東莞查詢熱線: +86 769 85815688

增城查詢熱線: +86 020 32830888



*有關項目詳情、售價及優惠等，請向發展商查詢。