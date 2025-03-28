長江實業集團深圳都市圈旗艦項目瀧珀全城熱銷　限時激賞雙重優惠回饋買家　港人專屬三重禮遇同步呈獻

香港 - 2025年3月28日 - 由長江實業集團精心打造的深圳都市圈旗艦住宅項目—瀧珀，自推出以來備受追捧，銷情持續火熱。為答謝廣大買家支持，瀧珀與美聯物業攜手推出限時雙重優惠，港人更可同時專享三重奏禮遇，為有意進駐深圳都市圈的買家帶來前所未有的置業驚喜。



長江實業集團有限公司成員和記地產集團有限公司董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭（右），美聯物業首席區域營業董事余永泰（左）表示美聯物業全面支持瀧珀繼續全城熱銷。

限時雙重優惠 置業更添喜悅



即日起至3月31日，凡透過睇樓團購買瀧珀兩房單位的美聯物業客戶，於簽署正式買賣合同後即可獲贈55吋小米電視機乙部，為新居升級視聽享受。此外，選擇一次性付款的客戶，更可於交樓時額外獲贈價值¥3,000的沃爾瑪超市購物卡，讓業主為新居添置家品，入住更添喜悅。



發展商同步推出港人限時「優惠三重奏」。凡選購兩房單位的買家，只需額外支付¥10,000即可加購車位；而參加睇樓團的客戶可享有樓價1%的契稅優惠，減輕置業負擔。另外，成功認購單位的買家，更可獲贈價值高達¥13萬的裝修組合計劃，助業主輕鬆打造理想家居。



超值價格 盡享灣區優質生活



瀧珀位於惠州優質濱海地段，坐擁無敵景觀與優越交通網絡，準現樓入場價僅¥40餘萬起，月供更低至¥1,500起。項目提供多元化戶型選擇，其中備受青睞的兩房單位，建築面積約859平方呎，採用兩房兩廳一廁的實用設計，配備寬敞通透的客飯廳、連接戶外景觀的露台、採光充足的闊景窗戶以及方正實用的廚房格局，以匠心設計打造理想生活空間，讓每位住戶盡享舒適與實用兼備的居住體驗。



瀧珀住客會所健身室現場實景

值得一提的是，項目不僅擁有高品質的生活空間，更配備區內罕見的豪華住客會所，總建築面積達25,000平方呎，多元設施一應俱全。室內會所佔地約14,000平方呎，設有健身室、乒乓球室、樂隊室、兒童遊樂室、麻雀室及閱讀室等，滿足不同年齡層住戶需求。戶外空間則包括游泳池及公用花園，總面積達11,000平方呎，讓住戶在忙碌都市生活中也能享受愜意時光，放鬆身心。



此外，項目地理位置優越，周邊生活設施齊全，鄰近澳頭海鮮市場、三星購物廣場、沃爾瑪超市及萬達廣場等，無論是日常購物、餐飲美食還是娛樂消閒，吃喝玩樂觸手可及，生活便捷愜意。



睇樓團座無虛席 預約從速



憑藉長江實業集團的品牌實力與準現樓的優勢，瀧珀自推出以來反應熱烈，迅即成為港人北上置業熱選，週末購物美食睇樓團更是團團爆滿，一位難求。發展商將繼續安排專車睇樓團，讓更多港人親臨現場，親身感受瀧珀的非凡魅力。為答謝客戶支持，凡於3月31日前參加睇樓團並認購頂層精選單位的買家，即有機會獲贈Dyson吸塵機乙部，喜上加喜，勿失良機！



長實匠心之作 深圳都市圈置業熱選



長江實業集團有限公司成員和記地產集團有限公司董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭表示：「我們很榮幸能與美聯物業強強聯手，為瀧珀買家帶來限時雙重優惠，進一步提升置業體驗。我們希望透過這次合作，讓買家能以更具吸引力的條件購入優質單位，同時享受貼心而實用的生活禮遇，助他們輕鬆融入大灣區的生活。我們誠摯邀請更多港人親臨瀧珀，親身體驗這個匠心打造的理想居所。」



立即報名瀧珀週末購物美食睇樓團 體驗精彩惠州

凡於3月31日前認購頂層精選單位，可獲贈Dyson吸塵機乙部，數量有限，送完即止。

日期：逢週六及週日

路線：(1) 跨境專車往返香港及瀧珀

(2) 專車往返蓮塘口岸及瀧珀

行程：沃爾瑪超市（Walmart）、澳頭濱海公園、惠州地道午餐、瀧珀

費用：$100

查詢：（香港出發） 9366 6208／6310 1196／5124 4096

（國內出發） 6310 0389

限時優惠：每名參加人士可於出發當天獲贈Walmart超市現金券¥100，可即日使用（優惠期至6月30日）

（由於名額有限，每人最多只能預訂三個名額及必須於出發前提供個人資料供購買綜合旅遊保險 。）

以港車北上或自駕方式蒞臨瀧珀的香港客戶，在參觀完畢後可獲贈¥200燃料費津貼。

（按每輛車計算及每個車牌號碼只能享有一次津貼）

國內導航系統輸入「惠州瀧珀花園營銷中心」



大灣區東莞海逸豪庭、增城逸翠莊園同步火速熱賣，歡迎查詢。

東莞查詢熱線: +86 769 85815688

增城查詢熱線: +86 020 32830888



*有關項目詳情、售價及優惠等，請向發展商查詢。



