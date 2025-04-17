長江實業集團深圳都市圈旗艦項目瀧珀熱賣不停　新一批精選單位火熱加推　復活節限時禮遇驚喜登場

香港 - 2025年4月17日 - 由長江實業集團傾力打造的深圳都市圈旗艦住宅項目—瀧珀，自推出以來反應熱烈，銷情持續升溫。早前推出的50套精選單位更迅即售罄，足見市場對優質住宅項目的殷切需求。為延續銷售熱潮，發展商乘勢加推新一批精選單位，並於復活節期間推出限時節日置業禮遇，連同港人專屬三重禮遇，為有意進駐深圳都市圈的買家帶來前所未有的超值優惠。



長江實業集團有限公司成員和記地產集團有限公司董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭表示瀧珀銷情持續熾熱，現再度加推單位以滿足市場殷切需求。

復活節限時獻禮 置業即享多重禮遇



由即日起至4月27日，凡參加睇樓團並認購指定單位的買家，即有機會免費獲贈豐富禮品，包括選購一房單位可獲贈55吋小米電視機乙部，選購兩房單位則可獲贈75吋小米電視機乙部。此外，選擇一次性付款的買家，交樓時更可額外獲贈價值¥3,000的沃爾瑪超市購物卡。禮品數量有限，送完即止，敬請把握機會！



此外，香港買家可同步專享港人「優惠三重奏」。凡選購兩房單位的客戶，只需額外支付¥10,000即可加購車位；參加睇樓團的買家亦可享樓價1%的契稅優惠。另外，成功認購單位的買家，更可獲贈價值高達¥13萬的裝修組合計劃。



長江實業集團有限公司成員和記地產集團有限公司市場總經理王偉明（左）及和記地產集團有限公司總經理-公共關係及推廣李惠明（右）公佈最新銷售資訊。

低門檻進駐濱海準現樓 配套齊全即買快住



瀧珀位於惠州濱海地段，坐擁自然景觀與城市便利雙重優勢。項目以準現樓形式發售，提供多元戶型選擇，入場價只需¥40餘萬起，月供低至¥1,500起，無論自住或投資皆為高性價比之選。



值得一提的是，瀧珀配備區內罕見的25,000平方呎豪華會所，全面升級住戶生活質感。會所擁有約14,000平方呎的室內空間，設有健身室、乒乓球室、樂隊室、兒童遊樂室、麻雀室及閱讀室等設施，滿足不同年齡層住戶需求；以及約11,000平方呎的戶外空間，設有游泳池及公用花園，營造悠閒舒適的生活氣氛。



項目所處社區配套亦相當完善，生活便利觸手可及。鄰近澳頭海鮮市場、三星購物廣場、沃爾瑪超市及萬達廣場等，無論是購物、餐飲還是娛樂，一站式滿足全方位生活所需，實現「出則繁華，入則寧靜」的理想生活節奏。



睇樓團座無虛席 預約從速



憑藉長江實業集團的品牌實力與項目的準現樓優勢，瀧珀自推出以來迅即掀起港人北上置業熱潮，吸引大量買家關注，週末購物美食睇樓團更是團團爆滿，一位難求。為了讓更多買家親身體驗項目魅力，發展商將繼續安排專車睇樓團，帶領客戶實地感受瀧珀的規劃匠心與社區魅力，搶先體驗濱海生活的理想節奏。



長實品質保證 深圳都市圈港人置業之選



長江實業集團有限公司成員和記地產集團有限公司董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭表示：「瀧珀自推出以來持續熱銷，深受市場熱烈追捧。為回應廣大買家的支持與需求，我們乘勢加推新一批精選單位，讓更多有意置業人士把握當下入市良機。適逢復活節佳節，瀧珀同步推出期間限定的節日置業獻禮，再配合港人專屬的『優惠三重奏』，多重驚喜接連登場，帶來前所未有的置業體驗。誠邀大家親臨瀧珀，親身感受項目的非凡規劃與濱海生活魅力。機會難逢，切勿錯過！」



立即報名瀧珀週末購物美食睇樓團 體驗精彩惠州

日期：逢週六及週日

路線：(1) 跨境專車往返香港及瀧珀

(2) 專車往返蓮塘口岸及瀧珀

行程：沃爾瑪超市（Walmart）、澳頭濱海公園、惠州地道午餐、瀧珀

費用：$100

查詢：（香港出發） 9366 6208／6310 1196／5124 4096

（國內出發） 6310 0389

限時優惠：每名參加人士可於出發當天獲贈Walmart超市現金券¥100，可即日使用（優惠期至4月30日）



（由於名額有限，每人最多只能預訂三個名額及必須於出發前提供個人資料供購買綜合旅遊保險 。）

睇樓團承辦商：香港中國旅行社 牌照號碼：351522



以港車北上或自駕方式蒞臨瀧珀的香港客戶，在參觀完畢後可獲贈¥200燃料費津貼。

（按每輛車計算及每個車牌號碼只能享有一次津貼）

國內導航系統輸入「惠州瀧珀花園營銷中心」



大灣區東莞海逸豪庭、增城逸翠莊園同步火速熱賣，歡迎查詢。

東莞查詢熱線：+86 769 85815688

增城查詢熱線：+86 020 32830888



*有關項目詳情、售價及優惠等，請向發展商查詢。







