長江實業集團深圳都市圈旗艦項目瀧珀銷情報捷　新一批精選單位本週載譽登場　限時驚喜禮遇萬勿錯過

香港 - 2025年4月11日 - 由長江實業集團精心打造的深圳都市圈旗艦住宅項目—瀧珀，自推出以來廣受市場追捧，銷情持續火熱，早前加推的50套精選單位已迅速售罄。在徇眾要求下，發展商宣佈本週再度加推新一批精選單位，延續銷售熱度。此外，瀧珀攜手康華地產推出4月限時獨家優惠，港人客戶更可同步專享三重禮遇，為有意進駐深圳都市圈的買家提供前所未有的置業驚喜與優惠。



長江實業集團有限公司成員和記地產集團有限公司董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭表示瀧珀銷情持續熾熱，現再度加推單位以滿足市場殷切需求。

康華獨家限時禮遇登場 港人專享三重驚喜



由即日起至4月30日，康華地產客戶凡經瀧珀週末睇樓團購買指定三房或以上戶型單位，即可獲贈價值約¥6,000的芝華仕按摩椅乙張，禮品數量有限，送完即止；選擇一次性付款的客戶，交樓時更可額外獲贈價值¥3,000的沃爾瑪超市購物卡。



此外，港人「優惠三重奏」同步為香港買家送上多重置業禮遇。凡選購兩房單位的港人客戶，只需額外支付¥10,000即可加購車位；而參加睇樓團的買家亦可享樓價1%的契稅優惠。另外，成功認購單位的買家，更可獲贈價值高達¥13萬的裝修組合計劃。



長江實業集團有限公司成員和記地產集團有限公司市場總經理王偉明（左）及和記地產集團有限公司總經理-公共關係及推廣李惠明（右）公佈最新銷售資訊。

以超值價格圓夢濱海生活 配套完善一應俱全



瀧珀位於惠州濱海地段，地理位置優越，兼具自然景觀與城市便利。項目提供多元戶型選擇，準現樓入場價僅¥40餘萬起，月供低至¥1,500起，實屬高性價比之選。



除了優質戶型與價格優勢外，瀧珀更配備區內罕見、總建築面積達25,000平方呎的豪華會所，全面升級住戶生活體驗。其中，約14,000平方呎的室內會所設有健身室、乒乓球室、樂隊室、兒童遊樂室、麻雀室及閱讀室等多元設施，滿足各年齡層住戶的不同喜好與需求；而總面積達11,000平方呎的戶外空間則設有游泳池及公用花園，讓住戶在繁忙都市節奏中也能享受片刻寧靜與愜意。



項目所處社區配套設施齊全，生活氣息濃厚，鄰近澳頭海鮮市場、三星購物廣場、沃爾瑪超市及萬達廣場等，從日常購物、餐飲美食到娛樂消閒，皆可一站滿足，生活所需盡在咫尺，真正實現「出則繁華，入則寧靜」的理想生活。



睇樓團座無虛席 預約從速



憑藉長江實業集團的品牌號召力與項目的準現樓優勢，瀧珀自推出以來迅即掀起熱潮，成為港人北上置業的焦點之選，週末購物美食睇樓團更是團團爆滿，一位難求。發展商將繼續安排專車睇樓團，讓更多港人親臨現場，親身感受瀧珀的非凡魅力。為答謝廣大客戶的支持，凡於4月30日前參加睇樓團並認購頂層精選單位的買家，即有機會獲贈Dyson吸塵機乙部，喜上加喜，勿失良機！



長實品質保證 深圳都市圈港人置業之選



長江實業集團有限公司成員和記地產集團有限公司董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭表示：「瀧珀自推出以來銷情熾熱，反映市場對深圳都市圈優質住宅項目的殷切需求。為回應市場的熱烈支持，我們於本週特別加推一批精選單位，讓更多有意置業人士把握入市良機。同時，我們聯同康華地產於本月推出限時獨家優惠，配合港人專屬『優惠三重奏』，為買家帶來更豐厚的置業禮遇。誠邀各位親臨瀧珀，感受項目的卓越規劃與宜居魅力。機會難逢，敬請把握！」



立即報名瀧珀週末購物美食睇樓團 體驗精彩惠州



凡於4月30日前認購頂層精選單位，可獲贈Dyson吸塵機乙部，數量有限，送完即止。

日期：逢週六及週日

路線：(1) 跨境專車往返香港及瀧珀

(2) 專車往返蓮塘口岸及瀧珀

行程：沃爾瑪超市（Walmart）、澳頭濱海公園、惠州地道午餐、瀧珀

費用：$100

查詢：（香港出發） 9366 6208／6310 1196／5124 4096

（國內出發） 6310 0389

限時優惠：每名參加人士可於出發當天獲贈Walmart超市現金券¥100，可即日使用（優惠期至6月30日）

（由於名額有限，每人最多只能預訂三個名額及必須於出發前提供個人資料供購買綜合旅遊保險 。）

睇樓團承辦商: 香港中國旅行社 牌照號碼:351522



以港車北上或自駕方式蒞臨瀧珀的香港客戶，在參觀完畢後可獲贈¥200燃料費津貼。

（按每輛車計算及每個車牌號碼只能享有一次津貼）

國內導航系統輸入「惠州瀧珀花園營銷中心」



大灣區東莞海逸豪庭、增城逸翠莊園同步火速熱賣，歡迎查詢。

東莞查詢熱線: +86 769 85815688

增城查詢熱線: +86 020 32830888



*有關項目詳情、售價及優惠等，請向發展商查詢。

