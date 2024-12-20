長江實業集團瀧珀引領港人灣區置業潮　銷情熾熱　首批150套火速完美售罄　徇眾要求原價加推相連特色戶

香港 - 2024年12月20日 - 由長江實業集團精心打造的深圳都市圈旗艦住宅項目—瀧珀，自於香港推售以來銷情暢旺，首批150個單位火速售罄。為回饋港人買家的熱烈支持和殷切需求，項目現以原價加推特色相連單位，過千呎單位售價低至¥99萬起，為香港買家提供多一個超值置業之選。



長江實業集團有限公司成員和記地產集團有限公司董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭（中）、和記地產集團有限公司總經理-公共關係及推廣李惠明（左）及和記地產集團有限公司市場總經理王偉明（右）公佈相連單位詳情。

首批150伙完美沽清 現加推特色單位應市



瀧珀位處深圳都市圈，提供戶型多元的準現樓單位，並配備總建築面積達25,000平方呎的矜貴住客會所，實屬區內罕見的優質樓盤。會所設施齊全，包括園林式戶外泳池、健身室、瑜伽室、乒乓球室、麻雀房、閱讀室及茶室等，住戶即使足不出屋苑也可享受豐富多彩的休閒活動。項目入場門檻僅¥40餘萬起，月供低至¥1,500起，首批150伙現已售罄，足見港人對其品質的信心及認可。



徇眾要求，瀧珀加推灣區至in特色相連3房單位，總建築面積約1,400平方呎，為追求更大空間及靈活佈局的香港買家提供多一個理想的置業之選。

為回應市場的熱切期待，發展商現徇眾要求，以原價加推建築面積逾1,400平方呎的特色相連單位，售價僅約¥99萬起。特色相連單位空間寬敞，可輕鬆規劃成四房兩廳兩廁，更享有雙陽台及罕見的空氣對流設計，助業主打造舒適愜意的理想家居。



睇樓團反應熱烈 一席難求



瀧珀集多重優勢於一身，深受大灣區置業人士青睞。項目近期在香港推出連串推廣活動，其中週末購物美食睇樓團反應尤其踴躍，團團爆滿。有見及此，發展商將繼續安排睇樓團，讓更多有興趣的香港市民親臨項目現場，體驗新一代大灣區優質生活。



長實出品 港人熱捧



長江實業集團有限公司成員和記地產集團有限公司董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭表示：「瀧珀作為長江實業集團在大灣區的重點項目之一，位處深圳都市圈核心地段，匯聚優越地利及完善配套，單位間隔多元實用，能滿足不同家庭需求。承蒙各位業主厚愛，首批單位銷售成績斐然，使瀧珀成為港人灣區置業最紅名盤。我們衷心感謝每一位業主的支持和信任，同時以原價加推相連精選單位，誠邀大家把握置業良機。」



立即報名瀧珀週末購物美食睇樓團 體驗精彩惠州

日期：逢週六及週日

路線：(1) 跨境專車往返香港及瀧珀

(2) 專車往返蓮塘口岸及瀧珀

行程：沃爾瑪超市（Walmart）、澳頭濱海公園、惠州地道午餐、瀧珀

費用：$100

查詢：（香港出發） 9366 6208／6310 1196／5124 4096

（國內出發） 6310 0389

限時優惠：每名參加人士可於出發當天獲贈Walmart超市現金券¥100，可即日使用（優惠期至今年12月31日）

（由於名額有限，每人最多只能預訂三個名額及必須於出發前提供個人資料供購買綜合旅遊保險。）

以港車北上或自駕方式蒞臨瀧珀的香港客戶，在參觀完畢後可獲贈¥200燃料費津貼。

（按每輛車計算及每個車牌號碼只能享有一次津貼）

國內導航系統輸入「惠州瀧珀花園營銷中心」



大灣區東莞海逸豪庭、增城逸翠莊園同步火速熱賣，歡迎查詢。

東莞查詢熱線: +86 769 85815688

增城查詢熱線: +86 020 32830888



*有關項目詳情、售價及優惠等，請向發展商查詢。



