長江實業集團瀧珀新一批精選單位火熱登場　全新沙田展示中心即將開幕　復活節限時禮遇同步啟動

香港 - 2025年4月25日 - 由長江實業集團傾力打造的深圳都市圈旗艦住宅項目—瀧珀，自推出以來反應熱烈，早前推出的50套精選單位迅即售罄。發展商現乘勢加推新一批精選單位以回應市場殷切需求，並推出復活節限時節日禮遇，連同港人專屬優惠三重奏，為買家提供多重驚喜優惠。配合銷情升溫，項目全新展示中心亦即將於沙田置富第一城隆重登場。



長江實業集團有限公司成員和記地產集團有限公司董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭表示瀧珀銷情持續熾熱，現再度加推單位以滿足市場殷切需求。

復活節限時節日獻禮 多重置業優惠萬勿錯過



由即日起至4月27日，凡參加睇樓團並認購指定單位，即有機會免費獲贈豐富禮品，包括選購一房單位可獲贈55吋小米電視機乙部，選購兩房單位則可獲贈75吋小米電視機乙部。此外，選擇一次性付款的買家，交樓時更可額外獲贈價值¥3,000的沃爾瑪超市購物卡。禮品數量有限，送完即止，敬請把握機會！



除了節日禮遇外，瀧珀亦同步推出港人專屬的「優惠三重奏」，進一步降低置業門檻。凡選購兩房單位的客戶，只需額外支付¥10,000即可加購車位；參加睇樓團的買家亦可享樓價1%的契稅優惠。另外，成功認購單位的買家，更可獲贈價值高達¥13萬的裝修組合計劃。當中，瀧珀精心打造的不同設計組合，透過多元化的裝修風格展現豐富的家居格調與生活美學，全面滿足不同戶型及住戶的獨特需求與品味。例如，「曼克頓優尚」設計以強烈色彩對比與俐落線條佈局，營造出時尚、型格的家居風貌，深受年輕客戶群的青睞。



長江實業集團有限公司成員和記地產集團有限公司市場總經理王偉明（左）及和記地產集團有限公司總經理-公共關係及推廣李惠明（右）公佈最新銷售資訊。

全新展示中心即將進駐沙田 搶先體驗濱海生活美學



瀧珀位於惠州濱海地段，以準現樓形式發售，提供多元戶型選擇，入場價只需¥40餘萬起，月供低至¥1,500起。



項目更配備區內罕見的25,000平方呎豪華會所，涵蓋約14,000平方呎室內設施，包括健身室、乒乓球室、兒童遊樂室等，以及約11,000平方呎的戶外空間，設有游泳池與公用花園，全面提升生活質感。此外，項目周邊配套成熟，鄰近澳頭海鮮市場、三星購物廣場、沃爾瑪及萬達廣場，一站式滿足日常購物、餐飲及娛樂所需。



為進一步提升客戶體驗，瀧珀全新展示中心即將於沙田置富第一城隆重登場，讓準買家近距離感受項目的獨特魅力。



睇樓團座無虛席 名額有限預約從速



憑藉長江實業集團的品牌實力與項目的準現樓優勢，瀧珀自推出以來迅速引起港人熱烈關注，週末購物美食睇樓團更是團團爆滿，一位難求。為了讓更多買家親身體驗項目魅力，發展商將繼續安排專車睇樓團，讓客戶實地感受瀧珀的匠心規劃與社區魅力，親歷優雅悠然的濱海生活節奏。



長實匠心之作 港人進駐深圳都市圈之選



長江實業集團有限公司成員和記地產集團有限公司董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭表示：「瀧珀自推出以來熱銷不斷，深受市場矚目與追捧。我們乘勢加推新一批精選單位，讓更多有意置業人士把握進駐深圳都市圈的黃金機遇。適逢復活節佳節，瀧珀特別呈獻節日限定禮遇，加上港人專屬的三重優惠，為買家帶來前所未有的置業驚喜。此外，瀧珀展示中心亦即將登陸沙田置富第一城，敬請留意。」



立即報名瀧珀週末購物美食睇樓團 體驗精彩惠州

日期：逢週六及週日

路線：(1) 跨境專車往返香港及瀧珀

(2) 專車往返蓮塘口岸及瀧珀

行程：沃爾瑪超市（Walmart）、澳頭濱海公園、惠州地道午餐、瀧珀

費用：$100

查詢：（香港出發） 9366 6208／5124 4096

（國內出發） 6310 0389

限時優惠：每名參加人士可於出發當天獲贈Walmart超市現金券¥100，可即日使用（優惠期至5月31日）

（由於名額有限，每人最多只能預訂三個名額及必須於出發前提供個人資料供購買綜合旅遊保險 。）

睇樓團承辦商：香港中國旅行社 牌照號碼：351522

以港車北上或自駕方式蒞臨瀧珀的香港客戶，在參觀完畢後可獲贈¥200燃料費津貼。

（按每輛車計算及每個車牌號碼只能享有一次津貼）

國內導航系統輸入「惠州瀧珀花園營銷中心」



大灣區東莞海逸豪庭、增城逸翠莊園同步火速熱賣，歡迎查詢。

東莞查詢熱線：+86 769 85815688

增城查詢熱線：+86 020 32830888



*有關項目詳情、售價及優惠等，請向發展商查詢。



