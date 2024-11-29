長江實業集團瀧珀香港推售反應熱烈　首批100伙完美售罄

原價強勢加推逾1,400呎相連精選單位 空間隨意佈局 打造理想居所

長江實業集團有限公司成員和記地產集團有限公司董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭（右）及和記地產集團有限公司總經理-公共關係及推廣李惠明（左）公佈瀧珀最新部署。譚健旭表示，瀧珀於香港盛大推售，睇樓團反應熱烈，團團爆滿，參加者對項目讚不絕口。為回應參加者的熱切需求，現以原價加推逾1,400呎的相連精選單位。

徇眾要求，瀧珀加推灣區至in特色相連3房單位，總建築面積約1,400平方呎，為追求更大空間及靈活佈局的香港買家提供多一個理想的置業之選。

香港 - 2024年11月29日 - 長江實業集團精心呈獻的深圳都市圈之惠州旗艦住宅項目 ─ 瀧珀，提供多元化戶型準現樓單位，入場門檻低至¥38萬起，月供僅約¥1,500起，自本月在香港推售以來市場反應熱烈，首批100伙完美售罄。發展商現以原價強勢加推特色相連單位，單位建築面積合共逾1,400平方呎，售價僅約¥99萬起，為香港買家提供多一個理想的置業選擇。為滿足市場殷切需求，在徇眾要求下，瀧珀加推特色相連單位應市。以18棟23樓一個特色相連單位為例，發展商巧妙融合約553平方呎的一房單位和約855平方呎的兩房單位，打造了建築面積約1,408平方呎的寬敞空間。獨特的設計可規劃成四房兩廳兩廁的格局，客飯廳坐擁雙陽台兼空氣對流戶型設計，清新空氣徐徐流入室內。充裕的空間可讓住戶隨心佈置每個角落，打造理想家居。無論是休憩區、專屬工作室，還是興趣房或酒吧區，皆能滿足住戶需求，啟迪無限可能。瀧珀雄踞深圳都市圈，坐擁總建築面積達25,000平方呎的矜貴住客會所，實屬區內罕有。會所設施齊全，包括園林式戶外泳池、健身室、瑜伽室、乒乓球室、麻雀房、閱讀室及茶室等，即使足不出屋苑，住戶也可享受豐富多彩的休閒活動。此外，項目地理位置優越，鄰近澳頭海鮮市場、三星購物廣場、沃爾瑪超市及萬達廣場等，吃喝玩樂一應俱全，近在咫尺。瀧珀由長江實業集團精心打造，憑藉優越的品質和準現樓優勢，吸引了眾多有意在大灣區置業人士。項目近期在香港推出連串推廣活動，尤以週末購物美食睇樓團反應最踴躍，一席難求。有見及此，發展商將繼續安排睇樓團，讓更多有興趣的香港市民親臨項目現場，體驗新一代大灣區優質生活。表示：「瀧珀作為長江實業集團在大灣區的重點項目之一，項目匠心打造高品質理想居所，務求滿足買家所需，現以原價加推逾1,400平方呎的相連精選單位，只需約¥99萬起就能讓您體驗夢寐以求的理想生活。項目自推售以來，廣受香港買家歡迎，首批100伙已經售罄，足證瀧珀為深圳都市圈港人置業的首選。」日期：逢週六及週日路線：(1) 跨境專車往返香港及瀧珀(2) 專車往返蓮塘口岸及瀧珀行程：沃爾瑪超市（Walmart）、澳頭濱海公園、惠州地道午餐、瀧珀費用：$100查詢：（香港出發） 9366 6208／6310 1196／5124 4096（國內出發） 6310 0389限時優惠：每名參加人士可於出發當天獲贈Walmart超市現金券¥100，可即日使用（優惠期至今年12月31日）（由於名額有限，每人最多只能預訂三個名額及必須於出發前提供個人資料供購買綜合旅遊保險 。）以港車北上或自駕方式蒞臨瀧珀的香港客戶，在參觀完畢後可獲贈¥200燃料費津貼。（按每輛車計算及每個車牌號碼只能享有一次津貼）國內導航系統輸入「惠州瀧珀花園營銷中心」大灣區東莞海逸豪庭、增城逸翠莊園同步火速熱賣，歡迎查詢。東莞查詢熱線: +86 769 85815688增城查詢熱線: +86 020 32830888*有關項目詳情、售價及優惠等，請向發展商查詢。