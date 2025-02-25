長江實業集團瀧珀　深圳都市圈港人置業熱選　首批150伙售罄　相連特色戶強勢登場　理想居所隨心佈局

香港 - 2025年2月25日 - 由長江實業集團精心打造的深圳都市圈旗艦住宅項目—瀧珀，自登陸香港市場以來備受追捧，首批150個單位迅速售罄。為回饋港人買家的熱烈支持和殷切需求，項目現加推特色相連單位，過千呎單位售價低至¥108萬起，為香港買家呈獻更多理想置業方案。



長江實業集團有限公司成員和記地產集團有限公司董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭（中）、和記地產集團有限公司總經理-公共關係及推廣李惠明（左）及和記地產集團有限公司市場總經理王偉明（右）公佈相連單位詳情。

首批150伙完美售罄 加推相連特色戶



瀧珀位處深圳都市圈濱海地段，提供多元化戶型，並以準現樓形式發售，入場門檻僅¥40餘萬起，月供更低至¥1,500起，首批150伙報捷售罄，彰顯港人對項目品質的高度信賴及認可。在徇眾要求下，現加推特色相連單位。以18棟23樓的特色相連單位為例，發展商巧妙地將約553平方呎的一房單位和約855平方呎的兩房單位合二為一，打造出建築面積約1,400平方呎的寬敞空間。此戶型可靈活規劃成四房兩廳兩廁的格局，客飯廳設有雙陽台，並採用空氣對流戶型設計，清新空氣徐徐流入室內。項目單位設計不僅講求空間效益，亦充分考慮住戶的私隱和舒適度。例如，寢區與起居空間涇渭分明，讓住戶享有更愜意舒適的專屬空間。



徇眾要求，瀧珀加推灣區至in特色相連3房單位，總建築面積約1,400平方呎，為追求更大空間及靈活佈局的香港買家提供多一個理想的置業之選。

專享惠州矜貴住客會所 配套設施完善齊備



瀧珀擁有區內難得一見的豪華住客會所，總建築面積達25,000平方呎，設施一應俱全，室內部份約1.4萬平方呎，包括健身室、兒童遊樂室、麻雀室及閱讀室等；室外部份連游泳池及公用花園面積達1.1萬平方呎，住客可盡享休閒度假樂趣。此外，項目位處優越地段，生活配套完善，毗鄰澳頭海鮮市場、三星購物廣場、沃爾瑪超市及萬達廣場等，吃喝玩樂應有盡有，盡在咫尺。



睇樓團反應熱烈 一席難求



瀧珀由香港大型發展商精心打造，加上準現樓發售的優勢，自推售以來便深受香港買家青睞，週末購物美食睇樓團更是團團爆滿，一位難求。有見及此，發展商將繼續安排睇樓團，讓更多有興趣的香港市民親臨項目現場，體驗新一代大灣區優質生活。



長實匠心之作 深圳都市圈置業熱選



長江實業集團有限公司成員和記地產集團有限公司董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭表示：「瀧珀作為長江實業集團在大灣區的重點項目之一，位處深圳都市圈核心地段，盡享地利優勢及完善配套，單位設計匠心獨運，充分利用每一寸空間，為住戶營造舒適寬敞的居家環境。現加推特色相連單位，相信將成為市場矚目新焦點。」



立即報名瀧珀週末購物美食睇樓團 體驗精彩惠州

日期：逢週六及週日

路線：(1) 跨境專車往返香港及瀧珀

(2) 專車往返蓮塘口岸及瀧珀

行程：沃爾瑪超市（Walmart）、澳頭濱海公園、惠州地道午餐、瀧珀

費用：$100

查詢：（香港出發） 9366 6208／6310 1196／5124 4096

（國內出發） 6310 0389

限時優惠：每名參加人士可於出發當天獲贈Walmart超市現金券¥100，可即日使用（優惠期至6月30日）

（由於名額有限，每人最多只能預訂三個名額及必須於出發前提供個人資料供購買綜合旅遊保險 。）

以港車北上或自駕方式蒞臨瀧珀的香港客戶，在參觀完畢後可獲贈¥200燃料費津貼。

（按每輛車計算及每個車牌號碼只能享有一次津貼）

國內導航系統輸入「惠州瀧珀花園營銷中心」



大灣區東莞海逸豪庭、增城逸翠莊園同步火速熱賣，歡迎查詢。

東莞查詢熱線: +86 769 85815688

增城查詢熱線: +86 020 32830888



*有關項目詳情、售價及優惠等，請向發展商查詢。

