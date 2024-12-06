長江實業集團瀧珀　港人灣區置業最紅名盤 「瀧珀業主感謝晚宴」圓滿舉行　數百業主及親友歡聚

香港 - 2024年12月6日 - 由長江實業集團精心打造的深圳都市圈旗艦住宅項目—瀧珀，自上月在香港推售以來，市場反應熾熱，首批100伙單位旋即售罄，成為港人灣區置業的搶手之選。為答謝香港買家的熱烈支持，發展商於11月28日假座九龍海逸君綽酒店筵開30席招待瀧珀業主及其親友，共享歡聚時光。



長江實業集團有限公司成員和記地產集團有限公司董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭（中）、和記地產集團有限公司總經理-公共關係及推廣李惠明（左）及和記地產集團有限公司市場總經理王偉明（右）公佈瀧珀最新部署。

口碑載道 業主一致推薦



感謝晚宴現場氣氛高漲，賓主盡歡。發展商精心安排了一系列精彩節目，率先由電台節目主持人范振峰擔任司儀為晚宴揭開序幕，並由和記地產集團有限公司市場總經理王偉明致歡迎辭，感謝一眾業主和親友蒞臨支持瀧珀。晚宴期間，和記黃埔地產（深圳）有限公司市場部高級經理孔令威及美聯物業首席區域營業董事余永泰先後介紹惠州及瀧珀，更即席邀請首位瀧珀香港買家蔡先生上台分享購買瀧珀的喜悅。晚宴驚喜一浪接一浪，隨後由資深股評人胡孟青大談灣區置業錦囊，以及實力派歌手菊梓喬為晚宴傾情獻唱，將現場氣氛推至高潮。席間更設有豐富的抽獎環節，讓即將入伙的瀧珀業主滿載而歸，更添喜悅。



這場答謝盛會亦為瀧珀業主們提供了彼此交流的寶貴機會，暢談灣區生活點滴和對未來生活的憧憬。許多業主表示，瀧珀提供舒適的居住環境和完善的配套設施，加上優越的地理位置、便捷的交通、優質的物業管理，以及發展商雄厚的實力和良好的信譽，都是吸引他們選擇在此安居樂業的重要因素，非常樂意向親朋好友推薦這個理想家園，更期待未來可成為鄰舍相互照應。



瀧珀首批火速售罄 原價加推特色相連單位



瀧珀作為港人置業灣區的熱門之選，甫推出即備受市場追捧。項目準現樓單位戶型多元化，入場門檻親民，僅需¥38萬起，月供低至¥1,500起。鑑於首批100伙單位火速售罄，為回饋港人買家的熱烈支持和殷切需求，發展商現以原價加推特色相連單位，建築面積超過1,400平方呎的寬敞空間僅售¥99萬起，為香港買家提供更多優質超值的置業選擇。



徇眾要求，瀧珀加推灣區至in特色相連3房單位，總建築面積約1,400平方呎，為追求更大空間及靈活佈局的香港買家提供多一個理想的置業之選。

憑藉多項優勢，瀧珀吸引了眾多有意在大灣區置業人士。項目近期在香港推出連串推廣活動，其中週末購物美食睇樓團反應尤其踴躍，團團爆滿。有見及此，發展商將繼續安排睇樓團，讓更多有興趣的香港市民親臨項目現場，體驗新一代大灣區優質生活。



長實匠心之作 港人熱門之選



長江實業集團有限公司成員和記地產集團有限公司董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭表示：「瀧珀的熱銷佳績，充分體現了香港市民對大灣區優質生活的熱切追求，亦彰顯了他們對長實品牌和瀧珀品質的肯定。我們衷心感謝每一位業主的支持和信任，並藉此答謝晚宴的機會，與各位分享喜悅。同時，為回饋廣大客戶的厚愛，我們現以原價約¥99萬起加推逾1,400平方呎的相連精選單位，相信將繼續備受市場追捧，佳績可期。」



立即報名瀧珀週末購物美食睇樓團 體驗精彩惠州



日期：逢週六及週日

路線：(1) 跨境專車往返香港及瀧珀

(2) 專車往返蓮塘口岸及瀧珀

行程：沃爾瑪超市（Walmart）、澳頭濱海公園、惠州地道午餐、瀧珀

費用：$100

查詢：（香港出發） 9366 6208／6310 1196／5124 4096

（國內出發） 6310 0389

限時優惠：每名參加人士可於出發當天獲贈Walmart超市現金券¥100，可即日使用（優惠期至今年12月31日）

（由於名額有限，每人最多只能預訂三個名額及必須於出發前提供個人資料供購買綜合旅遊保險 。）

以港車北上或自駕方式蒞臨瀧珀的香港客戶，在參觀完畢後可獲贈¥200燃料費津貼。

（按每輛車計算及每個車牌號碼只能享有一次津貼）

國內導航系統輸入「惠州瀧珀花園營銷中心」



大灣區東莞海逸豪庭、增城逸翠莊園同步火速熱賣，歡迎查詢。

東莞查詢熱線: +86 769 85815688

增城查詢熱線: +86 020 32830888



*有關項目詳情、售價及優惠等，請向發展商查詢。



