長江實業集團豪宅典範—北京·御翠園　2024年第四季度銷情閃耀高端住宅市場　頂流紅盤　熱銷全城

「聯排樓王」創大額成交指標價 矚目活動即將震撼登場

和記地產集團董事(市場)兼董事(企業業務發展)譚健旭(中)、總經理–公共關係及推廣李惠明(左)及總經理-市場楊穎新(右)。

譚健旭表示，御翠園的銷情帶動了樓市氣氛升溫，相信會為北京高端住宅市場再度掀起一股購買熱潮。

北京·御翠園開售當日，客戶人頭攢動，銷售氣氛熱烈。

首屆「御翠園盃」名犬大賽，將御翠園的和諧社區理念得以完美詮譯。

CBD後花園矜罕豪華產品–北京．御翠園「聯排樓王」創成交額新高，成為項目的指標價。

香港 - 2025年2月13日 - 由長江實業集團旗下和記地產集團發展、位於北京東四環外的北京·御翠園自矚目開售以來，旋即熱爆豪宅市場，並以勢不可擋的銷情，持續成為北京樓市熱話。憑藉優越地段、完善配套、眼見為實的準現樓形式發售等眾多優勢，加上「真金白銀」的重量級優惠，北京·御翠園不但取得亮眼「戰績」，更一度榮膺北京千萬級豪宅每週銷售三冠王，包括位列住宅（普通住宅+別墅）市場成交金額榜首，以及分別於普通住宅成交金額及別墅市場成交金額中摘冠。此外，北京·御翠園剛在春節前創下「聯排樓王」成交額新高，該套售價折合約港幣4,200萬元，刷新項目的指標價。「聯排樓王」的新高成交價不僅反映樓市氣氛進一步升溫，同時亦代表市場對於北京·御翠園的推崇和認可。2024年底，國家積極推出多項增量政策，在市場氣氛穩步回暖的環境下，北京·御翠園以空前的優惠力度面世，自然對市場產生巨大的吸引力。首賣當日，銷售現場的火爆程度實屬近期樓市罕見。北京·御翠園憑藉對市場的敏銳觸覺，乘勢舉辦了一系列精彩絕倫的特色推售活動促成項目熱銷，例如︰名車巡遊、「御翠園盃」名犬大賽，不僅是珍愛寵物的盛會，更完美詮釋御翠園的和諧社區理念，深獲愛寵人士的廣泛共鳴；「極光閃爍御翠耀全城—御翠園點亮萬朵玫瑰花樹」活動，為客戶們獻上浪漫別致的冬日閃亮禮遇；而「榮耀紅盤璀璨綻放」新年音樂會暨感恩答謝宴，更匯聚了約300多位尊貴客戶及來賓歡聚一堂，共度一個充滿音樂魅力與時尚風采的難忘之夜。和記地產集團董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭表示：「事實上，北京·御翠園的亮眼『戰績』，不僅充分凸顯大型發展商的雄厚實力與氣派風範，也在一定程度上顯示出其以實力為基礎、更靈活的定價自由度。御翠園的熾熱銷情，無疑是進一步帶動了樓市氣氛升溫，相信會為北京高端住宅市場再度掀起一股購買熱潮。」為回饋市場熱情，御翠園即將舉辦「北京·御翠園購房節」，屆時購買指定單位的買家將可獲贈豐富的置業禮遇。此外，御翠園於今年亦計劃舉辦更多精彩大型活動，包括首屆「御翠盃」裝修設計大賽、華麗婚禮滙演、名車巡遊、節日慶典等，活動一浪接一浪，務求讓客戶體驗尊貴優尚的多采生活。根據「京樓銷售排行榜」公佈之2024年11月11日至17日的成交數據。此處別墅市場數據為第三方機構採集的御翠園項目聯排銷售數據，御翠園項目聯排產品為低層住宅，非別墅。本文涉及面積為建築面積。本文涉及的價格僅供參考，每套房價以政府相關部門批准及商品房買賣合同之價格為准。本廣告內相片經電腦合成及優化處理，僅供參考。房屋的交付標準為毛坯房，其中聯排/聯排府邸為低層住宅，其地下部分的規劃性質為庫房。本廣告內所有圖片、效果圖、文字及訊息僅供推廣介紹之用，不應視為要約，不應作為簽署商品房認購檔或買賣合同的前提或條件，亦不應視為商品房買賣合同的任何組成部分。本廣告資料未盡事宜，由發佈者予以補充說明。本宣傳涉及內容由和記黃埔地產(北京朝陽)有限公司負責解釋。備案名：逸翠園，推廣名：御翠園。預售證：京房售證字2023(83)號。