開拓新型見習職位 助企業社會責任領域培育新力軍

香港 - 2025年1月17日 - 近年，商界經常討論企業社會責任 (CSR)、環境、社會和公司治理 (ESG) 以及可持續發展等議題。由香港賽馬會慈善信託基金策動及捐助的「賽馬會專業創未來計劃」 (JC PROcruit C)， 致力支持首次求職者從學校過渡至職場，計劃亦夥拍行業統籌之一香港基督教女青年會（女青年會）共同開拓了新型見習入門職位「項目助理（企業社會責任）」，為有興趣投身CSR及ESG行業但沒有相關學歷或經驗的首次求職者提供入行機會，在可持續發展領域培育新力軍。



Peggy (左二) 於JC PROcruit C畢業禮上與各僱主及見習生分享成長經歷

大學就讀環球商業系統管理的伍霈琪 (Peggy) 在讀書時已看到CSR是未來市場趨勢，於是她便報名參加了JC PROcruit C的一年專業見習計劃，希望利用這一年時間深入了解CSR和ESG的領域，同時探索自我，為未來做準備。



Peggy在面試中表現出對可持續發展議題的熱情，即使她沒有相關學歷及工作經驗，計劃仍協助她獲一家教育基金會聘用為項目助理（企業社會責任）。作為行業新人，Peggy認同計劃的培訓協助她在職涯發展中打下扎實的基礎。在整個見習旅程中，Peggy坦言挑戰重重，但自己也因此快速成長。她滿足地分享在桂林舉辦可持續發展訓練營的經歷：「我需要帶領香港大專生為過百名當地兒童舉辦以生物多樣性為主題的探究。活動規模很大，加上活動在陌生的環境下舉辦，過程中需要考驗自身的應變能力，所以我完成後感到十分滿足。」自此，Peggy更確立自己留在這個具發展前景的行業，而她也感激上司給予了很多嘗試的機會，讓她看到自己的成長及不同發展的可能性。



Peggy (左四) 與計劃行業統籌及其他項目助理(企業社會責任) 的合影

「計劃強調的以強項為本VASK (Values 價值觀、Attitudes 態度、Skills 技能和Knowledge 知識) 人才配對模式對我有很大幫助。以前我一直認為找工作需要與修讀科目相關，現在回想，自己與公司的價值觀，以及職位所需的態度同樣重要，我才能在工作上有更大滿足感。」Peggy分享道。



JC PROcruit C採用的VASK模式鼓勵見習生在撰寫履歷表時以價值觀、態度、技能和知識四個面向去呈現個人特質，亦邀請僱主在招聘過程中以不同面向去評估申請人是否合適，讓招聘和人才發展不受傳統以學歷及專業資格為本的模式所限，既讓年輕求職者更了解自己，亦幫助僱主拓闊公司人才庫。



完成計劃後的Peggy已獲其僱主續聘，工作能力備受肯定。目前，女青年會已就上述職位與相關僱主商討入職條件、在職培訓等，希望延續和拓寬新型職位和計劃的影響力。連同計劃第一期夥拍的另一個行業統籌香港社會服務聯會開設的相近入門職位，兩屆合共有84名項目助理（企業社會責任）配對至約60個商界僱主，包括跨國企業、私人企業、非牟利機構等，持續為社會製造正面影響力。



整個計劃在過去兩屆合共四年共夥拍了近500名有心、有遠見的僱主，為接近1,000名首次求職的中學文憑或同等學歷、大專及大學畢業生提供了一年的專業見習機會。當中約七成見習生完成整個見習旅程，並有接近七成的畢業生獲僱主續聘，可見計劃的認受性。



JC PROcruit C已將計劃自2020年底開展至今的經驗、故事和實踐工具等上載至網站全新的「行業及就業資源中心」，歡迎有心的僱主、青年工作者，甚至是年輕人瀏覽有關人才配對和職涯發展的經驗和心得：https://jcprocruitc.org.hk/resourcehub

