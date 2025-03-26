隔熱紡織材料Y-Warm誕生 冬季保溫以輕薄代替厚重

中國北京 - 2025年3月26日 - 隔熱材料在建築和其他工業品應用，已經超過百年曆史；但歷史上始終沒有適合紡織品使用隔熱材料的出現。Beijing Matrix Technologies Co.,Ltd. 歷時八年研發成功納米閉孔"柔性"絕熱新材料—Y-Warm，媲美氣凝膠極低導熱率；併兼備透溼、速乾和抗菌等功能。通過歐盟SVHC安全性測試，功能和性能符合紡織服裝應用要求；它的誕生填補紡織隔熱材料的市場空白，讓輕薄代替厚重。



Y-Warm項目負責人CTO鍾飛鵬介紹說：這是歷史首次把絕熱技術，應用到降低冬季防寒用品的熱傳導。靈感來自氣凝膠最強隔熱性，如何攻克它"易碎"和無法應用難題，成爲團隊研究和破解的目標。通過上千次實驗和否定無數可能，開創性繞過凝膠技術路線，成功解決物質結構機械力的弱點。它0.7mm厚度填充在服裝的面料與里布之間，如同在服裝上加裝一層隔冷保溫層。隔冷層外冷空氣向內傳導減緩，隔冷層內人體熱量流失減少。以物理絕緣的高性能和多功能，代替儲存空氣蓬鬆材料臃腫的防寒歷史。



除了服裝，Y-Warm在鞋履上應用四分之一的厚度與重量，達到知名材料的性能。成爲歷史上性能最好、厚度最薄、重量最輕、最可持續的鞋履保溫新材料。在手套、戶外和醫療用品等多個領域，也成功實現批量使用。這項革命性創造的保溫新材料，已經獲得國際發明專利的授權。



瞭解材料更多信息請瀏覽Y-Warm的網站：http://www.y-warm.com

