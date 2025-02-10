雅辰酒店集團進軍西安，開設全新高端生活方式酒店

關於雅辰酒店集團

雅辰酒店集團（雅辰）為信德集團有限公司（香港聯交所股票代碼：242）之全資附屬公司, 擁有兩大旗艦原創生活方式酒店品牌雅辰酒店及度假村和雅辰悅居酒店及一系列獨特的生活方式酒店，包括雅辰尚酒店、雅辰緹酒店及鷺環海天度假酒店。雅辰同時也營運及管理服務式公寓、餐廳及酒吧和會議中心。詳情請瀏覽 www.Artyzen.com。



關於信德集團有限公司

信德集團是大灣區領先的綜合企業，在香港聯合交易所上市。集團扎根港澳，為港澳兩地旅游及運輸產業的先驅，並在中國核心經濟帶包括珠三角、長三角及京津冀，擁有廣泛的基建投資及綜合發展項目，亦涉足新加坡房地產市場，持有當地市中心黃金地段的多幅地塊及具潛力的優質物業。集團以「旅游+」作為發展策略，運用在區內投資及開發房地產、交通網絡、大型基建、綜合發展、酒店及旅游消閑等領域所累積的跨產業經驗，為所進駐的地區創建經濟價值，融入國家發展大局。

