雅辰酒店集團進軍西安，開設全新高端生活方式酒店

中國上海 - 2025年2月10日 - 雅辰酒店集團（以下簡稱"雅辰"）今日宣布與西安雅辰酒店集團（以下簡稱"雅辰"）今日宣布與西安楊氏置業有限公司正式簽署管理協議，將在西安推出旗下高端生活方式酒店品牌"雅辰酒店及度假村"，成為進駐西安市場的首個項目。作為信德集團有限公司（香港聯交所股票代碼：242）之全資附屬公司，此次合作標誌着雅辰集團持續踐行優質精準化發展戰略，正式進駐中華文明古都西安核心區域。
楊氏置業有限公司正式簽署管理協議，將在西安推出旗下高端生活方式酒店品牌"雅辰酒店及度假村"的首個項目。作為信德集團有限公司（香港聯交所股票代碼：242）之全資附屬公司，此次合作標志著雅辰集團持續踐行優質精准化發展戰略，正式進駐中華文明古都西安核心區位。
西安雅辰酒店計劃於2028年第一季度投入營運，規劃打造約280間融合典雅格調與當代美學的客房。項目坐落於西安高新技術產業開發區核心商務區，鄰近由中國第一位獲得建筑領域國際最高獎項"普利茲克獎"得主、西安市政府城市規劃建設顧問王澍先生主創設計的西安大劇院。該劇院更是中國首個採用沉浸聲響系統的新建大型劇院，以突破性聲學設計打造非凡的立體視聽體驗空間。西安雅辰酒店將聯動周邊文化設施，形成文旅生態圈，深度呈現西安作為陸上絲綢之路起點的歷史積澱與當代創新活力。
"西安兼具文化樞紐與科創引擎的雙重屬性，與'一帶一路'倡議的戰略定位高度契合。"信德集團執行董事兼酒店及休閑業務總裁尹顥璠先生表示，"我們堅信並致力將此項目打造為西安地標性文化旅游目的地。"
西安楊氏置業有限公司董事長楊增田先生指出："此次與雅辰酒店集團的合作，標志著我們為打造文化展示窗口、推動科技創新、促進旅游發展及社區共建的願景邁出重要一步。"
雅辰酒店集團中國區副總裁李聖勇先生補充道："我們很高興能與西安楊氏置業有限公司攜手，共同推動西安酒店業發展。我們期待通過打造獨具特色的旅居體驗，為旅客創造融合歷史感知與當代生活方式的深度體驗。"
雅辰酒店及度假村品牌專注於打造彰顯地域文化和傳統特色的高端生活方式酒店。西安雅辰酒店將延續這一傳統，將本土文化元素與建筑風格融入現代美學設計。旅客可期待通過精心策劃的文化體驗項目，深度感受西安獨特的歷史文脈與城市魅力，開啟滋養身心的探索之旅。西安雅辰酒店將加入雅辰亞太地區其他 17 個項目的行列，共同推動文旅經濟發展。
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關於雅辰酒店集團
雅辰酒店集團（雅辰）為信德集團有限公司（香港聯交所股票代碼：242）之全資附屬公司, 擁有兩大旗艦原創生活方式酒店品牌雅辰酒店及度假村和雅辰悅居酒店及一系列獨特的生活方式酒店，包括雅辰尚酒店、雅辰緹酒店及鷺環海天度假酒店。雅辰同時也營運及管理服務式公寓、餐廳及酒吧和會議中心。詳情請瀏覽 www.Artyzen.com。
關於信德集團有限公司
信德集團是大灣區領先的綜合企業，在香港聯合交易所上市。集團扎根港澳，為港澳兩地旅游及運輸產業的先驅，並在中國核心經濟帶包括珠三角、長三角及京津冀，擁有廣泛的基建投資及綜合發展項目，亦涉足新加坡房地產市場，持有當地市中心黃金地段的多幅地塊及具潛力的優質物業。集團以「旅游+」作為發展策略，運用在區內投資及開發房地產、交通網絡、大型基建、綜合發展、酒店及旅游消閑等領域所累積的跨產業經驗，為所進駐的地區創建經濟價值，融入國家發展大局。