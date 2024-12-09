零在科技金融集團與渣打銀行（香港）有限公司達成八億港幣融資合作，以提升X Wallet人工智能金融解決方案

香港 - 2024年12月9日 - 零在科技金融集團 (00093.HK) 宣布與渣打銀行（香港）有限公司（「渣打香港」）(02888.HK) 達成融資合作，進一步增強 X Wallet 以人工智能技術發展的金融解決方案。X Wallet應用程式的註冊用戶於2024年度錄得209%增長，每月活躍用戶提升達224%。是次合作包括渣打香港提供的八億港元融資額度，將用於支持集團的資產及業務增長。





這次合作對零在科技金融集團而言是一個重要的里程碑，旨在推動 X Wallet 的自主研發人工智能技術，提升金融行業的效率與創新能力。渣打銀行的融資支持將進一步強化 X Wallet 的產品功能，為用戶提供個性化、智慧化的金融產品，打造靈活、可靠且技術驅動的綜合金融服務平台，更有效地滿足市場需求。



零在科技金融集團執行董事 周厚誠先生表示：「我們非常高興獲得渣打香港的資金支持，這將進一步推動 X Wallet 產品的業務增長。這項融資不僅有助於促進我們的技術突破，還讓我們能夠專注構建一個以成本效益和卓越用戶體驗為核心的強大金融生態系統。」



與渣打銀行的合作將加速 X Wallet 人工智能技術發展，整合多種金融科技服務，為用戶提供從貸款到支付的全方位綜合金融服務平台，有效推動香港的數碼金融發展。

