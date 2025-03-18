雷瑞德教育基金宣佈推出一系列精神健康支援影片 助力年輕人緩解學業壓力

香港 - 2025年3月18日 - 雷瑞德教育基金（William SD Louey Educational Foundation）欣然宣佈，與生命熱線(Suicide Prevention Services, SPS) 攜手合作，推出一系列專為15至25歲年輕男性而設的心理健康支援影片，協助他們應對精神健康挑戰。





近年來，青少年的心理健康問題日益嚴重，特別是因學業和家庭壓力影響，許多學生面臨情緒困擾。在這關鍵時刻，該計劃邀請五位知名意見領袖（KOL）參與。



研究顯示，學業壓力是影響年輕人精神健康的主要因素之一。自 2018-2019 學年以來，具自殺念頭的學生人數已上升 50%。香港每年約有1,000人因自殺失去生命，而自2018-2019學年以來，具自殺念頭的學生人數增加50%。儘管香港是全球最發展成熟的地區之一，但本地精神科醫生與人口的比例仍遠低於其他已發展地區。



雷瑞德教育基金與生命熱線此次合作的目標，是透過專業建議，為年輕男性提供貼合其需求的心理健康支援，特別關注學業及家庭壓力所帶來的挑戰。影片將涵蓋如何應對考試壓力、欺凌問題，以及克服失敗感等關鍵議題，並邀請五位知名 KOL 參與，包括：「身體說話」(Body Banter) 創辦人及執行總監伍雅愉 (Stephanie Ng)、Companion HK 創辦人陳尚懿 (Michael Chan)、著名心理學家劉永健博士 (Dr. Adrian Low)、多元共融倡導者邵卓琳 (Charlton Shiu)，以及著名棟篤笑藝人兼心理健康推廣大使 Vivek Mahbubani。



雷瑞德教育基金會創辦人雷禮權先生（William Louey）、九巴創辦家族的第四代傳人表示：

「年輕人應該擁有一個重視心理健康、減輕學業壓力，並鼓勵自信與個人發展的環境。我深信是次合作將是改善香港年輕人心理健康的重要一步。」



生命熱線執行總監吳志軍先生 (Vincent Ng Chi-kwan) 表示：

「生命熱線每月接獲近 10,000 通 求助來電，不少學生因無法擺脫困境而感到絕望，甚至視自殺為唯一出路。這反映出目前的支援體系仍有不足，亦顯示提升青少年精神健康關注的迫切性。」



完整的影片系列將於2025年4月在「生命熱線」及「雷瑞德教育基金會」的 YouTube 頻道正式發佈。



