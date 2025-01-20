電腦畢業生成身心健康指導員 走進院舍伴復康人士走出陰霾

香港 - 2025年1月20日 - 香港對精神健康服務的需求一直殷切。由香港賽馬會慈善信託基金策動及捐助的「賽馬會專業創未來計劃」 (JC PROcruit C) ，夥拍「社健．有心」其中一個行業統籌新生精神康復會開設了「身心健康指導員」這個新型工作職位，為有志入行的首次求職年輕人提供為期一年的見習機會，同時亦希望減輕前線人員壓力，促進社區的精神健康支援。



計劃下身心健康指導員參加業界專家的分享和技能培訓

計劃的其中一位「身心健康指導員」張瀚賢 (Zenith) 大學時主修互聯網及多媒體科技，但在學期間通過自我觀察、做義工和兼職，發現自己非常享受與不同人相處和溝通，亦希望從事能幫助別人精神健康的工作。當他見到JC PROcruit C的「身心健康指導員」招募廣告時，哪怕自己沒有相關知識和工作經驗亦報名一試。



「作為非心理學、輔導、社工等相關學科的畢業生，這一年的旅程的確不容易。很多精神健康的相關知識，例如輔導技巧、精神科藥物的知識、對精神病的認知等，都是靠計劃的職前訓練營、在職持續培訓，以及透過主管的指導等，一點一滴累積而來。而就在這個實踐與成長的過程中，我確立了自己往後的職業方向，希望在修讀完社工碩士後，能繼續幫助有需要的人。」Zenith分享道。



計劃行業統籌之一新生精神康復會為計劃見習生安排在職培訓

作為「身心健康指導員」，Zenith日常的工作包括陪診、舉辦舍內活動和其他精神健康教育活動、支援院舍行政等。Zenith面對每日不一樣的挑戰，坦言認為工作最緊要是「有心」，才能克服職場上不同的困難。回顧這趟「助人助己」的旅途，他分享道：「我最難忘自己在工作最後一天，獲得整個宿舍的舍友和同事夾道相送。他們臉上真摰的笑容是對我最大的肯定，而我亦發現自己真的改變了一些生命，讓我非常感動。」



不單止是社區人士對精神健康支援服務有需要，計劃的合作夥伴香港中文大學亦有調查結果指出疫情後工作復常，第二屆計劃見習生的工作壓力指數遠高於第一屆。故此，新生精神康復會為見習生們舉辦了網上活動，分享如何建立情緒抗逆力及邁向身心健康的五種方法，並且與大家探討如何在工作上面對不同的挑戰。



計劃行業統籌為身心健康指導員設計的「健康指南」 以便見習生提供適切的服務及支援

不論是設計新型職位、招募見習生、培訓還是見習期間，JC PROcruit C一直強調強項為本的VASK人才配對模式。除了鼓勵年輕人時刻觀察自己在價值觀 (Values)、態度 (Attitudes)、技能 (Skills) 和知識 (Knowledge) 上的特質和成長外，亦希望推動不同行業的僱主突破傳統注重學歷和專業資格的招聘和人才管理框架，全方位了解及認識應徵者的VASK，讓有心的畢業生實踐職業目標。



整個計劃在過去兩屆合共四年共夥拍了近500名有心、有遠見的僱主，為接近1,000名首次求職的中學文憑或同等學歷、大專及大學畢業生提供了一年的專業見習機會。當中約七成見習生完成整個見習旅程，並有接近七成的畢業生獲僱主續聘，可見計劃的認受性。



