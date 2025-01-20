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市場快訊
2025-01-20 12:10:00

青協「香港國際無伴奏合唱比賽」圓滿舉行

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香港培道中學及香港青年協會李兆基書院分別奪冠
比賽年紀最細小學生隊伍勇奪最具潛力獎

香港 - 2025年1月20日 - 沒有華麗的樂器伴奏，純粹運用人聲編織出動人樂章，是無伴奏合唱的獨特魅力。由香港青年協會主辦的年度盛事「香港國際無伴奏合唱比賽（決賽）」日前（18日）圓滿舉行。香港培道中學的隊伍以精湛表現，奪得中學組（流行音樂合唱小組）冠軍及傑出和音獎；而香港青年協會李兆基書院的隊伍HLC Harmonix，則在中學組（人聲樂團）摘下桂冠，同時奪得最佳舞台演繹獎、傑出主唱獎和傑出和音獎。

在青協「香港國際無伴奏合唱比賽2024（決賽）公開組賽事，日本、新加坡和台灣的專業團隊與本地精英同台競技，展開一場精彩的音樂較量。
在青協「香港國際無伴奏合唱比賽2024（決賽）公開組賽事，日本、新加坡和台灣的專業團隊與本地精英同台競技，展開一場精彩的音樂較量。

公開組方面，年紀最細的小學生無伴奏合唱隊伍Little by little Kids，憑自創兒歌《愉快的一天》聯乘《問題天天都多》勇奪最具潛力獎。這隊伍來自3所小學，6位成員年齡只有8至10歲，其中負責節奏口技（beatbox）的9歲隊員，4歲已開始自學。他們在台上沒有怯場，更揮灑自如，帶領全場觀眾拍掌。全體隊員均表示首次參賽感到非常愉快，他們對節奏、主音、和音、舞步、拍子、連如何介紹自己歌曲也十分講究。（連結附上部分比賽短片

香港培道中學的隊伍首次參賽即奪冠軍，這支12人隊伍自去年9月開始練習，她們認為勝出關鍵在於享受舞台表演並注重團隊精神，除了關注自己唱歌外，也要時刻留心其他隊員的聲音。她們分享時說，起初太注重自己音準而忽略了歌詞的含意，現在心態轉變了，反而表現更為出色。

在公開組賽事中，日本、新加坡和台灣的專業團隊雲集，與本地精英同台競技，展開一場精彩的音樂較量，最終由香港的TunaStars脫穎而出，分別勇奪人聲樂團（國際）及（香港）冠軍殊榮。

青協督導主任黃秀儀祝賀獲獎隊伍，讚揚所有參賽者展現出優秀的音樂造詣和團隊精神。她表示，是次比賽匯聚本地和海外頂尖團隊，提供寶貴的交流平台，又提到無伴奏合唱的特別之處，是歌手無須依賴昂貴器材，只要善用天賦的嗓音，便能在團隊中發揮才能。她感謝所有評審的專業指導，並特別鳴謝香港藝術發展局對賽事的資助，青協文化藝術組將持續推動無伴奏合唱教育和藝術交流。

「香港國際無伴奏合唱比賽」評審包括︰台灣合唱音樂中心流行爵士藝術總監朱元雷、廣州現代阿卡貝拉俱樂部執行長張銘銘、日本無伴奏合唱監制和Nagie Lane成員baratti、作曲家兼CASH金帆音樂獎得主黃學揚，以及著名聲樂導師陳傑龍。

附件 青協「香港國際無伴奏合唱比賽2024（決賽）」得獎名單

中學組：流行音樂合唱小組
獎項
學校及隊伍
冠軍、傑出和音獎
香港培道中學
亞軍、最佳舞台演繹獎、傑出主唱獎
香港青年協會李兆基書院 HLCers

中學組：人聲樂團
獎項
學校及隊伍
冠軍、最佳舞台演繹獎、傑出主唱獎、傑出和音獎
香港青年協會李兆基書院 HLC Harmonix
亞軍
聖公會林裘謀中學 LKaMella
季軍、傑出節奏獎
天主教郭得勝中學 Trend
最佳編曲獎
保良局董玉娣中學 ERA

公開組：人聲樂團（國際）
獎項
隊伍
冠軍（國際）、冠軍（香港）、最佳舞台演繹獎
TunaStars（香港）
亞軍、最佳編曲獎、傑出主唱獎
啾樂團JiU（台灣）
季軍
SHAKA-SHOKU-SHAKAI（日本）
傑出和音獎
TunaDream（香港）
最具潛力獎
Little by little Kids（香港）

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關於青協文化藝術組

青協文化藝術組一直致力推動本地無伴奏合唱發展，開拓更多青年參與文化藝術的機會和空間；每年舉辦多元化的無伴奏合唱訓練及活動，至今超過300間中學、逾37萬人次參與相關的活動。青協更於2016年再次榮獲香港藝術發展局頒發的「藝術教育獎（非學校組）」；而「香港國際無伴奏合唱節」、「無伴奏合唱教育計劃」及「青協香港旋律」從各方面支援青年欣賞及學習，亦培育了不少無伴奏合唱組合，為本地文化發展作出貢獻。詳情可瀏覽網站

資助：
本計劃由香港藝術發展局資助。香港藝術發展局支持藝術表達自由，本計劃內容並不反映本局意見。

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香港青年協會 hkfyg.org.hk | m21.hk

香港青年協會（簡稱青協）於1960年成立，是香港最具規模的青年服務機構。隨著社會不斷轉變，青年所面對的機遇和挑戰時有不同，而青協一直不離不棄，關愛青年並陪伴他們一同成長。本著以青年為本的精神，我們透過專業服務和多元化活動，培育年青一代發揮潛能，為社會貢獻所長。至今每年使用我們服務的人次已超過600萬。在社會各界支持下，我們全港設有90多個服務單位，全面支援青年人的需要，並提供學習、交流和發揮創意的平台。此外，青協登記會員人數已超過50萬；而為推動青年發揮互助精神、實踐公民責任的青年義工網絡，亦有逾25萬登記義工。在「青協有您需要」的信念下，我們致力拓展12項核心服務，全面回應青年的需要，並為他們提供適切服務，包括：青年空間、M21 媒體服務、就業支援、邊青服務、輔導服務、家長服務、領袖培訓、義工服務、教育服務、創意交流、文康體藝及研究出版。

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