青協「香港國際無伴奏合唱比賽」圓滿舉行

香港培道中學及香港青年協會李兆基書院分別奪冠
比賽年紀最細小學生隊伍勇奪最具潛力獎
香港 - 2025年1月20日 - 沒有華麗的樂器伴奏，純粹運用人聲編織出動人樂章，是無伴奏合唱的獨特魅力。由香港青年協會主辦的年度盛事「香港國際無伴奏合唱比賽（決賽）」日前（18日）圓滿舉行。香港培道中學的隊伍以精湛表現，奪得中學組（流行音樂合唱小組）冠軍及傑出和音獎；而香港青年協會李兆基書院的隊伍HLC Harmonix，則在中學組（人聲樂團）摘下桂冠，同時奪得最佳舞台演繹獎、傑出主唱獎和傑出和音獎。
公開組方面，年紀最細的小學生無伴奏合唱隊伍Little by little Kids，憑自創兒歌《愉快的一天》聯乘《問題天天都多》勇奪最具潛力獎。這隊伍來自3所小學，6位成員年齡只有8至10歲，其中負責節奏口技（beatbox）的9歲隊員，4歲已開始自學。他們在台上沒有怯場，更揮灑自如，帶領全場觀眾拍掌。全體隊員均表示首次參賽感到非常愉快，他們對節奏、主音、和音、舞步、拍子、連如何介紹自己歌曲也十分講究。（連結附上部分比賽短片）
香港培道中學的隊伍首次參賽即奪冠軍，這支12人隊伍自去年9月開始練習，她們認為勝出關鍵在於享受舞台表演並注重團隊精神，除了關注自己唱歌外，也要時刻留心其他隊員的聲音。她們分享時說，起初太注重自己音準而忽略了歌詞的含意，現在心態轉變了，反而表現更為出色。
在公開組賽事中，日本、新加坡和台灣的專業團隊雲集，與本地精英同台競技，展開一場精彩的音樂較量，最終由香港的TunaStars脫穎而出，分別勇奪人聲樂團（國際）及（香港）冠軍殊榮。
青協督導主任黃秀儀祝賀獲獎隊伍，讚揚所有參賽者展現出優秀的音樂造詣和團隊精神。她表示，是次比賽匯聚本地和海外頂尖團隊，提供寶貴的交流平台，又提到無伴奏合唱的特別之處，是歌手無須依賴昂貴器材，只要善用天賦的嗓音，便能在團隊中發揮才能。她感謝所有評審的專業指導，並特別鳴謝香港藝術發展局對賽事的資助，青協文化藝術組將持續推動無伴奏合唱教育和藝術交流。
「香港國際無伴奏合唱比賽」評審包括︰台灣合唱音樂中心流行爵士藝術總監朱元雷、廣州現代阿卡貝拉俱樂部執行長張銘銘、日本無伴奏合唱監制和Nagie Lane成員baratti、作曲家兼CASH金帆音樂獎得主黃學揚，以及著名聲樂導師陳傑龍。
附件 青協「香港國際無伴奏合唱比賽2024（決賽）」得獎名單
中學組：流行音樂合唱小組
中學組：人聲樂團
公開組：人聲樂團（國際）
比賽年紀最細小學生隊伍勇奪最具潛力獎
香港 - 2025年1月20日 - 沒有華麗的樂器伴奏，純粹運用人聲編織出動人樂章，是無伴奏合唱的獨特魅力。由香港青年協會主辦的年度盛事「香港國際無伴奏合唱比賽（決賽）」日前（18日）圓滿舉行。香港培道中學的隊伍以精湛表現，奪得中學組（流行音樂合唱小組）冠軍及傑出和音獎；而香港青年協會李兆基書院的隊伍HLC Harmonix，則在中學組（人聲樂團）摘下桂冠，同時奪得最佳舞台演繹獎、傑出主唱獎和傑出和音獎。
公開組方面，年紀最細的小學生無伴奏合唱隊伍Little by little Kids，憑自創兒歌《愉快的一天》聯乘《問題天天都多》勇奪最具潛力獎。這隊伍來自3所小學，6位成員年齡只有8至10歲，其中負責節奏口技（beatbox）的9歲隊員，4歲已開始自學。他們在台上沒有怯場，更揮灑自如，帶領全場觀眾拍掌。全體隊員均表示首次參賽感到非常愉快，他們對節奏、主音、和音、舞步、拍子、連如何介紹自己歌曲也十分講究。（連結附上部分比賽短片）
香港培道中學的隊伍首次參賽即奪冠軍，這支12人隊伍自去年9月開始練習，她們認為勝出關鍵在於享受舞台表演並注重團隊精神，除了關注自己唱歌外，也要時刻留心其他隊員的聲音。她們分享時說，起初太注重自己音準而忽略了歌詞的含意，現在心態轉變了，反而表現更為出色。
在公開組賽事中，日本、新加坡和台灣的專業團隊雲集，與本地精英同台競技，展開一場精彩的音樂較量，最終由香港的TunaStars脫穎而出，分別勇奪人聲樂團（國際）及（香港）冠軍殊榮。
青協督導主任黃秀儀祝賀獲獎隊伍，讚揚所有參賽者展現出優秀的音樂造詣和團隊精神。她表示，是次比賽匯聚本地和海外頂尖團隊，提供寶貴的交流平台，又提到無伴奏合唱的特別之處，是歌手無須依賴昂貴器材，只要善用天賦的嗓音，便能在團隊中發揮才能。她感謝所有評審的專業指導，並特別鳴謝香港藝術發展局對賽事的資助，青協文化藝術組將持續推動無伴奏合唱教育和藝術交流。
「香港國際無伴奏合唱比賽」評審包括︰台灣合唱音樂中心流行爵士藝術總監朱元雷、廣州現代阿卡貝拉俱樂部執行長張銘銘、日本無伴奏合唱監制和Nagie Lane成員baratti、作曲家兼CASH金帆音樂獎得主黃學揚，以及著名聲樂導師陳傑龍。
附件 青協「香港國際無伴奏合唱比賽2024（決賽）」得獎名單
中學組：流行音樂合唱小組
| 獎項
| 學校及隊伍
| 冠軍、傑出和音獎
| 香港培道中學
| 亞軍、最佳舞台演繹獎、傑出主唱獎
| 香港青年協會李兆基書院 HLCers
中學組：人聲樂團
| 獎項
| 學校及隊伍
| 冠軍、最佳舞台演繹獎、傑出主唱獎、傑出和音獎
| 香港青年協會李兆基書院 HLC Harmonix
| 亞軍
| 聖公會林裘謀中學 LKaMella
| 季軍、傑出節奏獎
| 天主教郭得勝中學 Trend
| 最佳編曲獎
| 保良局董玉娣中學 ERA
公開組：人聲樂團（國際）
| 獎項
| 隊伍
| 冠軍（國際）、冠軍（香港）、最佳舞台演繹獎
| TunaStars（香港）
| 亞軍、最佳編曲獎、傑出主唱獎
| 啾樂團JiU（台灣）
| 季軍
| SHAKA-SHOKU-SHAKAI（日本）
| 傑出和音獎
| TunaDream（香港）
| 最具潛力獎
| Little by little Kids（香港）
關於青協文化藝術組
青協文化藝術組一直致力推動本地無伴奏合唱發展，開拓更多青年參與文化藝術的機會和空間；每年舉辦多元化的無伴奏合唱訓練及活動，至今超過300間中學、逾37萬人次參與相關的活動。青協更於2016年再次榮獲香港藝術發展局頒發的「藝術教育獎（非學校組）」；而「香港國際無伴奏合唱節」、「無伴奏合唱教育計劃」及「青協香港旋律」從各方面支援青年欣賞及學習，亦培育了不少無伴奏合唱組合，為本地文化發展作出貢獻。詳情可瀏覽網站 csu.hkfyg.org.hk。
資助：
本計劃由香港藝術發展局資助。香港藝術發展局支持藝術表達自由，本計劃內容並不反映本局意見。
香港青年協會 hkfyg.org.hk | m21.hk
香港青年協會（簡稱青協）於1960年成立，是香港最具規模的青年服務機構。隨著社會不斷轉變，青年所面對的機遇和挑戰時有不同，而青協一直不離不棄，關愛青年並陪伴他們一同成長。本著以青年為本的精神，我們透過專業服務和多元化活動，培育年青一代發揮潛能，為社會貢獻所長。至今每年使用我們服務的人次已超過600萬。在社會各界支持下，我們全港設有90多個服務單位，全面支援青年人的需要，並提供學習、交流和發揮創意的平台。此外，青協登記會員人數已超過50萬；而為推動青年發揮互助精神、實踐公民責任的青年義工網絡，亦有逾25萬登記義工。在「青協‧有您需要」的信念下，我們致力拓展12項核心服務，全面回應青年的需要，並為他們提供適切服務，包括：青年空間、M21 媒體服務、就業支援、邊青服務、輔導服務、家長服務、領袖培訓、義工服務、教育服務、創意交流、文康體藝及研究出版。
Facebook Page: www.facebook.com/hkfyg
網上捐款平台: giving.hkfyg.org.hk
Facebook Page: www.facebook.com/hkfyg
網上捐款平台: giving.hkfyg.org.hk