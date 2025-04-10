青協「香港國際無伴奏合唱節」圓滿舉行

匯聚世界知名樂團，感受純人聲美妙樂韻

香港青年協會「香港國際無伴奏合唱節」雲集20多隊海外及本地人聲樂團，為期9天的精彩演出為香港帶來一場聽覺盛宴。

香港 - 2025年4月10日 - 音樂是共通語言，能夠跨越地域文化的界限。由香港青年協會主辦的年度音樂盛事，圓滿舉行，雲集20多隊海外及本地人聲樂團，為期9天的精彩演出為香港帶來一場聽覺盛宴。「國際無伴奏音樂盛典」是世界最大型的無伴奏音樂會之一，一連兩天於伊利沙伯體育館吸引4,000多名觀眾沉醉其中。四支享譽國際的頂尖人聲樂團，包括來自意大利的電子音樂實驗先驅，其風格受古典到當代音樂影響，並注重電子創新；國際權威比賽vokal.total銀獎得主新加坡，然成軍僅三年，已連續兩屆在新加坡國慶日大放異彩；來自美國麻省塔夫茨大學的頂級大學無伴奏合唱團，作為業界翹楚，已推出逾33張錄音室專輯；屢獲冠軍殊榮的香港本地新星Tunatics，團名融合了 「Tune」 與 「Lunatics」，象徵對音樂的無比熱情與執著。他們各具特色的表演團隊，呈現人聲的極致魅力。表演團隊更於剛開幕的啟德體育園載歌載舞，冀融合體育、文化藝術和美食活動，為公眾帶來嶄新體驗。他們亦在香港文化中心、中環摩天輪等地標，以及港九新界多個社區為市民獻上精彩演出，更與觀眾及學生互動，讓純人聲音樂的魅力直達人心。香港青年協會副總幹事呂慧蓮讚賞所有表演者出色的音樂才華。她指出，無伴奏合唱不受樂器限制，可隨時隨地靠人聲發揮。青協多年來在校園推動無伴奏合唱教育，自2008年起舉辦「香港國際無伴奏合唱節」，致力營造無伴奏合唱的氛圍，培育音樂人才，亦將世界各地的音樂文化帶到本地，期待透過這項獨特的藝術形式，助力香港建設成為中外文化藝術交流中心，同時展現青年的活力。