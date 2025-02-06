韓國人氣品牌 Caraz & Parklon BB圍欄系列正式上架【DOREMI三寶】

香港 - 2025 年 2 月 6 日 - 香港專業嬰兒用品專門店【 DOREMI三寶 】近日宣布引入 Caraz & Parklon 的 BB 圍欄系列。作為韓國廣受歡迎的品牌，兩者的產品以實用性與安全性著稱，適合現代家庭的多樣需求，為本地家長提供更全面的育兒解決方案。 韓國知名嬰幼兒品牌 Caraz & Parklon 的 BB 圍欄系列現已上架【DOREMI三寶】，為家長帶來高品質、安全且靈活的育兒新選擇。該系列產品專為打造寶寶專屬活動空間而設計，結合創新功能與國際安全標準，協助家長輕鬆應對日常育兒需求，備受信賴。 Caraz & Parklon BB 圍欄特色

該系列產品專為現代家庭設計，能輕鬆打造寶寶專屬的活動空間，同時讓家長在日常生活中更從容。Caraz & Parklon 在韓國市場深受家長歡迎，此次於【DOREMI三寶】正式上架，為本地家長帶來更多高品質的育兒用品選擇。新會員購物優惠為慶祝 Caraz & Parklon BB 圍欄系列正式於【DOREMI三寶】上架，店舖推出新會員專屬購物優惠。即日起，凡註冊成為會員並首次購物滿 HKD 600，即可享全單 9 折優惠。更多資訊如需了解更多產品詳情及優惠活動，請瀏覽【DOREMI三寶】Facebook 專頁（搜尋「DOREMI三寶」）或聯絡客服團隊了解更多資訊。

關於 Caraz & Parklon

Caraz & Parklon 是韓國知名的嬰幼兒品牌，專注於設計符合國際安全標準的兒童產品，以高品質、靈活性和安全性而廣受好評。其 BB 圍欄系列結合創新設計與實用功能，成為全球眾多家庭的首選。





關於【DOREMI三寶】

【DOREMI三寶】（DOREMI3BABIES）成立於 2017 年，是一家專注於嬰幼兒用品的香港專門店，致力於嚴選高品質、安全且實用的產品。店內產品多來自韓國及日本的優質品牌，並經過店主及其家人親身試用，確保符合嚴格的安全與功能標準。多年來，【DOREMI三寶】累積了超過 10,000 名 Facebook 粉絲，深受本地家庭的信賴與支持。



