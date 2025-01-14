韓國樂韓方領三大保健品牌登陸香港：滿足女性護理、體重管理與腸道健康需求

樂韓方商城： 一站式韓國優質保健品平台

自韓國的健康保健品線上商店 樂韓方 CoreNutrition，於今年秋季推出自營女性保健品牌 「She is_」，迅速掀起韓國女性肌肉保養新風潮。日前再度隆重推出 「Saffron Recipe」 和 「Dr.Prune」 兩大品牌，為香港消費者提供涵蓋女性護理、體重管理與腸道健康的專業解決方案。

韓國首家番紅花保健品牌，融合珍貴番紅花與科學配方，緩解壓力並增強飽腹感。

含通過七國專利認證Satiereal®番紅花柱頭雌蕊提取物與七種輔助植物性原料，滿足健康管理需求。

推薦產品： Sharpcut Max專利番紅花配方素食片 60粒(42g)，調節血清素受體，增飽腹感減口痕，一日兩粒有助健康膳食習慣。(了解詳情：https://abit.ly/w58k0g)

香港 - 2025年1月14日 - 樂韓方專注於高品質保健品，其產品全由韓國本地研發和生產，並獲得韓國食品醫藥品安全處 GMP 認證和 HACCP 認證，生產線符合國際 ISO 標準，確保品質與安全。本地倉庫的設置則保證了快速配送，讓消費者能安心享受高效便捷的購物體驗。She is_：女性專屬健康平衡方案Saffron Recipe：呵護體重與精神健康的創新品牌Dr.Prune： 腸道健康與高纖排毒專家樂韓方 CoreNutrition 執行長表示，香港網上商店的啟動是進一步拓展亞洲市場的重要一步。未來，樂韓方將繼續推出更多針對性保健解決方案，成為香港消費者健康生活的最佳夥伴。