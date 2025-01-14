韓國樂韓方領三大保健品牌登陸香港：滿足女性護理、體重管理與腸道健康需求

樂韓方商城： 一站式韓國優質保健品平台
- 自韓國的健康保健品線上商店 樂韓方 CoreNutrition，於今年秋季推出自營女性保健品牌 「She is_」，迅速掀起韓國女性肌肉保養新風潮。日前再度隆重推出 「Saffron Recipe」 和 「Dr.Prune」 兩大品牌，為香港消費者提供涵蓋女性護理、體重管理與腸道健康的專業解決方案。
香港 - 2025年1月14日 - 樂韓方專注於高品質保健品，其產品全由韓國本地研發和生產，並獲得韓國食品醫藥品安全處 GMP 認證和 HACCP 認證，生產線符合國際 ISO 標準，確保品質與安全。本地倉庫的設置則保證了快速配送，讓消費者能安心享受高效便捷的購物體驗。
三大自營品牌：滿足不同年齡層，尤其關注女性健康修身保健需求。
She is_：女性專屬健康平衡方案
- 專注L-白胺酸補肌胺基酸，針對女性肌肉纖維修復需求，實現內外兼修的健康美。
- 添加植物性雌激素成分，平衡荷爾蒙，維持骨骼肌穩定
- 推薦產品：L-白胺酸補肌營養素女士配方，透過900毫克高壓縮精製技術，每日兩粒即可滿足女士肌肉修復與蛋白質補充需求 (了解詳情: https://abit.ly/ey5mmo)
- 韓國首家番紅花保健品牌，融合珍貴番紅花與科學配方，緩解壓力並增強飽腹感。
- 含通過七國專利認證Satiereal®番紅花柱頭雌蕊提取物與七種輔助植物性原料，滿足健康管理需求。
- 推薦產品： Sharpcut Max專利番紅花配方素食片 60粒(42g)，調節血清素受體，增飽腹感減口痕，一日兩粒有助健康膳食習慣。(了解詳情：https://abit.ly/w58k0g)
- 結合西梅與洋車前子殼，提供有效促進腸道蠕動的天然高纖方案，適合包括孕婦在內的所有人群。。
- 推薦產品： 西梅X洋車前子殼高纖排毒丸 20包(100g)， 歷經27個月研發測試， 2mm超幼丸子狀可覆蓋腸道最大表面積，有助整腸排毒，規律排便。(了解詳情： https://abit.ly/5mgfbs)
樂韓方展望未來：以香港為起點，邁向亞洲市場
樂韓方 CoreNutrition 執行長表示，香港網上商店的啟動是進一步拓展亞洲市場的重要一步。未來，樂韓方將繼續推出更多針對性保健解決方案，成為香港消費者健康生活的最佳夥伴。
更多資訊，請訪問樂韓方官方網站： https://abit.ly/gvrwqp