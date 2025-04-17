飛利浦EVNIA全新第四代QD-OLED電競顯示器 27M2N8800 隆重登場

最強規格 締造超視覺體驗 畫質之巔 業界致勝無邊

飛利浦EVNIA全新第四代QD-OLED電競顯示器 27M2N8800

產品型號

售價價

產品特點

27M2N8800

港幣$8,390



預售價:

港幣$7,990

26.5吋QD OLED (第四代)

3840 x 2160（UltraClear 4K 超高清）

240Hz刷新率 及0.03ms (GTG) 響應時間

支援sRGB 145%色域及10.7 億種顔色（10 位元）

DisplayHDR TrueBlack 400 認證

HDMI 2.1x 2, DisplayPort 2.1 x 1

內置一對5W高質立體聲喇叭 27M2N6500

港幣$4,999

26.5吋QD OLED

2560 x 1440 (Quad HD)

240Hz刷新率及0.03ms (GTG) 響應時間

支援10.7 億種顔色（10 位元）

DisplayHDR TrueBlack 400認證及ClearMR 13000 級別 27M2N8500

港幣$5,699

26.5吋QD OLED

2560 x 1440 (Quad HD)

360Hz刷新率及0.03ms (GTG) 響應時間

支援10.7 億種顔色（10 位元）

DisplayHDR TrueBlack 400 認證

AMD FreeSyncTM Premium Pro + NVIDIA® G-SYNC® 32M2N8800

港幣$7,399

31.5吋 QD OLED

3840 x 2160（UltraClear 4K 超高清）

240Hz刷新率及0.03ms (GTG) 響應時間

DisplayHDR TrueBlack 400 認證 32M2N8900

港幣$7,999

31.5吋 QD OLED

3840 x 2160 （UltraClear 4K 超高清）

240Hz刷新率及0.03ms (GTG) 響應時間

支援10.7 億種顔色（10 位元）

DisplayHDR TrueBlack 400 認證 49M2C8900

港幣$9,999

49吋 QD OLED, 32:9 曲面 SuperWide 畫面

5120 x 1440 (Dual QHD)

240Hz刷新率及0.03ms (GTG) 響應時間

AMD FreeSync™ Premium Pro + NVIDIA® G-SYNC®

內置DTS Sound™

Display HDR TrueBlack 400 認證及ClearMR 13000 級別 49M2C8900L

港幣$8,399

49吋 QD OLED, 32:9 SuperWide

5120 x 1440 (Dual QHD)

支援 10.7 億種顔色（10 位元）

AMD FreeSync™ Premium Pro

內置DTS Sound™

DisplayHDR™ TrueBlack 400及VESA ClearMR 8000認證

香港 - 2025年4月17日 - 飛利浦作為顯示器業界領導者，憑著領先業界的技術與設計，深得市場及用家們的肯定，飛利浦現宣佈再為旗下Evnia的QD-OLED電競顯示器系列推出機皇級新成員: 27M2N8800。飛利浦更特別為該顯示器加入多項業界最強技術規格: 包括27吋4K QD OLED螢幕(第四代)、240Hz快速刷新率、提供DisplayPort 2.1輸入，對應 SRGB145%色域、內置一對5W 超高質喇叭等等。當然27M2N8800亦與全線Evnia QD-OLED 顯示器一樣，均具備5年特長保養期，全面的保養讓玩家們使用時更安心。飛利浦Evnia擁有最強的QD-OLED 系列顯示器，具備不同尺寸及規格，讓不同需要的人士選擇。其他QD-OLED顯示器型號包括27M2N6500、27M2N8500、32M2N8800、32M2N8900、49M2C8900以及49M2C8900L。Evnia QD-OLED系列提供5年特長保用(包括業界最強39個月烙印保用) 之餘，亦是香港QD-OLED顯示器市場中提供最多型號、尺寸最廣的電競顯示器品牌。貴為飛利浦強大規格顯示器的27M2N8800，採用了頂級第四代QD-OLED面板，結合 OLED 面板和量子點技術的優點，達至超高對比度、極深層次的黑色、最佳的可視角度、更高的峰值亮度及更鮮豔的色彩。顯示器同時提供 UltraClear 4K UHD（3840 x 2160）超細緻高清解像度，並擁有超高240Hz刷新率及低至0.03ms (GTG) 響應時間，反應能力和遊戲表現提升至極致，真正投入無比流暢的遊戲體驗。此外，顯示器更通過 VESA DisplayHDR™ TrueBlack 400 認證。能呈現精準暗位細節及更深層次的黑色，帶來卓越的視覺體驗，同時更提供HDR 遊戲、HDR 電影、HDR 照片和 VESA DisplayHDR 認證等多種模式，每種模式都進行全面優化，以達至最佳效果。而色彩方面， 27M2N8800 達至真正的10 bit色彩，加上sRGB 145%色域，能顯示出色彩精準度極高、符合專業色彩標準的畫面。與傳統顯示器相比，畫面顯示更自然的色調，實現更平滑的漸層。27M2N8800 內建了LowBlue 模式，加上不閃爍技術，能減少因長時間使用顯示器時眼睛疲勞。創新的AI Ambiglow 利用其 AI 運算能力，結合更出色的色彩和光線效果，有助提升畫面質素，為用家帶來前所未有的最佳遊戲體驗，強化色彩光暗後，令用家進一步感覺自己身臨其境。另外，顯示器也配備專門針對暗位而設的Stark ShadowBoost，可增強黑暗場景，而不會令明亮區域過度曝光，同時也設有三組級別，提供更好色彩飽和度和更高對比度的紋理化圖像，無論於明亮和黑暗環境中都能看得更清楚，該功能更有助於微調視線，以便更快找出黑暗中的敵人。與此同時，27M2N8800分別設有Smart Crosshair（智能十字準星）及Smart Sniper（智能狙擊手）兩項針對第一身射擊遊戲功能，前者能於顯示器中顯示出十字準星，方便更有效瞄準敵人，而準星的顏色也能隨著背景顏色而變為互補色，不同的情況下都能作瞄準。而後者則能夠同時放大多個目標，令瞄準和擊中敵人變得更輕鬆。為方便用家連接電腦、手提電腦、或是遊戲主機，27M2N8800分別內置了2組HDMI 2.1及1組DisplayPort 2.1介面，並對應HDCP 1.4/2.3，讓玩家能輕鬆接駁之餘，也能保持最佳顯示效果。顯示器兩側亦內置一對5W高質立體聲喇叭，能營造出仿如現場的音效，方便分辨出敵人的位置，快人一步消滅對手。最後顯示器底座使用了人體工學設計，輕鬆調整高度或是作旋轉，讓不同用家都能將顯示器調整到最舒適度、最佳的觀看效果。與其他Evnia QD-OLED顯示器一樣，27M2N8800同樣提供特長5年保養期。該服務包括首39個月屏幕烙印保用、零件的保養和上門人工服務，當中烙印保用更是業界之中最長的保用，不僅成為業界標竿，更是顧客放心的保證。而客戶只需簡單登記後，便可額外延長「21個月的自攜保養」*，讓用戶在使用時更加放心。Broadway Lifestyle 百老滙、Suning 蘇寧電器、Foresoon Computer 科訊電腦、CompuMark Retail Store、Centralfield Computer Ltd.、Capital Computer Centre Limited、Sam's Technology Company、CEC IT LIMITED、Team 7 Multimedia LTD.、2000Fun、Honest Technology Co.、FORTRESS豐澤、友和Yoho 觀塘店、友和Yoho 長沙灣旗艦店、友和Yoho 銅鑼灣旗艦店、飛馬 PEGASUS HK*額外延長「21個月的自攜保養」全包面版及零部件, 但客戶需要負責把問題產品帶到飛利浦維修中心。影像烙印保固並不包括在內。詳情可致電 2619 9639 客戶服務中心查詢。