飛利浦EVNIA跨年狂歡獨家優惠 指定電競顯示器以限定優惠價發售及送$100購物現金劵

關於Philips EVNIA

Evnia，名稱是來自希臘與中的 Εύνοια，其中具有是「聰穎的頭腦」和「智慧的思想」的意思，通常 Evnia 這個詞是用來表示支援某人的興趣，而這個品牌的宗旨就是希望能支援玩家們的興趣。



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