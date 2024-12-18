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市場快訊
2024-12-18 11:00:00

飛利浦EVNIA跨年狂歡獨家優惠 指定電競顯示器以限定優惠價發售及送$100購物現金劵

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EVNIA OLED顯示器提供5年特長保養

香港 - 2024年12月18日 - 飛利浦旗下顯示器Evnia系列，致力為不同用家提供更全面、更專業的使用體驗。為慶祝即將踏入2025，飛利浦Evnia推出跨年獨家優惠。由即日起至2025年1月24日，凡購買飛利浦EVNIA 27M2N8500、32M2N8800、34M2C8600、42M2N8900、49M2C8900或49M2C8900L，除可享限定優惠價之外，更可獲龍島Lucullus$100現金劵 或超市$100現金劵一張，數量有量，送完即止。另外，以上飛利浦EVNIA QD-OLED電競顯示器皆可享有特長5年保養，立即把握機會升級電競設備，迎接新的一年。

飛利浦EVNIA跨年狂歡獨家優惠
飛利浦EVNIA跨年狂歡獨家優惠

跨年狂歡獨家優惠型號:
產品型號
優惠價
產品特點
27M2N8500
$5,990

(原價: $6,490)
  1. 26.5吋QD OLED
  2. 2560 x 1440 (Quad HD)
  3. 360Hz更新率
  4. 0.03ms (GTG) 反應時間
  5. DisplayHDR TrueBlack 400 認證
32M2N8800
$7,990

(原價: $8,490)
  1. 31.5吋 QD OLED
  2. 3840 x 2160（UltraClear 4K 超高清）
  3. 240Hz更新率
  4. 0.03ms (GTG) 反應時間Display HDR TrueBlack 400 認證
34M2C8600
$7,399

(原價: $7,899)
  1. 34吋 QD OLED超闊曲面螢幕
  2. 3440 x 1440 (WQHD)
  3. 175Hz更新率
  4. 0.03ms (GTG) 反應時間
  5. AMD FreeSync™ Premium Pro
  6. 支援10.7 億種顔色（10 位元）
  7. Display HDR TrueBlack 400 認證
42M2N8900
$9,999

(原價: $10,499)
  1. 42吋 OLED
  2. 3840 x 2160（UltraClear 4K 超高清）
  3. 138Hz更新率
  4. 0.1ms (GTG) 反應時間
  5. 支援 10.7 億種顔色（10 位元）
  6. 內置DTS Sound™
  7. Display HDR TrueBlack 400 認證
49M2C8900
$12,990

(原價: $13,490)
  1. 49吋 QD OLED
  2. 32:9 曲面 SuperWide 畫面
  3. 5120 x 1440 (Dual QHD)
  4. 240Hz更新率
  5. 0.03ms (GTG) 反應時間
  6. AMD FreeSync™ Premium Pro + NVIDIA® G-SYNC®
  7. 內置DTS Sound™
  8. Display HDR TrueBlack 400 認證及ClearMR 13000 級別
49M2C8900L
$10,990

(原價: $11,490)
  1. 49吋 QD OLED 32:9 SuperWide
  2. 5120 x 1440 (Dual QHD)
  3. 144Hz更新率
  4. 0.03ms (GTG) 反應時間
  5. 支援 10.7 億種顔色（10 位元）
  6. 內置DTS Sound™
  7. DisplayHDR™ True Black 400及VESA ClearMR 8000認證

萬勿錯過飛利浦EVNIA呈獻的跨年狂歡獨家優惠，立即到飛利浦的HKTV MALL專頁購買以上六款EVNIA 電競顯示器。

領先業界5年特長保養期
飛利浦Evnia QD-OLED顯示器皆提供特長5年保養（ 39+21個月），保養期內首39個月更提供了屏幕烙印、所有零件的保養和上門人工服務。更是顯示器業界內至今最全面的保養，給與顧客安心的保證。而登記過程亦相當簡單，只需以Whatspp或電話登記後，客戶即能額外獲得21個月延長的自攜保養。這21個月的保養期同樣包括全面涵蓋面板和所有零件的保養，能體現到品牌對產品品質的承諾和保證，亦確保用戶能夠得到更完備的售後服務。

保養條款及細則:
  1. 5年保養(39+21個月),主要基於原有39個月OLED保養基礎上, 額外延長「21個月的自攜保養」。 這延長保養只限於PHILIPS OLED 產品。
  2. 首39個月全包面版 、零件 及上門人工費。 影像烙印保固只包括在首39個月的保養內。
  3. 額外延長「21個月的自攜保養」全包面版及零部件, 但客戶需要負責把問題產品帶到飛利浦維修中心。影像烙印保固並不包括在內。
  4. 額外延長「21個月的自攜保養」必須在購買後的14日內使用以下其中一種方式登記 : (a)WhatsApp phone no. 6398 0774客戶服務中心(提供購買日期、型號 及產品序號) 或 (b)直接打電話 2619 9639 客戶服務中心 (提供購買日期、型號 及產品序號) 。
  5. 成功登記後，客戶服務中心職員會提供 「保養登記號碼」 以作確認。
  6. 如產品在第40個月至60個月發現損壞, 客戶必須提供: 1)購買單據 及2)保養登記號碼 方能享有額外延長保養服務。
  7. PHILIPS OLED延長保養至5年的推廣日期為2024年6月1日, 直至另行通知。




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關於Philips EVNIA

Evnia，名稱是來自希臘與中的 Εύνοια，其中具有是「聰穎的頭腦」和「智慧的思想」的意思，通常 Evnia 這個詞是用來表示支援某人的興趣，而這個品牌的宗旨就是希望能支援玩家們的興趣。

如欲了解更多有關飛利浦 Evnia產品，請瀏覽以下網址:

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