飛利浦EVNIA跨年狂歡獨家優惠 指定電競顯示器以限定優惠價發售及送$100購物現金劵

EVNIA OLED顯示器提供5年特長保養香港 - 2024年12月18日 - 飛利浦旗下顯示器Evnia系列，致力為不同用家提供更全面、更專業的使用體驗。為慶祝即將踏入2025，飛利浦Evnia推出跨年獨家優惠。由即日起至2025年1月24日，凡購買飛利浦EVNIA 27M2N8500、32M2N8800、34M2C8600、42M2N8900、49M2C8900或49M2C8900L，除可享限定優惠價之外，更可獲龍島Lucullus$100現金劵 或超市$100現金劵一張，數量有量，送完即止。另外，以上飛利浦EVNIA QD-OLED電競顯示器皆可享有特長5年保養，立即把握機會升級電競設備，迎接新的一年。
跨年狂歡獨家優惠型號:
| 產品型號
| 優惠價
| 產品特點
| 27M2N8500
| $5,990
(原價: $6,490)
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| 32M2N8800
| $7,990
(原價: $8,490)
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| 34M2C8600
| $7,399
(原價: $7,899)
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| 42M2N8900
| $9,999
(原價: $10,499)
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| 49M2C8900
| $12,990
(原價: $13,490)
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| 49M2C8900L
| $10,990
(原價: $11,490)
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萬勿錯過飛利浦EVNIA呈獻的跨年狂歡獨家優惠，立即到飛利浦的HKTV MALL專頁購買以上六款EVNIA 電競顯示器。
領先業界5年特長保養期
飛利浦Evnia QD-OLED顯示器皆提供特長5年保養（ 39+21個月），保養期內首39個月更提供了屏幕烙印、所有零件的保養和上門人工服務。更是顯示器業界內至今最全面的保養，給與顧客安心的保證。而登記過程亦相當簡單，只需以Whatspp或電話登記後，客戶即能額外獲得21個月延長的自攜保養。這21個月的保養期同樣包括全面涵蓋面板和所有零件的保養，能體現到品牌對產品品質的承諾和保證，亦確保用戶能夠得到更完備的售後服務。
保養條款及細則:
- 5年保養(39+21個月),主要基於原有39個月OLED保養基礎上, 額外延長「21個月的自攜保養」。 這延長保養只限於PHILIPS OLED 產品。
- 首39個月全包面版 、零件 及上門人工費。 影像烙印保固只包括在首39個月的保養內。
- 額外延長「21個月的自攜保養」全包面版及零部件, 但客戶需要負責把問題產品帶到飛利浦維修中心。影像烙印保固並不包括在內。
- 額外延長「21個月的自攜保養」必須在購買後的14日內使用以下其中一種方式登記 : (a)WhatsApp phone no. 6398 0774客戶服務中心(提供購買日期、型號 及產品序號) 或 (b)直接打電話 2619 9639 客戶服務中心 (提供購買日期、型號 及產品序號) 。
- 成功登記後，客戶服務中心職員會提供 「保養登記號碼」 以作確認。
- 如產品在第40個月至60個月發現損壞, 客戶必須提供: 1)購買單據 及2)保養登記號碼 方能享有額外延長保養服務。
- PHILIPS OLED延長保養至5年的推廣日期為2024年6月1日, 直至另行通知。
https://www.evnia.philips/hk-zh
https://www.facebook.com/evniahk
關於Philips EVNIA
Evnia，名稱是來自希臘與中的 Εύνοια，其中具有是「聰穎的頭腦」和「智慧的思想」的意思，通常 Evnia 這個詞是用來表示支援某人的興趣，而這個品牌的宗旨就是希望能支援玩家們的興趣。
如欲了解更多有關飛利浦 Evnia產品，請瀏覽以下網址: https://www.evnia.philips/hk-zh