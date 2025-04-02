飛利浦EVNIA顯示器與ZOTAC攜手推出超強電競組合限定優惠！

香港 - 2025年4月2日 - 飛利浦旗下電競品牌EVNIA與同樣深受電競玩家愛戴的國際電子品牌ZOTAC 合作，震撼推出「終極電競組合」！即日起至2025年5月11日，玩家凡同步購買ZOTAC GAMING GeForce RTX 50系列顯示卡，搭配EVNIA 27M3N5840或27M2N6800ML電競顯示器，即可獲得HK$200超市禮券及限量神秘禮物一份，數量有限，送完即止! * 此跨界合作結合RTX 50系列光追效能與EVNIA 4K 超高清畫面，打造沉浸式體驗，助專業玩家打造頂級電競裝備。限時優惠，請勿錯過！
Philips EVNIA推廣型號：
| 產品型號
| 產品特點
| EVNIA 27M3N5840
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| EVNIA 27M2N6800ML
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*此優惠只適用於指定店舖: Broadway Lifestyle 百老滙、Suning 蘇寧電器、Foresoon Computer 科訊電腦、AV Home高清視聽專門店、CompuMark Retail Store、Centralfield Computer Ltd.、滙訊科技集團有限公司、Capital Computer Centre Limited、Sam's Technology Company、CEC IT LIMITED、Team 7 Multimedia LTD.、2000Fun、Honest Technology Co.、FORTRESS豐澤、友和Yoho 觀塘店、友和Yoho 長沙灣旗艦店、友和Yoho 銅鑼灣旗艦店、飛馬 PEGASUS HK
https://www.evnia.philips/hk-zh
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關於Philips EVNIA
Evnia，名稱是來自希臘與中的 Εύνοια，其中具有是「聰穎的頭腦」和「智慧的思想」的意思，通常 Evnia 這個詞是用來表示支援某人的興趣，而這個品牌的宗旨就是希望能支援玩家們的興趣。
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