首創地產代理專用 AI 營銷系統 月球鳥賦能中小代理實現數碼轉型

香港 - 2024年12月12日 - 專注地產營銷及 AI 應用的地產科技公司月球鳥 MooneyBird 宣佈，正式推出全港首創的 AI 地產營銷系統，專為中小型地產代理公司打造，提供品牌網站設計、自動化營銷及客戶管理的一站式解決方案，助力地產代理實現數碼轉型，提升公司的專業形象及市場曝光率，精準搶佔目標客戶群，顯著提高成交機會。



月球鳥 MooneyBird 行政總裁李耀漢（Eddie Lee）研發地產代理專用的 AI 營銷系統。

本港地產市場規模龐大，持牌代理人數有約 3.85 萬名，經營約 6,800 間地產代理公司。隨著網上搵樓成為主流，地產代理業界與客戶的第一接觸點，已由線下轉移至線上。然而，許多中小型代理公司仍停留在傳統的分行經營模式，因品牌認知度不足、廣告成本高昂及數據管理薄弱，面臨被市場淘汰的風險。



協助逾 50 間代理公司用 AI 賣樓



針對行業痛點，月球鳥利用數據分析及人工智能技術，透過科技物色優質的潛在買家，協助地產代理開拓自主的獲客渠道。系統會精準投放社交媒體廣告，自動從網站及房源資料庫提取物業數據，並根據用戶瀏覽偏好及市場數據即時生成並優化廣告內容，該系統還提供廣告投放績效分析工具，幫助代理公司提高物業曝光率及廣告效益。



此外，月球鳥還提供地產網站建置服務，幫助中小型代理公司快速打造專屬品牌形象，減少對第三方放盤平台的依賴。內建的智能數據加密及客戶管理（CRM）功能，可實時追蹤客戶需求，有效管理客戶資料，顯著提升業務透明度。目前，月球鳥為逾 50 間香港及澳門代理公司提供服務，協助他們管理超過 30,000 個房源。



網上吸客 每月物業查詢量增 130%



Synergy Marketing Technology 創辦人及月球鳥 MooneyBird 行政總裁李耀漢（Eddie Lee）曾為村屋地產代理，於 2008 年成立地產代理公司，對行內的營運模式瞭如指掌。2021 年他毅然轉換跑道，創辦市場營銷科技公司，研發專為地產代理而設的地產營銷系統 MooneyBird，致力於以數碼化提升中小型代理公司的競爭力及品牌價值。



李耀漢表示：「月球鳥地產營銷系統集品牌建立、吸客及管理功能於一身，有效取代分行經營模式，不僅節省租金成本，更顯著提升成交效率。以紅磡、白石角及元朗區的代理公司客戶為例，自採用系統後，每月物業查詢量總計增加了130%。」



探索地產科技 擬進軍海外市場



月球鳥正積極研發更多地產營銷功能，包括智能樓盤格價系統，借鑑酒店價格比較平台 Trivago 的概念，通過數據分析提供即時市場格價，幫助代理行快速掌握市場動態，為客戶提供更多靈活的盤源選擇。同時，月球鳥計劃將地產營銷系統擴展至個人版，為地產代理提供個性化服務，並且開發 AI 家居佈置和 AI 語音搵樓等功能，進一步革新地產行業的營銷模式。



未來，月球鳥計劃將服務進一步拓展台灣、新加坡及澳洲市場。李耀漢補充道：「我們希望以科技賦能地產代理，為每位代理提供先進的工具及資源，幫助他們建立成功的品牌形象，直接觸及目標業主及買家，突破傳統行業的壟斷，在競爭激烈的市場中脫穎而出，穩步實現業務增長。」

