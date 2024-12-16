首屆國際心腦血管醫療創新高峰會圓滿結束

多領域專家齊聚探討前沿醫學話題 「科研+金融」助力香港醫療初創發展香港 - 2024年12月16日 - 香港心腦血管健康工程研究中心 (COCHE) 與香港城市大學工學院12月12日聯合舉辦首屆國際心腦血管醫療創新高峰會（ICMIS），匯聚心腦血管醫療領域的專家，在香港開展跨領域融合交流。峰會上，香港心腦血管健康工程研究中心與上海科創銀行簽署合作備忘錄，合力孵化醫療初創。
產學研專家匯聚
首屆國際心腦血管醫療創新高峰會於香港城市大學舉行，匯聚內地與香港兩地產、學、研心腦血管醫療領域專家探討技術創新及產業合作。開幕儀式上，科學園首席幕僚長及署理首席企業發展總監吳子慧女士、香港城市大學協理副校長（企業）何頌賢教授及香港城市大學工學院院長呂堅教授發表致辭。吳子慧表示：「COCHE與上海科創銀行的合作對於銀行的業務具有重要意義，大大填補了金融與創科領域合作的行業空白。金融支持對初創企業成功的重要性亦在這次合作中充分體現，『科創+金融』的合作模式將推動香港科技創新生態系統發展。」
何頌賢教授說：「城大作為香港首間推動『健康一體化』理念的本地大學，於今年4月成立了數碼醫學研究院，致力發揮大學於工程、生命科學、人工智能和數據科學等方面的科研實力，提供創新的數碼醫療解決方案，亦會繼續透過HK Tech 300創新創業計劃和城大創新學院，培育更多創科人才，將大學的科研成果轉化為實際應用，並與工學院和COCHE攜手合作，促進醫療健康領域的創新及進步。」
呂堅教授代表高峰會聯合主辦方向到場的嘉賓表示歡迎，他提到：「工程學科在連結技術理論與現實產品應用的方面發揮著重要作用，很高興本屆峰會為不同領域的專家學者提供了一個匯聚、交流與合作的平台。峰會旨在促進跨領域合作，將創新理念轉化為實際解決方案，為推動醫療成果的發展貢獻堅定力量。」
「產學研金用」 孵化醫療創科
香港心腦血管健康工程研究中心與上海科創銀行於會上簽署合作備忘錄，根據合作備忘錄，香港心腦血管健康工程研究中心將提供國際化創科企業平台資源的對接與整合，例如提供相關匹配的初創企業，探索並實現「科創+金融」創新企業孵化的合作共贏新模式、提升企業新質生產力。而上海科創銀行亦會為香港心腦血管健康工程研究中心所孵化的醫療創科企業提供高度適配的商業賦能服務，包括債權融資及上下遊對接，通過集團協同助力客戶全球化戰略。
香港心腦血管健康工程研究中心總監陳葦恩教授表示：「香港的醫療創科成果轉化，資金永遠是最大的羈絆，這次合作毋疑為香港醫療科研注下了一支『強心針』。透過『科創 + 金融』的合作模式，可推動科研成果轉化，創造更大的經濟效益，促進醫療新質生產力發展。」
前膽醫療話題 引領醫療創新
峰會論壇分為「社區數字醫療創新」和「醫療創新生態系統」兩部份，多位專家就主題作出不同的分享及討論。復旦大學管理學院陸雄文院長就「中國及全球管理賦能醫療企業概覽」發表線上演講，陸院長提到：「大健康產業的發展有著巨大的需求，整個產業也將噴薄而起。無論是心腦血管領域的發展還是大健康產業，都需要管理賦能。從科學技術人員到產品研發，再到產業化、市場化，整個過程需要管理的介入，用管理賦能創科發展。」
香港中文大學醫學院助理院長（外務）甄秉言教授就「創新預防中風」作出主題演講。甄秉言教授認為，使用人工智能模型和心電圖監測等創新策略，可以對中風進行早期檢測和干預，大大加強中風預防。「透過建立健康監測系統並提高對風險因素的認識，可以儘快識別有中風風險的個案。整合這些技術解決方案後，可以顯著加強預防工作，從而改善健康結果，降低中風發病率。」甄秉言教授表示。
除了作為醫療學術交流平台外，大會亦有安排香港心腦血管健康工程研究中心孵化的初創企業進行項目展示，分享創新的醫療科技。其中，Pyrocks Ultrasounics 公司主要生產用於心血管疾病風險評估的人工智能超聲掃描，透過篩查不同等級心血管疾病風險人群，徹底改變人們面對及管理心血管疾病的方式，及時保護人們免於心血管疾病死亡。
首屆國際心腦血管醫療創新高峰會成功彙聚來自各個領域的專家學者及產業代表，共同探討前沿醫學話題並促進多方合作。本次高峰會主辦方COCHE 已經在心腦血管醫療創新的道路上率先做出行動，已與香港仁濟醫院董事會搭建合作，用COCHE的創新醫療技術與產品在香港多個社區為居民開展健康篩查活動，令居民及時意識到自己的健康隱患。COCHE相信，醫療領域的未來依賴跨學科的合作，本次高峰會的圓滿開展希望可以為心腦血管健康醫學領域的發展貢獻見解及力量。
首屆國際心腦血管醫療創新高峰會(ICMIS)
首屆國際心腦血管醫療創新高峰會是一個匯聚學術、臨床、監管、產業、金融及其他多元領域的盛會，邀請來自國際領域的專家參加。此峰會旨在作為交流和分享的平台，促進各領域專家之間的對話與合作，探索醫療行業的創新之路，推動醫學創新的前沿發展。
網站: https://www.icmis2024.com
香港心腦血管健康工程研究中心 (COCHE)
COCHE是在香港特區政府旨在將香港發展成環球科研合作中心的重點項目InnoHK下，由城大與牛津大學及卡羅琳斯卡醫學院合作成立的研究中心，獲香港創新科技署的撥款資助。COCHE旨在整合工程、科學及醫學的知識及技術，以推動心腦血管健康產業的發展，及開發治療心腦血管疾病的創新技術，並以在全球構建社區健康生態系統，及早干預心腦血管疾病突發隱患為目標。COCHE致力於開發可穿戴智慧感測器工程和生物儀器，多模態醫學和分子成像，人工智能與人類智慧的融合三個方向，以非侵入、便於操作的方式，收集關鍵生命體徵及其他醫療診斷所需資訊，為社區健康生態系統中的早期檢測和診斷開闢道路。