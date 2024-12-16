首屆國際心腦血管醫療創新高峰會圓滿結束

首屆國際心腦血管醫療創新高峰會(ICMIS)

首屆國際心腦血管醫療創新高峰會是一個匯聚學術、臨床、監管、產業、金融及其他多元領域的盛會，邀請來自國際領域的專家參加。此峰會旨在作為交流和分享的平台，促進各領域專家之間的對話與合作，探索醫療行業的創新之路，推動醫學創新的前沿發展。



網站: https://www.icmis2024.com



香港心腦血管健康工程研究中心 (COCHE)

COCHE是在香港特區政府旨在將香港發展成環球科研合作中心的重點項目InnoHK下，由城大與牛津大學及卡羅琳斯卡醫學院合作成立的研究中心，獲香港創新科技署的撥款資助。COCHE旨在整合工程、科學及醫學的知識及技術，以推動心腦血管健康產業的發展，及開發治療心腦血管疾病的創新技術，並以在全球構建社區健康生態系統，及早干預心腦血管疾病突發隱患為目標。COCHE致力於開發可穿戴智慧感測器工程和生物儀器，多模態醫學和分子成像，人工智能與人類智慧的融合三個方向，以非侵入、便於操作的方式，收集關鍵生命體徵及其他醫療診斷所需資訊，為社區健康生態系統中的早期檢測和診斷開闢道路。