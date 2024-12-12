香港上市公司商會公佈 2024年度「香港公司管治與環境、社會及管治卓越獎」得獎名單

香港上市公司日益重視ESG實務表現最佳的公司採用穩健的管治架構
香港 - 2024年12月12日 - 香港上市公司商會（CHKLC）主席梁嘉彰女士今晚在2024年度「香港公司管治與環境、社會及管治卓越獎」頒獎晚宴上表示：「香港正處於一個充滿不確定性的過渡階段，如果我們妥善應對，香港的資本市場、貿易和物流業務仍然充滿機遇。」許多本地上市公司已迅速展現出其準備就緒的狀態。2024年度獎項收到了歷來最多的參賽作品，更多公司自願遵守全球氣候變化相關協議和標準的最佳應用守則。
2024年度獎項包括六個組別——恒生指數成份股公司、恒生綜合指數成份股公司、恒生中國（香港上市）100指數成份股公司、同股不同權及未有盈利公司、其他及創業板公司，以及新上市公司。在企業管治或ESG（環境、社會和管治）實務方面表現卓越的公司會獲得表彰。
值得注意的是，今年ESG獎項類別的參賽作品數量已超過企業管治獎項類別，這表明ESG作為本地上市公司衡量企業績效的關鍵指標的地位日益提升。
今年的獎項也見證了來自更多不同業務的參賽公司——不僅來自房地產、金融服務和製造業等傳統行業，還來自數碼產業，例如人工智能和社交媒體，以及先進技術公司，突顯了香港上市公司格局的變化。
聯想集團有限公司和百威亞太控股有限公司1876在恒生指數成份股公司類別中同時獲得了企業管治和ESG獎項，信和置業有限公司83和華潤醫藥集團有限公司3320在恒生中國（香港上市）100指數成份股公司類別中同時獲得了這兩個獎項。這說明在可持續發展業務和綠色承諾將為其帶來投資價值的時代，本地上市公司不僅重視其企業管治績效，也重視其ESG標準。（得獎名單詳見附錄1）。
評審讚揚企業管治獎項類別的得獎公司採用了穩健的管治實務和架構，成功推動其業務增長和股價。他們亦已設立風險管理和內部控制系統，並展現就董事會多元化、改善與股東的溝通以及明確的股息政策等方面作好準備。
ESG獎項類別的得獎公司也贏得評審的讚賞。所有得獎公司均已採用全面的ESG策略，一些公司甚至自願遵守全球氣候變化相關協議和標準 的最佳應用守則，並致力製定脫碳路線圖。
頒獎晚宴榮幸地邀請到香港中文大學候任校長、無創產前檢測的先驅盧煜明教授為主講嘉賓。他講述了自身在生命科學領域的旅程，以及他對香港成為科學和創新中心的願景。這是一個鼓舞人心的分享，啟發香港人如何在這個充滿挑戰的時代創造和把握機遇。
此每年一度舉辦的獎項活動旨在為本港上市企業訂立公司管治和ESG的最高標準，鼓勵企業展示公司管治和ESG最佳方針，策略及實踐措施，並與其他上市企業分享成功經驗，樹立市場典範。
Vistra卓佳為2024年度「香港公司管治與環境、社會及管治卓越獎」頒獎典禮晚宴的冠名贊助商。Vistra卓佳大中華區主管及董事總經理張海亮先生表示：「我們很高興能夠冠名贊助這一盛事。這與我們公司致力於加強企業客戶的企業管治，鼓勵他們通過健全的流程、實務和政策來制定穩健有效的決策，並推廣ESG實務以幫助企業創造價值並實現增長的目標完全一致。」
附錄1
2024年度香港公司管治與環境、社會及管治卓越獎獲獎企業名單
| 公司管治卓越獎
| 恒生指數成份股公司組別
« 百威亞太控股有限公司 (股份編號：1876)
« 中國人壽保險股份有限公司 (股份編號：2628)
« 聯想集團有限公司 (股份編號：992)
| 恒生綜合指數成份股公司組別
« 華潤醫藥集團有限公司 (股份編號：3320)
« 信和置業有限公司 (股份編號：83)
| 其他及GEM公司組別
« 藍月亮集團控股有限公司 (股份編號：6993)
評獎委員會嘉許
« 順豐房地產投資信託基金 (股份編號：2191)
| 新上市公司
« 杭州順豐同城實業股份有限公司 (股份編號：9699)
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| 環境、社會及管治卓越獎
| 恒生指數成份股公司組別
« 百威亞太控股有限公司 (股份編號：1876)
« 中國海外發展有限公司 (股份編號：688)
« 華潤啤酒(控股)有限公司 (股份編號：291)
« 恒基兆業地產有限公司 (股份編號：12)
« 聯想集團有限公司 (股份編號：992)
« 領展房地產投資信託基金 (股份編號：823)
評獎委員會嘉許
« 華潤電力控股有限公司 (股份編號：836)
| 恒生綜合指數成份股公司組別
« 華潤醫藥集團有限公司 (股份編號：3320)
« 信和置業有限公司 (股份編號：83)
« 越秀地產股份有限公司 (股份編號：123)
評獎委員會嘉許
« 六福集團(國際)有限公司 (股份編號：590)
« 新創建集團有限公司 (股份編號：659)
« 中石化冠德控股有限公司 (股份編號：934)
« 特步國際控股有限公司 (股份編號：1368)
| 同股不同權及未有盈利公司
評獎委員會嘉許
« 晶泰控股有限公司 (股份編號：2228)
| 其他及GEM公司組別
« 沛然環保顧問有限公司 (股份編號：8320)
« 冠君產業信託 (股份編號：2778)
« 和記電訊香港控股有限公司 (股份編號：215)
« 有利集團有限公司 (股份編號：406)
« 越秀服務集團有限公司 (股份編號：6626)
評獎委員會嘉許
«鳯凰衛視投資(控股)有限公司 (股份編號：2008)
| 新上市公司
« 環球新材國際控股有限公司 (股份編號：6616)
« 杭州順豐同城實業股份有限公司 (股份編號：9699)
« 快手科技 (股份編號：1024)
« 珍酒李渡集團有限公司 (股份編號：6979)
* 註：按公司英文名稱字母順序排列
關於香港上巿公司商會
香港上市公司商會為非牟利組織，於2002年9月正式註冊成立，為香港上巿公司及其他相關機構提供服務。商會致力推廣企業管治；擔當上巿公司與有關監管機構之間的溝通角色；加強香港上巿公司之間的聯繫；促進中港兩地上巿公司之間的合作，維護香港作為國際金融及集資中心的地位。商會自2007年每年與香港浸會大學聯合頒發「香港公司管治與環境、社會及管治卓越獎」，以表揚具有公司管治與ESG卓越表現的上巿公司 (https://chklc.org/aboutus)。
關於香港浸會大學公司管治與金融政策研究中心
公司管治與金融政策研究中心致力成爲亞洲區內公司管治的翹楚。該中心積極推廣香港、內地及亞太經濟地區的公司管治，對公司管治及相關金融政策問題制定高效政策和進行學術研究，以提高公司管治的水準。此外，該中心提供專業行政人員培育活動，以傳播知識及提倡商業領導責任的標準。該中心亦透過諮詢項目，協助不同組織設計、改善及評估其公司管治制度及架構。
有關【香港公司管治及環境、社會及管治卓越獎】
「香港公司管治與環境、社會及管治卓越獎」（前稱【香港公司管治卓越獎】）由香港上市公司商會及香港浸會大學公司管治與金融政策研究中心聯合舉辦，由2007 年開始每年頒發，旨在促進香港企業管治、ESG，商業道德及董事會領導力的最高水準；表彰卓越管治的公司；宣傳最佳實踐及成績，從而促進公司管治文化的長足發展。
2024年度「香港公司管治與環境、社會及管治卓越獎」獲香港立信德豪會計師事務所為ESG獎項暨銅贊助。獎項同時獲財經事務及庫務局、證券及期貨事務監察委員會、香港交易及結算所有限公司、香港會計師公會及香港中國企業協會全力支持。此外，方圓企業服務為知識夥伴、香港經濟日報為大會獨家中文媒體贊助、新城財經台為獨家電台夥伴；華富財經、irasia.com、CORPHUB及智富投資者關係為網上媒體夥伴。
如欲查詢有關「香港公司管治與環境、社會及管治卓越獎」的詳情，請瀏覽： https://cgesgawards.chklc.org/tchi/